ФИФА продвигает футбол для объединения людей во всем мире — Инфантино

02 октября 2025, 17:07

Международная федерация футбола (ФИФА) не может решать геополитические проблемы, но продвигает футбол для объединения людей по всему миру. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разделенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое может донести футбол сейчас, — это послание мира и единства», — сказал Инфантино, подчеркнув важность миссии футбола, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

«ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности», — добавил президент ФИФА.

В среду телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований из-за ситуации в Газе. Ранее газета The Times сообщала, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков.

The Guardian отмечала, что израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением УЕФА, но запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА. Однако 30 сентября телеканал Sky сообщил, что УЕФА приостановил голосование по исключению израильских клубов и сборных из турниров под своей эгидой после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

