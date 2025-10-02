ФИФА продвигает футбол для объединения людей во всем мире — Инфантино

1759414073

02 октября 2025, 17:07

Международная федерация футбола ( ФИФА ) не может решать геополитические проблемы, но продвигает футбол для объединения людей по всему миру. Об этом заявил президент ФИФА , комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разделенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое может донести футбол сейчас, — это послание мира и единства», — сказал Инфантино, подчеркнув важность миссии футбола, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

« ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности», — добавил президент ФИФА .

В среду телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований из-за ситуации в Газе. Ранее газета The Times сообщала, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков.