Арбитр Танашев объяснил быстрый путь от Второй лиги до РПЛ

сегодня, 09:59

Судья Российской Премьер-Лиги Инал Танашев рассказал, как за полтора года проделал путь от Второй лиги до высшего дивизиона чемпионата страны.

«В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Николая Владиславовича Левникова и других участников программы „Таланты и наставники“. Реально очень крутой проект! Мы ни за что не платили — проживание, питание, качественную практику нам обеспечивал РФС. У меня было два-три ментора, вместе с которыми мы проделали очень большую работу. Этих людей я никогда не забуду. Мы реально очень много занимались — не было дня, чтобы чего-то не делали. Даже когда не было общих встреч, Николай Владиславович мог прислать в WhatsApp какое-то видео, и мы совместно его обсуждали. После этой программы я ощутил реальный скачок в профессиональном развитии.

На турнире команд третьего дивизиона в Сочи меня заметил Милорад Мажич. Мы познакомились, пообщались, и он пообещал мне дать шанс. Человек сдержал слово и вскоре пригласил на сборы арбитров первого дивизиона. Признателен Милораду за доверие и возможность проверить себя на более высоком уровне. Влияние тех людей, которые вложили душу в моё обучение, я тоже искренне ценю. Программа „Таланты и наставники“ уже доказала свою эффективность — выходят очень сильные ребята. Для судей это как Юношеская футбольная лига для футболистов — такой же трамплин.»

Танашев в начале марта отработал матч Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (0:1), а в понедельник обслужит поединок в рамках 20-го тура «Спартак» — «Акрон».

particular
particular
сегодня в 10:37
Судейство в нашем футболе довольно-таки хрупкая, спорная и мутная субстанция...
Поэтому, деятельность ветеранов свистка и неожиданных фаворитов будет, однозначно, находится под пристальным вниманием специалистов и болельщиков...
Облажаться проще, чем достойно удержаться на плаву...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:25
Посмотрим на что тебя наставники наставили.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:23
Теперь судить будешь как Левников подскажет
