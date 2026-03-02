Top.Mail.Ru
Матч иорданского чемпионата был прерван из-за ракетной угрозы

сегодня, 09:32

Встреча 18-го тура чемпионата Иордании между «Аль-Ахли» и «Аль-Фейсали» была остановлена на 20-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей из-за угрозы ракетного удара. Игра вскоре возобновилась, и игроки «Аль-Фейсали» усилили преимущество, забив ещё два гола.

Иорданская футбольная ассоциация постановила проводить все матчи тура без зрителей на трибунах.

События происходят на фоне эскалации на Ближнем Востоке: 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, на что Тегеран ответил ударами по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают воздушное пространство, авиакомпании отменяют рейсы. Ранее Футбольная ассоциация Катара приостановила все турниры на своей территории.

Источник: itar-tass.com
