Матч иорданского чемпионата был прерван из-за ракетной угрозы

сегодня, 09:32

Встреча 18-го тура чемпионата Иордании между «Аль-Ахли» и «Аль-Фейсали» была остановлена на 20-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей из-за угрозы ракетного удара. Игра вскоре возобновилась, и игроки «Аль-Фейсали» усилили преимущество, забив ещё два гола.

Иорданская футбольная ассоциация постановила проводить все матчи тура без зрителей на трибунах.