В «Торпедо» оценили непростую ситуацию с проведением матча в Новороссийске

1772396162

вчера, 23:16

Московское «Торпедо» одержало победу над новороссийским «Черноморцем» со счётом 2:0 в матче Первой лиги. Игра началась в 16:45 мск после нескольких задержек из-за тревог по поводу атак беспилотников.

Изначально старт был назначен на 15:00 мск, но в 13:00 его сдвинули на 30 минут. Команды вышли на поле, пожали руки, однако главный арбитр Антон Сидорин вернул игроков в раздевалки из-за новой тревоги. Директор по коммуникациям «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал: «Около 12:00 объявили воздушную тревогу в Новороссийске, спустя час команда вернулась в отель на установку. В 13:00 узнали о переносе на 30 минут».