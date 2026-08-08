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Помогите определить будущее Soccer.ru

вчера, 13:48

Привет! Это команда Soccer.ru.

Мы каждый день работаем над проектом: пишем новости, ведём статистику, запускаем конкурсы прогнозов, модерируем комментарии, публикуем блоги авторов. Но лучше всех о том, что действительно работает, а что нет, знаете вы — те, кто открывает сайт каждый день ради футбола.

Поэтому мы запускаем большой опрос среди наших читателей. Нам важно понять: зачем вы приходите на Soccer.ru, что цените больше всего, что раздражает или кажется лишним, и чем ещё вы пользуетесь, чтобы следить за футболом, помимо нас. Расспросим про разные разделы — блоги, конкурсы, статистику, фэнтези — насколько они вам нужны и чего в них не хватает.

Опрос займёт 10–15 минут. Ваши ответы напрямую повлияют на то, что мы будем менять и развивать в ближайшие месяцы.

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Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Роман Панфилов - Soccer.ru
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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
сегодня в 16:43
Ламповый соккер 2008-12 годов ничто не заменит :(
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 15:04
Продлить опрос по срокам ну никак нельзя было - уже не работает.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:31
Соккер с успехом заменяет мне чтение газет, вполне все устраивает, другими источниками футбольных новостей не пользуюсь. Соккер стал более культурным, без "лирических", не вполне цензурных, отступлений пользователей, хотя порой они просто необходимы, тем более в практически мужской, понимающей, среде (впрочем, сегодня женщины и дети себе тоже "позволяют"). Исчезли личные оскорбления, нападки, сгладились противоречия между болельщиками разных, ранее непримиримых, клубов. Работайте дальше, уверен, что все, что вами будет сделано направлено исключительно на улучшение деятельности сайта!
atlonDM
atlonDM
сегодня в 06:42
В КП верните накопительные очки. Поставил 100,выиграл 250.Зачислили 250. Это справедливо.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:15
Оффтопы верните.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 22:49
первое, что нужно отредактировать /совершенно согласен с многими/ - заголовки вводящие в заблуждение, ну честно, для людей с футбольным с опытом это несерьёзно, иногда даже хочется посмотреть на автора таких статей и спросить: слушай, ну на кого это рассчитано если занимаешься маркетингом, то делай это с конструктивом, а обман /броская фраза/ конструктивом быть не может
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:15, ред.
Кстати вот ещё было бы здорово, не критично, но здорово иметь возможность прикреплять видео не только с Ютуба
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:06, ред.
Теперича к сути. Сразу отметаю КП, ибо хоть и не играю, но читаю. Там никогда всех довольных не будет. Но уж писал как-то. Закройте КП и будет хуже, чем после закрытия Лиг.Далее,ради интереса можно посчитать, сколько вчера было новостей, и сколько в сумме комментариев под ними написано. Можно вспомнить сколько пользователей активных, скажем так, исчезло за последний год. По сути, тут полтора-два десятка пользователей реально активных осталось ( себя к их числу не отношу). Это о плохом. Я не Чернышевский, ему виднее было "Что делать", я свое мнение. Первично полагаю Лиги нужно вернуть. Только не в том состоянии. Условно 13 страниц Лиг, и дай Бог 5 процентов активных будет. 3-5 максимум. с учетом "выживших" пользователей. Помнится Федор Паршунин в Лиге у нас был, многие помнят его картинки, слова его вспомнились примерно в Лиге "Жена говорит, что ты уже быстрей, чем на работу, к своим кентам на соккер бежишь..." Я к чему это. Я тоже как на работу буду ходить, дабы с интересными мне людьми пообщаться. Как сделать Лиги, скажу так, выгодными, ну или удобными и интересными сайту.... Ну и второе. "Народный обозреватель надоТЬ вернуть. Футбол это не только о тактиках и стратегиях. Понятно, что видосом, как раньше, не пошутишь, разве что смешной картинкой в тему или комментарием. Тем не менее у пользователей хотя бы желание шутить появится. Не суть, пенсионеры тут по большей части или нет. Юмор никогда и нигде лишним не был. Как обычно, со своей колокольни.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:51, ред.
Отличный сайт, про футбол, о футболе, и не только ) Я лет так 14 -15 тут, не помню) . Нравилась старая версия сайта, к новой версии долго пришлось привыкать) Сейчас всё норм👍
Привет всем соккерчанам и доброго здравия!
Будем дальше говорить о футболе, дискутировать и болеть за свои клубы )
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:27
Не совсем понял, как правильно узнать дату создания аккаунта на Соккере
Гугл пишет следующее ,
Точная дата регистрации пользователя Lionel Messi-10 на сайте Soccer.ru в открытом доступе профиля не публикуется, однако самые ранние сохранившиеся в архивах сайта комментарии этого юзера датируются декабрем 2016 года

Вот только это далеко не так, на Соккере примерно с 2011 года , может админ подскажет, как проверить ?
particular
particular
вчера в 20:19, ред.
Давно, но меньше некоторых... Где-то в эпоху отпочкования другого футбольного ресурса...
Для меня это форма досуга, - необязательного, отвлечённого и беспристрастного... Люблю покалякать, но не с кем, - с матёрыми знатоками чисто про футбол скучно, с неадекватными тролями - неинтересно, а с остальными как-то особо не получается... Под некоторыми инфовбросами по 1,5 коммента, - тут уж не до болтовни...
Не хватает возможности создания групп по пристрастиям и по интересам...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:16
Хотел пройти опрос, а оказывается больше не работает опрос )
Capral
Capral ответ 2shauspunp9n (раскрыть)
вчера в 19:58
Понятия не имею, но категорически не одобряю подобное действие.
2shauspunp9n
2shauspunp9n ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Откуда вообще появились маски? Причина? Я думал это из-за впн.
Nifan
Nifan
вчера в 19:52
Я кстати припоминаю после финала ЧМ 2010 тут сидел троль под личиной какой то бабы и всем предлагал бесплатные интим услуги по предлогом того что он/она пьяны! Чем там история после звонков "этому" заканчивалась я не в курсе, но "байт" на комменты был очень мощный!
Ну а активность на сайте в комментариях тогда была просто феноменальна.
w7h6kvvufpxw
w7h6kvvufpxw
вчера в 19:49
За выслугу?))
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Спасибо. Не знал про такую фишку.


«Твой Арсен» на сайте soccer.ru был зарегистрирован 19 июля 2016 года.

На самом деле у меня был основной аккаунт, зарегистрированный Бог весть когда. А этот аккаунт был зареган много позже для троллинга болельщицы Тотенхема MashaTr2. Эта рыжая бестия постоянно писала гадости про мой любимый клуб и задевала Венгера. Потом Соккер решил оставить только по 1 аккаунту на 1 пользователя и удалить "окна" действуя по принципу: на какой аккаунт последним заходил пользователь - оставить, а другие, зареганные на него, удалить. Но в день вайпа эта рыжая сатана устроила срач, а я сидел на этом аккаунте... Эх, были времена... Потом, когда от сайта отпочковался Бомбардир, многие ушли и эта болельщица (к сожалению) с отменным чувством юмора и ужасными манерами...)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:55
Решил в перерыве матча "Локо" - "Акрон" опрос пройти, видать не успел. Почитал комменты. Со своей колокольни выскажусь позже. Но в качестве ремарок. Leo 1972 " Что особенно бросается в глаза- оголтелая реклама российского чемпионата, который по качеству проигрывает многим в Европе и мире. Почему новости об этом в самом верху?? Кого волнуют проблемы обороны Спартака или трансферы Махачкалы, если никто из них не играет в еврокубках?" Просто спросить интересно, Вы в курсе, что это российский ресурс? В Англии и Испании смею предположить свои сайты имеются. Более того, на них о РПЛ и не вспоминают скорее всего. Может Вам туда? Касаемо троллинга. Застал я те времена, читателем был. Весело было читать, в непонятном экстазе люди переходили на оскорбления личностей и не только оппонента, но и его близких. Через определенное время заходишь в эту же новость, а там братская могила из "комментарий удален". Может кому-то этого и не хватает.... А по поводу что улучшить, по окончании игры напишу, как всегда со своей колокольни.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:39, ред.
Прекрасный сайт на самом деле, иначе бы я тут так не зависал уже несколько лет, единственное что линии планомерно в КП уменьшаются, не знаю это борьба со страйкерами такая или по каким то ещё причинам но иногда заходишь и поставить то не на что, я люблю "рискованные" ставки на высокий кэф, их приятно угадывать, прошлое сокращение было очень в тему, потому что были бешенные кефы по 250.0 и они то разрушали борьбу в группах, а остались всё таки не такие, но сейчас я смотрю пропал один из моих любимых на тотал меньше 0,5. Ну наверное привыкну и к этому, просто счёт 0:0 теперь не приносит крупного выигрыша и на него как то пропал смысл ставить и соответвенно половина матчей как низовые лишились всякой возможности для меня лично на них играть. Почитал комменты, да, вероятно личка с другими пользователями была бы классным решением, чтобы напрмер не разводить флуд в ветках когда хочется с кем то и уже даже не совсем о футболе поговорить. Личка без цензуры и правил естественно. Только с возможностью забанить неугодных писунов. Остальное всё прекрасно привычно и пожелание скорее сильно не усердствовать с переменами. Ну иногда ещё раздражает что новости по поводу каждого чьего нибудь чиха, но это наверное так выглядит современная журналистика в целом, конкретно к Соккеру по этому поводу претензий нет, понимаю что сайту тоже как то свой хайп нужно собирать и какой то доход приносить)
Nifan
Nifan ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:33
Всё гениальное просто! :)
19 лет в итоге я тут.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:23
с сайтом все ок, захожу чисто ради комментариев, чтобы над кем-нибудь поглумиться
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:22
хотел ответить, но после 10 или 20 вопроса офигел, когда увидел что прошел еще треть ) так опросы не делаются
Leo1972
Leo1972
вчера в 18:18
1. Что особенно бросается в глаза- оголтелая реклама российского чемпионата, который по качеству проигрывает многим в Европе и мире. Почему новости об этом в самом верху?? Кого волнуют проблемы обороны Спартака или трансферы Махачкалы, если никто из них не играет в еврокубках?
2. Отсутствует возможность пообщаться с пользователем в личке
3. Нужен блог "Ставки", где каждый может поделиться какую ставку и на какой матч он сделал, а также возможность обсуждения вариантов в нём.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:17, ред.
Уважаемый Анатолий Кандауров.
Спасибо, что напомнили о том, о чем я забыл сегодня написать, а именно- про маски.))) Моё личное пожелание руководству Соккера- отменить маски, и чтобы беседуя с пользователем, иметь представление- с кем идет разговор, в противном случае- теряется интерес общения.

Как говорил Непревзойденный Игорь Владимирович Ильинский в Бессмертной советской Классике "Kарнавальная ночь"- "Советскому человеку- незачем скрывать своё лицо"!
Борис Р-ков
Борис Р-ков
вчера в 18:10
Захожу взглянуть на таблицу и расписание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:10
ybhpvqwtwy5zybhpvqwtwy5z
Когда вот этот пользователь, он же "Солнце", он же "Байкал" прячется за разными вывесками и не позволяет ему отвечать, т.к. ты у него всегда в игноре. то с моей точки зрения такую практику на Соккере поря прекращать. Это недостойно. Написал что то, имей смелость получить возражение. А не имеешь......
    Capral
    Capral
    вчера в 18:08
    байкал.
    на твои комментарии, от сегодня 17:03, 17:46 Анатолий Кандауров тебе ответит, во всяком случае, очень на это надеюсь...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Nifan (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Элементарно.
    В поисковике Яндекса набираешь "когда на soccer.ru был зарегистрирован
    юзер ( свой ник ). интр.
    Удачи.
    Олег Семашкин
    Олег Семашкин
    вчера в 17:47
    Да как раз и не хватает, духа здорового троля. Всё по правильному, все знатные троляки разбежались, по другим сайтам. Пропал дух, футбола, задорного и заводного. Где могут и на х... Послать) . А то осталась одна статистика, и разбор эпизодов.
    ybhpvqwtwy5z
    ybhpvqwtwy5z
    вчера в 17:46, ред.
    Вот Толя пишет "Я думаю надо ставить условие. После 3 банов в год удалять навсегда".
    Ну, не знаю как человек, который как он утверждает на сайте с 2007 года, а это без малого 20 лет, не знает простого и очевидного.
    Если пользователя забанить навсегда, то эта мера в большенстве случаев бесполезная.
    Дело в том, что не блокируют человека, а блокируют только аккаунт. А так заводи акков столько сколько душа поделает.
    Кстати по таким правилам Толя просит сам себя заблокировать, так как сам он много попадал в баны и промка у него постоянно.
    Но темя пользователей это отдельная тема, которая нп решится никогда, как и тема с клонами.
      Гость
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