Помогите определить будущее Soccer.ru

Привет! Это команда Soccer.ru.
Мы каждый день работаем над проектом: пишем новости, ведём статистику, запускаем конкурсы прогнозов, модерируем комментарии, публикуем блоги авторов. Но лучше всех о том, что действительно работает, а что нет, знаете вы — те, кто открывает сайт каждый день ради футбола.
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Привет всем соккерчанам и доброго здравия!
Будем дальше говорить о футболе, дискутировать и болеть за свои клубы )
Гугл пишет следующее ,
Точная дата регистрации пользователя Lionel Messi-10 на сайте Soccer.ru в открытом доступе профиля не публикуется, однако самые ранние сохранившиеся в архивах сайта комментарии этого юзера датируются декабрем 2016 года
Вот только это далеко не так, на Соккере примерно с 2011 года , может админ подскажет, как проверить ?
Для меня это форма досуга, - необязательного, отвлечённого и беспристрастного... Люблю покалякать, но не с кем, - с матёрыми знатоками чисто про футбол скучно, с неадекватными тролями - неинтересно, а с остальными как-то особо не получается... Под некоторыми инфовбросами по 1,5 коммента, - тут уж не до болтовни...
Не хватает возможности создания групп по пристрастиям и по интересам...
Ну а активность на сайте в комментариях тогда была просто феноменальна.
«Твой Арсен» на сайте soccer.ru был зарегистрирован 19 июля 2016 года.
На самом деле у меня был основной аккаунт, зарегистрированный Бог весть когда. А этот аккаунт был зареган много позже для троллинга болельщицы Тотенхема MashaTr2. Эта рыжая бестия постоянно писала гадости про мой любимый клуб и задевала Венгера. Потом Соккер решил оставить только по 1 аккаунту на 1 пользователя и удалить "окна" действуя по принципу: на какой аккаунт последним заходил пользователь - оставить, а другие, зареганные на него, удалить. Но в день вайпа эта рыжая сатана устроила срач, а я сидел на этом аккаунте... Эх, были времена... Потом, когда от сайта отпочковался Бомбардир, многие ушли и эта болельщица (к сожалению) с отменным чувством юмора и ужасными манерами...)))
19 лет в итоге я тут.
2. Отсутствует возможность пообщаться с пользователем в личке
3. Нужен блог "Ставки", где каждый может поделиться какую ставку и на какой матч он сделал, а также возможность обсуждения вариантов в нём.
Спасибо, что напомнили о том, о чем я забыл сегодня написать, а именно- про маски.))) Моё личное пожелание руководству Соккера- отменить маски, и чтобы беседуя с пользователем, иметь представление- с кем идет разговор, в противном случае- теряется интерес общения.
Как говорил Непревзойденный Игорь Владимирович Ильинский в Бессмертной советской Классике "Kарнавальная ночь"- "Советскому человеку- незачем скрывать своё лицо"!
Когда вот этот пользователь, он же "Солнце", он же "Байкал" прячется за разными вывесками и не позволяет ему отвечать, т.к. ты у него всегда в игноре. то с моей точки зрения такую практику на Соккере поря прекращать. Это недостойно. Написал что то, имей смелость получить возражение. А не имеешь......
на твои комментарии, от сегодня 17:03, 17:46 Анатолий Кандауров тебе ответит, во всяком случае, очень на это надеюсь...
В поисковике Яндекса набираешь "когда на soccer.ru был зарегистрирован
юзер ( свой ник ). интр.
Удачи.
Ну, не знаю как человек, который как он утверждает на сайте с 2007 года, а это без малого 20 лет, не знает простого и очевидного.
Если пользователя забанить навсегда, то эта мера в большенстве случаев бесполезная.
Дело в том, что не блокируют человека, а блокируют только аккаунт. А так заводи акков столько сколько душа поделает.
Кстати по таким правилам Толя просит сам себя заблокировать, так как сам он много попадал в баны и промка у него постоянно.
Но темя пользователей это отдельная тема, которая нп решится никогда, как и тема с клонами.