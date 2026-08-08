Помогите определить будущее Soccer.ru

вчера, 13:48

Привет! Это команда Soccer.ru.

Мы каждый день работаем над проектом: пишем новости, ведём статистику, запускаем конкурсы прогнозов, модерируем комментарии, публикуем блоги авторов. Но лучше всех о том, что действительно работает, а что нет, знаете вы — те, кто открывает сайт каждый день ради футбола.

Поэтому мы запускаем большой опрос среди наших читателей. Нам важно понять: зачем вы приходите на Soccer.ru, что цените больше всего, что раздражает или кажется лишним, и чем ещё вы пользуетесь, чтобы следить за футболом, помимо нас. Расспросим про разные разделы — блоги, конкурсы, статистику, фэнтези — насколько они вам нужны и чего в них не хватает.

Опрос займёт 10–15 минут. Ваши ответы напрямую повлияют на то, что мы будем менять и развивать в ближайшие месяцы.

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