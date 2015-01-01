Марк Хьюз: «Крауч уходит? Ничего подобного»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз опроверг информацию о том, что Питер Крауч переходит в «Вест Бромвич».
«Я читал газеты. Ничего подобного нет и в помине. Нам всё время пишут, что 2+2 будет 5. Крауч очень важен для нас. И то, как он играет, доказывает то, что он не поддаётся всем этим спекуляциям. Мы связываем будущее команды с ним», — заявил Хьюз.
