Марк Хьюз: «Крауч уходит? Ничего подобного»

1420129483

01 января 2015, 19:24

Главный тренер «Сток Сити» опроверг информацию о том, что переходит в «Вест Бромвич».



«Я читал газеты. Ничего подобного нет и в помине. Нам всё время пишут, что 2+2 будет 5. Крауч очень важен для нас. И то, как он играет, доказывает то, что он не поддаётся всем этим спекуляциям. Мы связываем будущее команды с ним», — заявил Хьюз.