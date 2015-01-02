Top.Mail.Ru
Ки: «Надеюсь, Бони останется с нами до конца сезона»

02 января 2015, 00:57
 Полузащитник «Суонси» Ки Сун-Юн надеется, что его команда сохранит в своем составе форварда Вильфрида Бони, за которым охотятся гранды АПЛ.

«Вильфрид — серьезное оружие нашей команды. Он не только забивает, он может придержать мяч, может отдать пас, может повести команду за собой. Поэтому я надеюсь, что он останется с нами до конца сезона. Это естественно, что им интересуются другие клубы, так как он хороший футболист, игрок топ-уровня. Но я рассчитываю, что он останется и поможет нам подняться выше в таблице», — сказал Ки.
