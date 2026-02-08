«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Хоффенхайм». Встреча завершилась со счетом 5:1.
Голами у хозяев отметились: Кейн (20' — пенальти, 45' — пенальти), Диас Маруланда (45+2', 62', 89'). За гостей забил Крамарич (35').
По итогам встречи «Бавария» имеет 54 очка, у гостей — 42 очка.
В следующем матче «Бавария» сыграет 14 февраля, соперником будет «Вердер». «Хоффенхайм» проведет следующий матч 14 февраля, (соперник — «Фрайбург»).
Ну то, что Кейн был одним из лучших в Бундесе уже давно никого не удивляет.))) Пусть он станет лучшим в ЛЧ, я не против. А то, что Нойеру продлили, так этого и стоило ожидать- я не удивлен.
Диас- однозначно сейчас лучший в Баварии. Про Киммиха и Карла- полностью согласен.
но думаю, этот клуб заслужил быть в топ-4.
Пеп обещает яростной гонки преследования)))
