«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

вчера, 21:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Хоффенхайм». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Кейн (20' — пенальти, 45' — пенальти), Диас Маруланда (45+2', 62', 89'). За гостей забил Крамарич (35').

По итогам встречи «Бавария» имеет 54 очка, у гостей — 42 очка.

В следующем матче «Бавария» сыграет 14 февраля, соперником будет «Вердер». «Хоффенхайм» проведет следующий матч 14 февраля, (соперник — «Фрайбург»).

Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 14:59
Приветствую, Салих!!!
Ну то, что Кейн был одним из лучших в Бундесе уже давно никого не удивляет.))) Пусть он станет лучшим в ЛЧ, я не против. А то, что Нойеру продлили, так этого и стоило ожидать- я не удивлен.
Диас- однозначно сейчас лучший в Баварии. Про Киммиха и Карла- полностью согласен.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:29
Виктор приветствую 🫡! Кейн, кстати был не плох, просто не реализовал свои моменты, кроме пенальти конечно. А так в общем, нормально отработал. Диас был в ударе, он реально лучший игрок Баварии, на данный момент…
salleeh
salleeh
сегодня в 13:25
Нойеру предложили продлить контракт ещё на один сезон!🤦‍♂️ Фирменный привоз от него вчера, конечно никого наверное не удивил. Киммих – главный тормоз Баварии, ну и Карл рано задрал нос, с вчерашним, неудачным финтом его, можно выступать в цирке…
112910415
112910415
сегодня в 06:07
сильная команда ! )
da4yz5z2w986
da4yz5z2w986
сегодня в 05:15
Обычно так матчи Баварии в Бундеслиге и заканчиваются.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:46
Истинную силу Баварии увидим в плей-офф Лиги чемпионов.
2te8maswzqan
2te8maswzqan
вчера в 22:38
Такие матчи дома , Бавария обычно выигрывает,так случилось и в этот раз
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:45
В итоге же получил и Хоффенхайм полнейший разгром от Баварии, абсолютно аналогичный тому, который имел место быть в упомянутом здесь поединке мюнхенцев с Лейпцигом. Причём на тот момент "быки" также были третьими в преддверии оного в таблице, но, видать, короткая передышка таки помогла подопечным Компани вернуться в прежние кондиции. Что ж, с чемпионством в Германии давно уже всё понятно, но теперь там нешуточная интрига в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:40
Хоффенхайм ожидаемо проиграл.
но думаю, этот клуб заслужил быть в топ-4.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
да...наконец 2 тайм МС забрал.
Пеп обещает яростной гонки преследования)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
Ожидаемо тут все. И тем более удаление было
Capral
Capral
вчера в 21:35
А кроме как с пенальти, Кейн уже забить не может? Игру не видел, смотрел Ливер и не пожалел.
