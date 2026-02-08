Неймар может завершить карьеру, если не сыграет на ЧМ-2026

Бразильская суперзвезда Неймар готов положить конец своей карьере в этом году, если не получит вызов на чемпионат мира. По данным источников, близких к 34-летнему нападающему, его единственная оставшаяся мотивация в футболе — выиграть мундиаль.
В данный момент все усилия Неймара — восстановление, физическая подготовка — направлены на то, чтобы получить место в сборной Бразилии.
Неймар сейчас выступает на родине за «Сантос». Недавно он заключил новый контракт с этой командой.
непросто Анчелотти будет под давлении бразильских СМИ
не понимать что Он баласт и уже изжил себя,это за гранью!!!
Ожидаемая картина,ребятушки!!!
