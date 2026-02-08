Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Неймар может завершить карьеру, если не сыграет на ЧМ-2026

вчера, 16:41

Бразильская суперзвезда Неймар готов положить конец своей карьере в этом году, если не получит вызов на чемпионат мира. По данным источников, близких к 34-летнему нападающему, его единственная оставшаяся мотивация в футболе — выиграть мундиаль.

В данный момент все усилия Неймара — восстановление, физическая подготовка — направлены на то, чтобы получить место в сборной Бразилии.

Неймар сейчас выступает на родине за «Сантос». Недавно он заключил новый контракт с этой командой.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:24
Де-факто он давно завязал с футболом.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:39
А ведь есть в Бразилии силы, которые поддерживают идею включения Неймара в состав главной команды страны. Эти силы очень влиятельные, они, предполагаю, будут давить на Федерацию Футбола Бразилии, добиваясь своей цели. Не устоит Анчелотти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 20:20
да...с футбол все завершено после ухода из Барсы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
это уже шантаж.
непросто Анчелотти будет под давлении бразильских СМИ
youtomee
youtomee
вчера в 19:54
Думал, что он давно ее уже завершил
shur
shur
вчера в 19:22
...здесь Рон в сторонке курит! Вот мужик, ничего не боится,
не понимать что Он баласт и уже изжил себя,это за гранью!!!
Ожидаемая картина,ребятушки!!!
tbdw6rmyg72h
tbdw6rmyg72h
вчера в 18:32
Уже можно не надеяться и заканчивать, он не игрок сборной
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:29
Если Неймар попадёт на ЧМ26 как игрок стартового состава, то это будет не сенсация, а реквием по великой сборной Бразилии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:19
Так ведь шансов и нет попасть в сборную. Уж очень слаб.
Nenash
Nenash
вчера в 18:06
Надо ему голодовку объявить.. Как напомаженный в СА. Авось папа сжалится.. 😄
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
Интересно, а что думает Анчелотти? Промолчит?
112910415
112910415
вчера в 17:06
можно и не дожидаться ...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:02
Самый максимум, на скамейке будет, на его позицию хватает конкурентов
particular
particular
вчера в 16:51
Нынче, одной мотивации маловато будет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:45
Он давно уже закончил с большим футболом
Гость
