Неймар может завершить карьеру, если не сыграет на ЧМ-2026

вчера, 16:41

Бразильская суперзвезда готов положить конец своей карьере в этом году, если не получит вызов на чемпионат мира. По данным источников, близких к 34-летнему нападающему, его единственная оставшаяся мотивация в футболе — выиграть мундиаль.

В данный момент все усилия Неймара — восстановление, физическая подготовка — направлены на то, чтобы получить место в сборной Бразилии.

Неймар сейчас выступает на родине за «Сантос». Недавно он заключил новый контракт с этой командой.