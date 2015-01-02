«Реал» может приобрести Бони
«Сливочные» считают, что ивуариец идеально подойдет на роль дублера Карима Бензема.
