Боккетти может вернуться в «Дженоа»
1420423177
Защитник московского «Спартака»
может покинуть Россию
этой зимой. На футболиста претендует «Дженоа». За этот клуб итальянский защитник уже выступал с 2008-го по 2010-й год.
Впрочем, сообщается, что стороны еще не вели каких-то конкретных переговоров по трансферу.
