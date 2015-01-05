Top.Mail.Ru
Боккетти может вернуться в «Дженоа»

05 января 2015, 04:59
 Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти может покинуть Россию этой зимой. На футболиста претендует «Дженоа». За этот клуб итальянский защитник уже выступал с 2008-го по 2010-й год.

Впрочем, сообщается, что стороны еще не вели каких-то конкретных переговоров по трансферу.
