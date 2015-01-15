Top.Mail.Ru
Баба может перейти в «Реал»

15 января 2015, 12:23
 Защитник «Аугсбурга» Абдул Рахман Баба сумел заинтересовать «Реал», утверждают испанские СМИ.
 
«Сливочным» придется побороться за талантливого игрока с дортмундской «Боруссией» и несколькими клубами из Италии.
