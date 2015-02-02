Яровинский не уверен, что ЦСКА по силам вернуть Вагнера

02 февраля 2015, 18:18
Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий команды Вагнер Лав не может договориться с бразильскими клубами и готов вернуться в Россию.

– Есть Елена Исинбаева, которая прыгает выше шести метров. Если мы даже всем клубом будем тренироваться с шестом, вряд ли повторим ее достижение… Попытки вернуть Вагнера мы предпринять можем, но будут ли они результативными? Если есть определенные сложности, решить их очень непросто.
