Яровинский не уверен, что ЦСКА по силам вернуть Вагнера

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий команды Вагнер Лав не может договориться с бразильскими клубами и готов вернуться в Россию.
– Есть Елена Исинбаева, которая прыгает выше шести метров. Если мы даже всем клубом будем тренироваться с шестом, вряд ли повторим ее достижение… Попытки вернуть Вагнера мы предпринять можем, но будут ли они результативными? Если есть определенные сложности, решить их очень непросто.
