Кейн: «Я могу выступать за „Тоттенхэм“ всю свою карьеру»

07 февраля 2015, 02:29
 Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не исключает, что проведет всю свою карьеру в лондонском клубе.

«Почему бы и нет? „Тоттенхэм“ — очень хорошая команда. Я надеюсь, что мы будем выступать еще лучше. К тому же, я провел здесь уже 10 лет. Некоторые игроки меняют команду после того, как провели успешный сезон. Но я все же могу себя представить здесь и через много лет», — признался футболист.
Все новости
Фурнье: «Ибрагимович постоянно оскорбляет арбитров»
06 февраля 2015
Тевес может пропустить матч против «Милана»
06 февраля 2015
Джеррард: «Хендерсон и Стерлинг должны получить новые контракты»
06 февраля 2015
Куадрадо может сыграть против «Астон Виллы»
06 февраля 2015
Н'Дойе, скорее всего, не сыграет с «Манчестер Сити»
06 февраля 2015
Торрес: «Мои ожидания от перехода в „Милан“ не оправдались»
06 февраля 2015
