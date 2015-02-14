Заха заверил, что «Кристал Пэлас» попытается выстрелить в Кубке Англии

Форвард «Кристал Пэлас»отметил, что его команда, несмотря на напряженную борьбу за выживание в, не забывает о Кубке Англии.«Остаться в Премьер-Лиге — одна из наших главных задач. Мы выступаем в элитном дивизионе и желаем в сохранить прописку в нем. Однако при этом мы не забываем о Кубке. Успешное выступление в этом турнире могло бы стать для нас вишенкой на торте в нынешнем сезоне. Мы достаточно уверены в себе, чтобы хорошо играть против любой команды», — заявил Заха.