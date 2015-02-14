Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Кубок 2014/2015

Заха заверил, что «Кристал Пэлас» попытается выстрелить в Кубке Англии

14 февраля 2015, 16:46
 Форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха отметил, что его команда, несмотря на напряженную борьбу за выживание в АПЛ, не забывает о Кубке Англии.

«Остаться в Премьер-Лиге — одна из наших главных задач. Мы выступаем в элитном дивизионе и желаем в сохранить прописку в нем. Однако при этом мы не забываем о Кубке. Успешное выступление в этом турнире могло бы стать для нас вишенкой на торте в нынешнем сезоне. Мы достаточно уверены в себе, чтобы хорошо играть против любой команды», — заявил Заха.
Подписывайся в ВК
Все новости
Хьюз мечтает о победе в Кубке Англии
14 февраля 2015
Пике: "Если «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов, пусть это сделает «Челси»
14 февраля 2015
Зидан: «Пример Гвардиолы меня вдохновляет»
14 февраля 2015
Бьелса: «Ничья в матче с „Реймсом“ меня не устроила»
14 февраля 2015
Рейес: «Я получил много предложений, но сейчас покидать „Севилью“ не хочу»
14 февраля 2015
Берлускони доволен зимним усилением «Милана»
13 февраля 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 