Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Кубок 2014/2015

Пике: «Мы сыграли хорошо»

05 марта 2015, 11:57

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал выход команды в финал Кубка Испании после победы над «Вильярреалом».

«Очень рад тому, как у нас складываются дела в этом сезоне. Сейчас мы на время можем забыть о финале Кубка и сосредоточиться на Примере и Лиге чемпионов. С точки зрения психологии непросто выходить на ответный матч и выкладываться на 100%, имея хороший перевес после первой встречи. Мы всегда настроены показывать атакующий футбол. Это правда, что у Тер Штегена сегодня было больше работы, чем обычно, но в целом мы сыграли хорошо». 

«Очевидно, что травма Бускетса — это неприятная новость. Серхио — чрезвычайно важный игрок для команды. Надеемся, что он вернется в строй как можно скорее».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»
20 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии7
Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии!»
19 января
В Саудовской Аравии недовольны афишами Суперкубка Италии
19 января
Дрогба тепло поприветствовал Осимхена на Кубке Африканских Наций
18 января Фото
«Терпеть не могу футбол, самый бесталанный спорт на Земле». Босс UFC ненавидит игру миллионов
18 январяВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии22
Дзюба заявил, что после завершения карьеры может стать актёром
17 января
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 