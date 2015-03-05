Пике: «Мы сыграли хорошо»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал выход команды в финал Кубка Испании после победы над «Вильярреалом».
«Очень рад тому, как у нас складываются дела в этом сезоне. Сейчас мы на время можем забыть о финале Кубка и сосредоточиться на Примере и Лиге чемпионов. С точки зрения психологии непросто выходить на ответный матч и выкладываться на 100%, имея хороший перевес после первой встречи. Мы всегда настроены показывать атакующий футбол. Это правда, что у Тер Штегена сегодня было больше работы, чем обычно, но в целом мы сыграли хорошо».
«Очевидно, что травма Бускетса — это неприятная новость. Серхио — чрезвычайно важный игрок для команды. Надеемся, что он вернется в строй как можно скорее».
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