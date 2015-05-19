Чех планирует перебраться в топ-клуб
Агент голкипера «Челси» Петра Чеха Виктор Коларж
рассказал о будущем своего клиента.
- Чех хотел бы играть за топ-клуб. «Арсенал», «МЮ» и ПСЖ? Чех хотел бы оказаться в одной из этих команд. Петр ожидает, что не Моуриньо, а Абрамович будет принимать решение о его будущем.
