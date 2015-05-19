Top.Mail.Ru
Чех планирует перебраться в топ-клуб

19 мая 2015, 11:33
 Агент голкипера «Челси» Петра Чеха Виктор Коларж рассказал о будущем своего клиента.

- Чех хотел бы играть за топ-клуб. «Арсенал», «МЮ» и ПСЖ? Чех хотел бы оказаться в одной из этих команд. Петр ожидает, что не Моуриньо, а Абрамович будет принимать решение о его будущем.
Перевод с twitter.com Автор: Евгений Петров
