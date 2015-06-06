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Капелло: «Игроки „Спартака“ достойны места в сборной России»

06 июня 2015, 13:49
 Наставник сборной России Фабио Капелло отметил, что игроки «Спартака» своей игрой заслужили вызов в главную команду страны.
 
На июньские матчи были приглашены вратарь Артем Ребров, нападающий Денис Давыдов, полузащитник Денис Глушаков и защитники Сергей Паршивлюк, Дмитрий Комбаров и Евгений Макеев.
 
– Результаты команды я комментировать не буду – это ответственность главного тренера «Спартака». Эти футболисты попали в заявку, потому что достойны.
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Все комментарии
никита001
никита001 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 10:55
Во времена Романцева они даже "ополлитренные" из зенита что хотели могли сделать
никита001
никита001 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 10:52
Ты что, лично за поллитрами для них бегал? Осведомленный ты наш...
никита001
никита001 ответ Риланд (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 10:48
Так у этих Мяллеровчат (если у них ФИдун через "И" пишется,то почему не быть МЯллеру?) основная забава - не о футболе говорить, а всякие гадости придумывать на уровне начальной школы
ФАНАТ АРСЕНАЛ
ФАНАТ АРСЕНАЛ
08 июня 2015 в 09:04
воду подавать как раз
Tommy Lee
Tommy Lee
08 июня 2015 в 06:03
Результаты команды я комментировать не буду – это ответственность главного тренера "Спартака". Эти футболисты попали в заявку, потому что достойны.


А кто хоть тренер у Спартака
Denfard
Denfard
07 июня 2015 в 21:23
Вы уверенны что эта сборная одолеет Австрийцев я нет почему вот если бы мы Германию так обыграли то тогда да стиль игры Австрии и Германии примерно схож а Белоруссии нет что Капелло это не знает и играть с Австрией после такого матча я не уверен хотя надежда уходит последней и ЧЕ под вопросом 2016 для России это будет очередной позор
112910415
112910415
07 июня 2015 в 19:49
великий тренер чует!
tatarhik2
tatarhik2
07 июня 2015 в 13:49
Расскажет после провала,как они достойны.Мы то все уже знаем,что играть по факту не кому.
KAFA2525
KAFA2525
07 июня 2015 в 13:33
Ни один не достоин кроме Промеса, но ему никак…
vyishenka
vyishenka
07 июня 2015 в 07:16
Немного нагнал дон Фабио.
710volk
710volk
06 июня 2015 в 23:32
возможно...
Верг
Верг
06 июня 2015 в 23:31
не ну паршивлюк комбаров и глушаков просто ниочем в этом сезоне, да и в прошлом
kkomov
kkomov
06 июня 2015 в 22:05
никто этой сборной не достоин - ни сам капелло ни один спартач!
Ромбик
Ромбик ответ Фата лист (раскрыть)
06 июня 2015 в 21:57
Не согласен с тобой . Давыдов по солиднее выглядел на поле . Уверенность есть какая то у него . Кротов сыроват во многих моментах получая пас он даже не мог с ориентироваться что с ним делать. Часто в лобовую идет и теряет мяч. Техники ни какой . Бей беги растет .
sir-5
sir-5 ответ Фата лист (раскрыть)
06 июня 2015 в 21:37
Ради отставки Капеллюхова я готов на всё.
Diendes
Diendes ответ Miha (раскрыть)
06 июня 2015 в 21:24
у нас сейчас такая же проблема у молодых.одни бездари и так по всей стране.
Diendes
Diendes
06 июня 2015 в 21:23
сборной :D
Miha
Miha
06 июня 2015 в 20:35
Скорее отстойны, чем достойны. Игроки мяса просто разучились играть в футбол☝️
Я_Андрей
Я_Андрей
06 июня 2015 в 20:15
наверное Гончаренко будет тренером
Фата лист
Фата лист ответ sir-5 (раскрыть)
06 июня 2015 в 19:42
Не нужно разом...
Фата лист
Фата лист
06 июня 2015 в 19:23
Кротов то лучше Давыдова играл.
sir-5
sir-5
06 июня 2015 в 19:16
Разом всех выпустить в основе-и на заслуженный отдых.
HardAxe
HardAxe
06 июня 2015 в 19:07
Если только Промес в свою сборную
uran102
uran102
06 июня 2015 в 19:00
с такими игроками групповой этап достойно занять 6 место....это будет успех....
Урия Гип
Урия Гип
06 июня 2015 в 18:38
Ну-ну. Результат покажет.
andrefinoo
andrefinoo
06 июня 2015 в 18:33
Тренера нашей сборной,никто не уволит,до конца контракта,денег нет.
andrefinoo
andrefinoo
06 июня 2015 в 18:21
Помню,как игроки Тосно,издевались,над отдохнувшим в ОАЭ,Макеевым.
alex_grimberg
alex_grimberg
06 июня 2015 в 17:55
зря ты это сказал Фабио, ох зря...
alik4
alik4
06 июня 2015 в 17:48
большинство так не думают
hincha
hincha
06 июня 2015 в 17:36
Вообще-то, этот парень давно пытается доказать, что он не импотент, а игроки у нас барахло. И отбирает барахло. Какие вопросы?
Кроме того, ему хорошо бы скорее получить пинок под зад и отступные, которые, с учетом бонусов, значительно больше, чем ему выплатят за непосильный труд до 2018г. И поскорее замять дела о левых контрактах, взятках, ....
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