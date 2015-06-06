Капелло: «Игроки „Спартака“ достойны места в сборной России»

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06 июня 2015, 13:49

отметил, что игроки «Спартака» своей игрой заслужили Наставник сборной Россииотметил, что игроки «Спартака» своей игрой заслужили вызов в главную команду страны.

На июньские матчи были приглашены вратарь Артем Ребров, нападающий Денис Давыдов, полузащитник Денис Глушаков и защитники Сергей Паршивлюк, Дмитрий Комбаров и Евгений Макеев.

– Результаты команды я комментировать не буду – это ответственность главного тренера «Спартака». Эти футболисты попали в заявку, потому что достойны.