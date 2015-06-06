Капелло: «Игроки „Спартака“ достойны места в сборной России»

Наставник сборной России Фабио Капелло отметил, что игроки «Спартака» своей игрой заслужили вызов в главную команду страны.
На июньские матчи были приглашены вратарь Артем Ребров, нападающий Денис Давыдов, полузащитник Денис Глушаков и защитники Сергей Паршивлюк, Дмитрий Комбаров и Евгений Макеев.
– Результаты команды я комментировать не буду – это ответственность главного тренера «Спартака». Эти футболисты попали в заявку, потому что достойны.
А кто хоть тренер у Спартака
А кто хоть тренер у Спартака
Кроме того, ему хорошо бы скорее получить пинок под зад и отступные, которые, с учетом бонусов, значительно больше, чем ему выплатят за непосильный труд до 2018г. И поскорее замять дела о левых контрактах, взятках, ....
Кроме того, ему хорошо бы скорее получить пинок под зад и отступные, которые, с учетом бонусов, значительно больше, чем ему выплатят за непосильный труд до 2018г. И поскорее замять дела о левых контрактах, взятках, ....