Алексей Миранчук: «Нужно отдохнуть»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о поражении от Австрии.
– Волновался, все-таки дебют. Но одного паса хватило, чтобы успокоиться. С самоотдачей у нас проблем не было, все старались. Не знаю даже, чего не хватило. Были в обороне провалы, но виноваты все вместе – нужно было забивать. Все сейчас подавлены. Теперь у всех отпуск, развеемся. Шансы всегда есть. Остались еще матчи. Нужно отдохнуть.
– Волновался, все-таки дебют. Но одного паса хватило, чтобы успокоиться. С самоотдачей у нас проблем не было, все старались. Не знаю даже, чего не хватило. Были в обороне провалы, но виноваты все вместе – нужно было забивать. Все сейчас подавлены. Теперь у всех отпуск, развеемся. Шансы всегда есть. Остались еще матчи. Нужно отдохнуть.
Ведь перетрудился)))
Ведь перетрудился)))