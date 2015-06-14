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Алексей Миранчук: «Нужно отдохнуть»

14 июня 2015, 22:24
 Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о поражении от Австрии.

– Волновался, все-таки дебют. Но одного паса хватило, чтобы успокоиться. С самоотдачей у нас проблем не было, все старались. Не знаю даже, чего не хватило. Были в обороне провалы, но виноваты все вместе – нужно было забивать. Все сейчас подавлены. Теперь у всех отпуск, развеемся. Шансы всегда есть. Остались еще матчи. Нужно отдохнуть.
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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
16 июня 2015 в 15:42
Грустно
Sevastopol-www
Sevastopol-www
15 июня 2015 в 22:23
От чего развеиваться-то собираются?..
Патриот 05
Патриот 05 ответ Bonnucci (раскрыть)
15 июня 2015 в 19:25
Ты-до....б. дальше смысла не вижу продолжать диалог с дилетантом
komandos99
komandos99
15 июня 2015 в 16:21
Бедняжка,устал он,конечно,в штаны навалил перед выходом на поле,побегай ка с полными штанами
nahan
nahan
15 июня 2015 в 16:00
Играл даже тот, кто в чемпионате ни одного матча не сыграл. Бред...
Bonnucci
Bonnucci ответ Патриот 05 (раскрыть)
15 июня 2015 в 14:53
Я не болею за быдло! Ты Предатель!!! Хотя это объясняет...
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
15 июня 2015 в 13:56
Уже устал) это тебе не как в унылой РПЛ пешком ходить, днари.
VALTAL
VALTAL
15 июня 2015 в 13:52
Вот девиз молодого поколения: "...нужно отдохнуть...".На этом и стоим.Перетрудились бедняжки.
a3r3v3
a3r3v3
15 июня 2015 в 12:39
АГА,времени мало,нужно успеть бабло потратить!
FRZZ
FRZZ
15 июня 2015 в 11:37
Отдохнуть??? От чего, прямо так устали, что ли?
easloko
easloko ответ cergei1971 (раскрыть)
15 июня 2015 в 10:14
Валера за собой следи
easloko
easloko
15 июня 2015 в 10:08
Что это тут пони раскудахтались? Смотрите лучше за своим днищем черновым с акинфеевым!
woodtims
woodtims
15 июня 2015 в 10:03
Всю жизнь отдыхаете мля... а когда работать начнете?
cergei1971
cergei1971
15 июня 2015 в 09:34
Миранчук трус и салага и еще шестерка которая слушает а у него нет своего я щенок он
cergei1971
cergei1971
15 июня 2015 в 09:31
с кем поведешься того и наберешься!!!!Играл бы у немцев его бы научили как отдыхать с такой игрой салага он и трус!!!!!!!!!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
15 июня 2015 в 09:18
Такой молодой,а уже вкурил,как нужно отмазываться. Типичная сборная России по футболу...
Армеец75
Армеец75
15 июня 2015 в 09:05
Надо не отдыхать, а отпуск брать сразу!
Ведь перетрудился)))
sir_Alex
sir_Alex
15 июня 2015 в 08:54
Как следует отдохнуть, с блэкджеком, джеком дэниэлсом и ш****ми!
Muhamed Ali
Muhamed Ali
15 июня 2015 в 08:50
Как он попал в сборную? 80% передач обрезы, а об обострение я вообще молчу
Procyon
Procyon
15 июня 2015 в 08:45
Устали они, твари, по матчу в месяц играть... Шли бы вагоны разгружать вместе со своим тренеришкой, все равно в качестве футболистов не годятся.
Alex-Shiga
Alex-Shiga
15 июня 2015 в 08:26
не отдыхать,а тренироваться надо! Сейчас специально посмотрел сколько он за поезд игр сыграл в чемпе,оказалось 17,когда он устать то успел?
Борщёв
Борщёв
15 июня 2015 в 08:25
Устал бедолага, просидел на лавке весь сезон
ВсехУбьюОдинОстанусь
ВсехУбьюОдинОстанусь
15 июня 2015 в 08:24
Если эту позорную игру назвать "все старались" то как вы тогда "не стараетесь"???? Сидите в баре пиво пьете))))
Грибовар
Грибовар ответ juliasema (раскрыть)
15 июня 2015 в 07:56
Не знаю,просвети,сколько стоит пенки,кому обращаться!??))
Патриот 05
Патриот 05 ответ Bonnucci (раскрыть)
15 июня 2015 в 07:35
Да какая разница? Я большой и давний болельщик сборной. Из Дагестана.
shinnik
shinnik
15 июня 2015 в 07:32
он,мля,устал..
Rruma
Rruma
15 июня 2015 в 06:33
Сделал дело - гуляй смело (с) )
uyfallu
uyfallu
15 июня 2015 в 06:29
вот тварь устал уже
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июня 2015 в 05:42
Может тебе еще пожелать двойник Роберта Левандовски? Оно и не удивительно) Австрия по любому наших перебегала в этой встрече. К такому темпу, как в Бундеслиге просто не привыкли.. А юнцы вроде Чернова, Миранчука и Новосельцева и по давно!
loko m1
loko m1 ответ игорь привет (раскрыть)
15 июня 2015 в 04:37
ээммм, а остальные игроки отлично сыграли? Как сыграли все, так и сыграл он, ничего удивительного.
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