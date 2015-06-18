«Анжи» претендует на Коченкова

Новичком ФК «Анжи», который сегодня официально возглавил Юрий Семин, может стать вратарь «Мордовии» Антон Коченков. В минувшем сезоне 28-летний голкипер провел в Премьер-Лиге 30 матчей и пропустил 43 гола.
Коченков может заменить в «Анжи» ушедшего в «Зенит» Михаила Кержакова.
Коченков может заменить в «Анжи» ушедшего в «Зенит» Михаила Кержакова.
Но после ухода Миши
похоже на то,что Беленова
по логике должны подписать,
как более сильного голкиепера !
Иначе,я всеми руками за Жеку !
Но после ухода Миши
похоже на то,что Беленова
по логике должны подписать,
как более сильного голкиепера !
Иначе,я всеми руками за Жеку !
Беленова подписали что ли?
Беленова подписали что ли?
Давно бы уже отдали ему номер 1
в воротах,а то вечно второй...жаль....
Давно бы уже отдали ему номер 1
в воротах,а то вечно второй...жаль....
Дженетов,Беленов вроде,еще если и Коченкова ? )
Что-то здесь не чисто )...А желтая мне прилетела )
Дженетов,Беленов вроде,еще если и Коченкова ? )
Что-то здесь не чисто )...А желтая мне прилетела )