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«Анжи» претендует на Коченкова

18 июня 2015, 18:34
 Новичком ФК «Анжи», который сегодня официально возглавил Юрий Семин, может стать вратарь «Мордовии» Антон Коченков. В минувшем сезоне 28-летний голкипер провел в Премьер-Лиге 30 матчей и пропустил 43 гола.

Коченков может заменить в «Анжи» ушедшего в «Зенит» Михаила Кержакова.
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Все комментарии
ShY
ShY ответ КОТЛИН (раскрыть)
20 июня 2015 в 19:40
котелок снова ты вернулся)))))иди пожалуйста туда откуда пришел))))вроде воздух был чист пока ты не пришел загрязнитель воздуха)))Ну ты понял;)
ShY
ShY ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2015 в 19:37
Да ты смотрю у нас провидец в третьем поколении))))Ты лучше сидел бы и не вякал пес))))Видели мы грозу Европы под названием Зенит!Максимал Зенита это 1 победа 1 ничья 4 проигрыша и ЛЕ!
ShY
ShY
20 июня 2015 в 19:35
30-43 ужасная статистика.........Только не надо ляля про защиту!
nahan
nahan
19 июня 2015 в 09:52
Любимчиков позовет Палыч.
112910415
112910415
19 июня 2015 в 06:02
решено пока Касильяса не брать..
Neo5
Neo5 ответ Willian05 (раскрыть)
19 июня 2015 в 02:29
переборщ
ZAGID
ZAGID
19 июня 2015 в 00:28
зачем такую дырку брать?
ShamsUSSR
ShamsUSSR
19 июня 2015 в 00:19
Керж -отличный вратарь. Жаль перешёл... Коченков? Почти 1,5 банки за игру... Многовато... Защита у нас частенько пожарит... Нужен бетонный вратарь...
ShamsUSSR
ShamsUSSR ответ КОТЛИН (раскрыть)
19 июня 2015 в 00:15
Это О претендовал на Анжи... Его и взяли...
lifter025
lifter025 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2015 в 22:56
у зенита никогда не было договорняков и их никто за уши не тянул...чимпионы недоделанные...
mat73
mat73
18 июня 2015 в 22:46
Юрпалыч старается)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
18 июня 2015 в 22:20
скорей всего нужен Палычу, если так пусть берут
Shamil79
Shamil79
18 июня 2015 в 21:23
а зачем?
Sevastopol-www
Sevastopol-www
18 июня 2015 в 21:22
Может, конечно...
Willian05
Willian05
18 июня 2015 в 21:15
лучше беленова
Willian05
Willian05
18 июня 2015 в 21:13
43 гола это борш
gorets004
gorets004
18 июня 2015 в 20:57
По моему он лишний. Надо укреплять другие позиции.
КОТЛИН
КОТЛИН
18 июня 2015 в 20:43
а раньше анжи претендовал на Это О! гы-гы
Волкодав15
Волкодав15
18 июня 2015 в 20:27
Отличная новость! И вобще с возвращением Анжи!!!! Теперь Осетии есть за кого болеть в ПЛ!!!!!!
bashmakosa
bashmakosa
18 июня 2015 в 20:08
Хорошая замена Кержакову. К тому-же бесплатно.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ -Дигорец- (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:53
Вроде....под вопросом )
Но после ухода Миши
похоже на то,что Беленова
по логике должны подписать,
как более сильного голкиепера !
Иначе,я всеми руками за Жеку !
-Дигорец-
-Дигорец- ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:51

Беленова подписали что ли?
REX_AmIgO_13RUS
REX_AmIgO_13RUS
18 июня 2015 в 19:45
Хахаха, зачем им 3 вратарь если есть Беленов и Помазан
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
18 июня 2015 в 19:34
Женя Помазан-классный вратарь.
Давно бы уже отдали ему номер 1
в воротах,а то вечно второй...жаль....
tatatat
tatatat ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:34
серьезно? это единственный критерий? тебя не смущает, что он в Мордовии играл, а не в условном ЦСКА и явно больше работать приходится?
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ -Дигорец- (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:33
Пятого то куда ? ) Если есть Помазан,Криворучко,
Дженетов,Беленов вроде,еще если и Коченкова ? )
Что-то здесь не чисто )...А желтая мне прилетела )
hakimov81
hakimov81 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:28
анимашки не люди
-Дигорец-
-Дигорец-
18 июня 2015 в 19:26
Антон неплохой воротник.Как минимум не хуже Кержакова Миши.
Патриот 05
Патриот 05 ответ MaratDag05 (раскрыть)
18 июня 2015 в 19:24
Согласен)). Абсолютно верное замечание)
07125
07125
18 июня 2015 в 19:20
пора бы Помазана попробовать в основе уже..
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