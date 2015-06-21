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«Челси» запросил у «Реала» за Куртуа 100 млн евро

21 июня 2015, 13:19
 Мадридский «Реал» недавно обратился к «Челси» относительно трансфера вратаря Тибо Куртуа.

Лондонцы заявили в ответ, что готовы продать игрока не менее чем за 100 млн евро.

«Реал» продолжает искать преемника Икера Касильяса, и основной целью для «сливочных» является Давид де Хеа из МЮ, однако пока его трансфер не осуществлен, мадридцы изучают и другие варианты, среди которых оказался молодой бельгиец Куртуа.
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Все комментарии
Ghostface Killah
Ghostface Killah
22 июня 2015 в 14:18
Что за бред...Вратарь конечно отличный, но 100 млн это очень много...
ROIS
ROIS
22 июня 2015 в 12:15
100 и не меньше.
sir_Alex
sir_Alex
22 июня 2015 в 09:33
Некисло так!
dzvinka
dzvinka
21 июня 2015 в 23:07
ну если за бейла 100, почему за качура не 100. Справедливо
112910415
112910415
21 июня 2015 в 20:47
скромненько
Таганский
Таганский
21 июня 2015 в 19:16
100 лямов - это только за одну ногу и руку Тибо..
РусФут
РусФут
21 июня 2015 в 19:05
В нынешних реалиях футбола считаю очень адекватная цена, вратарь мирового уровня.
Vladimir 808
Vladimir 808
21 июня 2015 в 19:04
Хороший ответ Челси!
РусФут
РусФут ответ London-Is-Blue (раскрыть)
21 июня 2015 в 19:03
А может он "левша"-левая половина мозга за Барсу топит а правая за Челси)
Galaxy real way
Galaxy real way
21 июня 2015 в 18:36
Де Хеа намного превосходит своего оппанента в АПЛ. Ведь именно сейвы испанского стража ворот помог МЮ закрепиться в зоне ЛЧ!
Санчо Панса
Санчо Панса
21 июня 2015 в 18:13
Вот это новости! Теперь и Челси прекрасно знает, что Реал Мадрид далеко не бедный клуб) Один богатый клуб запросил у другого богатого клуб внушительную сумму за отличного голкипера! Посмотрим, что из этого выйдет.
Belars
Belars ответ Nik_otin (раскрыть)
21 июня 2015 в 17:53
Вот как раз и пугает, что суммы вполне реальные, по нынешним меркам, чувствую, лопнет скоро шарик
lampardd555
lampardd555
21 июня 2015 в 17:50
c другой стороны почему бы и нет????чеху тока 33 че он еще лет 5 за челси отстоит полюбэ!!!он не пропускал с 50 метров ))))а Куртуа пускай валит)
Belars
Belars ответ barc-f (раскрыть)
21 июня 2015 в 17:50
Не надо передергивать, Хамеса взяли за нищебродские 80млн майки продавать
Пикап96
Пикап96 ответ Особо ОпасеН (раскрыть)
21 июня 2015 в 17:48
++
Belars
Belars ответ VIPded (раскрыть)
21 июня 2015 в 17:47
Чистые бизнесмены так бы и сделали, но понты важнее
aventure61
aventure61
21 июня 2015 в 17:20
Правильно рома с мауром заломили,эти клоуны за бэйла отвалили кучу бабла и ещё проглотят.
nahan
nahan
21 июня 2015 в 15:58
Не верится, что Маур так и отпустит Куртуа, пусть и за такую сумму.
DраKулA
DраKулA
21 июня 2015 в 15:34
Нынче модно стало просить 100лямом)))
doktor shvarz
doktor shvarz
21 июня 2015 в 14:49
не продадут - а 100 лямов для Реала ерунда
London-Is-Blue
London-Is-Blue ответ Nik_otin (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:44
Ну хоть первый адекватный коммент болелы Реала вижу)
London-Is-Blue
London-Is-Blue ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:43
Не стоит кормить тролля, этот совсем какой то отбитый!
London-Is-Blue
London-Is-Blue ответ Mr Abdullaev (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:42
Не думал, что увижу болельщика Барсы и Челси одновременно. Редкий вы экземпляр в наше время)
Медив
Медив
21 июня 2015 в 14:30
После Погба, второй по популярности сериал лета "Реал ищет воротчика..." И если в случае Погбы там особо развернуться негде, ибо купить его могут только два клуба. То история с заменой для Каса будоражит фантазии авторов... Хотя и так понятно, что купят де Шею. Более интересно, кого возьмут на замену манки. Хороших звездных киперов не так и много. Хотя я за то, чтобы они доверились Вальдесу. Эт будет весело хотя бы
JepPs
JepPs
21 июня 2015 в 14:28
Ребята ваще гонят...зачем кого то покупать если есть Навас...тем более вратари редко и два вратаря высокого уровня явно лишние...
swot
swot
21 июня 2015 в 14:25
сосо павлиашвили вам,а не куртуа
Mr Abdullaev
Mr Abdullaev
21 июня 2015 в 14:22
Пускай берут чо, Чеха оставим..)) 100 лям просят потому что не хотят упускать его, и мало кто захочет купить за эту цену Куртуа) Правильно делают.
БарсаДав
БарсаДав ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:21
Симуляции и споры с судьями разве считаются?
Новочек
Новочек
21 июня 2015 в 14:16
А Бухаров им не нужен?
БарсаДав
БарсаДав ответ barc-f (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:14
Хамес - 80 млн евро.
Неймар - 113 млн евро.

Хамес в первом же сезоне включен в сборную Ла-Лиги.
Неймар провел уже два сезона и ничем не запомнился.

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