«Челси» запросил у «Реала» за Куртуа 100 млн евро

Мадридский «Реал» недавно обратился к «Челси» относительно трансфера вратаря Тибо Куртуа.
Лондонцы заявили в ответ, что готовы продать игрока не менее чем за 100 млн евро.
«Реал» продолжает искать преемника Икера Касильяса, и основной целью для «сливочных» является Давид де Хеа из МЮ, однако пока его трансфер не осуществлен, мадридцы изучают и другие варианты, среди которых оказался молодой бельгиец Куртуа.
Лондонцы заявили в ответ, что готовы продать игрока не менее чем за 100 млн евро.
«Реал» продолжает искать преемника Икера Касильяса, и основной целью для «сливочных» является Давид де Хеа из МЮ, однако пока его трансфер не осуществлен, мадридцы изучают и другие варианты, среди которых оказался молодой бельгиец Куртуа.
Неймар - 113 млн евро.
Хамес в первом же сезоне включен в сборную Ла-Лиги.
Неймар провел уже два сезона и ничем не запомнился.
Хорошо зашло?)
Неймар - 113 млн евро.
Хамес в первом же сезоне включен в сборную Ла-Лиги.
Неймар провел уже два сезона и ничем не запомнился.
Хорошо зашло?)