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Наингголан: «Сейчас целью „Ромы“ может быть только Скудетто»

05 сентября 2015, 13:56
 Хавбек «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что его команда обязана нацеливаться на победу в стартовавшем недавно чемпионате Италии.

«Когда ты играешь за „Рому“ и у команды позади два подряд вторых места, то ни о чем другом кроме Скудетто и речи быть не может. Мы обладаем всем необходимым для победы в чемпионате, но понимаем, что сделать это всё равно будет непросто.

Наш главный соперник? Я бы обратил внимание на „Интер“, он подписал многих хороших игроков. В течение двух сезонов „нерадзурри“ играли так себе, и я уверен, что теперь они вновь будут бороться за места на вершине таблицы».
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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Elmi romsnist (раскрыть)
07 сентября 2015 в 20:34
Блох отлови, потом с людьми разговаривай.
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
07 сентября 2015 в 10:35, ред.
Ты эту игру видел? Никаких офсайдов не было просто вам не дано побеждать даже когда Рома проводит свой худший сезон а bлязио свой лучший.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Elmi romsnist (раскрыть)
06 сентября 2015 в 20:03
Голы Пупса в "ничейном" матче первого круга надо напоминать?
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
05 сентября 2015 в 23:05
Типо Итурбе и Мапу не по правилам забили))вообще-то многие арбитры трактуют спорные эпизоды против Ромы-это факт. И в отличии от пернатых справились с юве.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Elmi romsnist (раскрыть)
05 сентября 2015 в 22:38
Цыплят, знаешь, когда считают? В том сезоне судейское серебро получили, потратив на трансферы в 10 раз больше Лацио!
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ juvenale (раскрыть)
05 сентября 2015 в 18:59
Браво!! Получи аплодисментов!! Он это специально сказал чтобы ты на этой ветке высказал свое "профессиональное мнение"
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
05 сентября 2015 в 18:22
Бессистемно...вообще то трансферная политика Ромы в этом сезоне-лучшая в Италии поэтому мы не сливаем командам типа Кьево.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
05 сентября 2015 в 18:05
Денег валом, скупают бессистемно всех подряд , авось, кто заиграет.
juvenale
juvenale
05 сентября 2015 в 17:16
наша песня хороша,начинай сначала)))
DavideSanton
DavideSanton
05 сентября 2015 в 16:53
Осенью - скудетто, весной - 'нам бы в ЛЧ попасть'.
Caesar555
Caesar555
05 сентября 2015 в 16:04
2 предыдущих сезона тоже собирались бороться за золото, но после НГ сдулись.
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ Elessar1927 (раскрыть)
05 сентября 2015 в 15:49
Главное чтобы свои возможности не переоценивали.
Elessar1927
Elessar1927
05 сентября 2015 в 15:45
Все правильно сказал. Он же не сказал, что мы обязательно возьмем Скудетто. А целью ничего другое и не поставишь. После 2 вторых мест не на место же в тройке нам претендовать!
Tibiks
Tibiks
05 сентября 2015 в 15:27
Это типа из группы ЛЧ нам не выйти так что Будем битса за скудетто,да и Юве как то рано со сщетов списывают
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ Ant Tambov (раскрыть)
05 сентября 2015 в 15:21
Кто бы говорил а у самих дырка от бублика в копилке очков. Хотя я не согласен с этими словами рано об этом думать.
FootballFun1985
FootballFun1985
05 сентября 2015 в 14:40
Тяжело будет. Но с другой стороны, сейчас или никогда.
ropeMbIka
ropeMbIka
05 сентября 2015 в 14:27
Наивный чукотский юноша ))
MrVanes-Zenit
MrVanes-Zenit
05 сентября 2015 в 14:17
Это правда
Надо биться до конца, Юве дал слабину
Ant Tambov
Ant Tambov
05 сентября 2015 в 14:11
Будете соревноваться за вторую строчку!Четыре очка,а гонору как-будто чемпионат уже выиграли...Ближе к середине чемпионата сдуетесь как всегда!Чемпионы,мля...
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