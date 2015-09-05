Наингголан: «Сейчас целью „Ромы“ может быть только Скудетто»

Хавбек «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что его команда обязана нацеливаться на победу в стартовавшем недавно чемпионате Италии.
«Когда ты играешь за „Рому“ и у команды позади два подряд вторых места, то ни о чем другом кроме Скудетто и речи быть не может. Мы обладаем всем необходимым для победы в чемпионате, но понимаем, что сделать это всё равно будет непросто.
Наш главный соперник? Я бы обратил внимание на „Интер“, он подписал многих хороших игроков. В течение двух сезонов „нерадзурри“ играли так себе, и я уверен, что теперь они вновь будут бороться за места на вершине таблицы».
«Когда ты играешь за „Рому“ и у команды позади два подряд вторых места, то ни о чем другом кроме Скудетто и речи быть не может. Мы обладаем всем необходимым для победы в чемпионате, но понимаем, что сделать это всё равно будет непросто.
Наш главный соперник? Я бы обратил внимание на „Интер“, он подписал многих хороших игроков. В течение двух сезонов „нерадзурри“ играли так себе, и я уверен, что теперь они вновь будут бороться за места на вершине таблицы».
Надо биться до конца, Юве дал слабину
Надо биться до конца, Юве дал слабину