Даудов: «Букмекеры получили заслуженную оплеуху от футболистов»

Президент «Терека» Магомед Даудов рассказал о матче против «Урала».
- Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чёрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица — футболисты — ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам — готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос — а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» — нести ответственность в нормах, установленных законодательством.
- Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чёрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица — футболисты — ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам — готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос — а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» — нести ответственность в нормах, установленных законодательством.