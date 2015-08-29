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Даудов: «Букмекеры получили заслуженную оплеуху от футболистов»

29 августа 2015, 02:13
 Президент «Терека» Магомед Даудов рассказал о матче против «Урала».

- Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чёрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица — футболисты — ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам — готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос — а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» — нести ответственность в нормах, установленных законодательством.
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Источник: ФК «Ахмат» Автор: Евгений Сойкин
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Все комментарии
112910415
112910415
29 августа 2015 в 20:32
всё посложнее будет...
mat73
mat73
29 августа 2015 в 14:31
А может разговор и был за ничью, а?..
kikule
kikule
29 августа 2015 в 12:27
букмекерство один из самых грязных бизнесов...
Мessi 10
Мessi 10
29 августа 2015 в 11:29
Что-то его слова больше на популистику и голословные заявления смахивают, чем на правду
колпанколпан
колпанколпан
29 августа 2015 в 11:04
Это была такая флюшка для раскипячения болота.Теперь Дауд вещает что он чист как Сердюков.Только пока без награды за тайным приказом.
mamrik-09
mamrik-09
29 августа 2015 в 10:55
Красиво говорит
toshkanchik07
toshkanchik07 ответ Zivs (раскрыть)
29 августа 2015 в 10:46
Кто дернулся?
kkomov
kkomov
29 августа 2015 в 10:17
а ты то как?
РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ
РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ
29 августа 2015 в 09:28
букмекерам это один куш
mensk
mensk
29 августа 2015 в 08:45
Да сам же и вбрасываешь эту информацию. Все знают, что Терек небезгрешен.
Zivs
Zivs
29 августа 2015 в 08:36
а чего Кононов дернулся тогда? То то.
моэм
моэм
29 августа 2015 в 08:15
Ага,утёрлись и положили в карман огромную маржу,ведь они выиграли свою игру,используя мощный рычаг в виде СМИ и получив огромную прибыль от людей поставивших на Терек...если не лишить букмекеров (профессиональных шулеров) такого влияния на людей через СМИ,то они и дальше будут нас дурачить,фактически управляя результатами матчей бесчестно отнимая у людей деньги.
удав
удав
29 августа 2015 в 07:32
если бы шум не подняли быдо бы все подругому, а так просто шумиха не дала скатать договорняк
sir_Alex
sir_Alex ответ sinbelogo (раскрыть)
29 августа 2015 в 07:09
На то они и букмекеры!
KAFA2525
KAFA2525
29 августа 2015 в 06:58
Верно!!!
ДСА
ДСА
29 августа 2015 в 06:57
Букмекеры как раз заработали.
sprint5
sprint5
29 августа 2015 в 05:49
а что можно еще ожидать
ULTRASteam
ULTRASteam
29 августа 2015 в 04:38
Терек уже не первый раз фигурирует в подобных историях)
мигалков1
мигалков1
29 августа 2015 в 02:59
Без ло ха жизнь плоха, пока не пойдут добывать бабки, а не срубить халяву, мы не победим никогда
Ac Milan Champion
Ac Milan Champion
29 августа 2015 в 02:54
Тереку нужен Тренер и вратарь
sinbelogo
sinbelogo
29 августа 2015 в 02:40
Букмекеры неслабо наварились на незадачливых гражданах=)
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