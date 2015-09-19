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Семья сирийского беженца встретилась с Роналду

19 сентября 2015, 13:26

Семья сирийского беженца Осама Абдулы Мохсена, приглашенная «Реалом» в президентскую ложу на матч с «Гранадой», встретилась в Мадриде с самим Криштиану Роналду.

Данная встреча была специально организована в рамках особенного приема, который «Реал» устроил для беженца и его семьи.

Отметим, что беженец Мохсен получил известность после того, как был сбит в Венгрии с ног местным журналистом.

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Все комментарии
Чемпик
Чемпик ответ Барсеножечница (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября 2015 в 11:46
Обычные программы, изобретения идейных программистов (я их так называю)..)) Покопайся в "вк"... там много подобной халявы... а через поисковик... чаще всего развод с вирусякой либо за бабосики..))
montana93
montana93 ответ красноярец (раскрыть)
20 сентября 2015 в 10:11
да уж в голове опилки у тебя. а ты думаешь от чего они бегут
красноярец
красноярец ответ Sir-Alex (раскрыть)
19 сентября 2015 в 22:00
тебе по кайфу исламское государство?
красноярец
красноярец ответ Sir-Alex (раскрыть)
19 сентября 2015 в 21:59
с чего бы это?
Sir-Alex
Sir-Alex ответ красноярец (раскрыть)
19 сентября 2015 в 21:58
ТАКИХ КАК ТЫ РАССТРЕЛИВАТЬ НАДО
Чемпик
Чемпик ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября 2015 в 18:30
Обращайся..))
Чемпик
Чемпик ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября 2015 в 18:21
)) Я с декабря на сайте... Но уже имею свою армию анти-фантиков..))
Пластунья неинтересный... обычный школьник с неуравновешенной психикой... Их аккаунты просто вычислить... Есть способ (при помощи специальной программы) пробивает id... или (они примитивны) каждый глорик если заходит в тему строчит с (минимум) двух-трех страниц... попадаются такие что, отвечают на свои же комментарии..)) Они как заходят в одно время, так и пропадают одновременно..)) Подобных способов предостаточно... нужно просто быть повнимательней... Они сами палятся..))
А "барс-ф" это мой любимчик (клинический случай) у него 3-4 аккаунта, но это только те... на которых он полился при мне...)) Куда он слился... не в курсе... меня самого не было пару недель..))
красноярец
красноярец ответ FRZZ (раскрыть)
19 сентября 2015 в 18:16
пнх
Чемпик
Чемпик ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября 2015 в 17:48
Я стараюсь..))
FRZZ
FRZZ ответ красноярец (раскрыть)
19 сентября 2015 в 17:41
А ты, что лучше их, что ли?
Bobus
Bobus
19 сентября 2015 в 16:55
теперь там все беженцы под ноги журналистов бросаться начнут
nahan
nahan
19 сентября 2015 в 16:40
А журналюгу посадют...
112910415
112910415
19 сентября 2015 в 16:34
хорошо
Санчо Панса
Санчо Панса
19 сентября 2015 в 16:24
А кто был инициатором этой встречи? Сам Мохсен или руководство Реала Мадрид) Все таки в президентскую ложу не каждому вип-гостю домашних матчей королевского клуба можно попасть!
parallels
parallels ответ Palex (раскрыть)
19 сентября 2015 в 16:05
пожалуйста: http://www.soccer.ru/news/658666.shtml#comment-23810863
я о том, что выбесила именно журналистка.
Palex
Palex ответ parallels (раскрыть)
19 сентября 2015 в 15:41
Интересно было бы посмотреть твою реакцию,когда эти беженцы, за[Соблюдайте правила ]и бы твою улицу,твой двор,высказывали тебе недовольство,что ты их плохо принимаешь и при этом,прикрывались бы детьми.
красноярец
красноярец
19 сентября 2015 в 15:29
сколько ещё заразы осталось там и сколько приползло в Европу.
parallels
parallels
19 сентября 2015 в 15:07
местным журналистом? может, журналисткой? припиzднутой на всю голову. кадры, как из фильмов про средневековую травлю. бежит мужик с ребёнком на руках, эта *изда ставит подножку, оба летят кубарем, а она стоит, и хохочет.
30rustam30
30rustam30
19 сентября 2015 в 14:52
Happyboy,если на то пошло то Реал один из первых кто выделил 1млн! А Роналду так вообще на аукцион золотую бутсу выставил чтоб помоч детям палестины! Ни какого персофанства,просто надо правду говорить.
Чемпик
Чемпик ответ DXTK (раскрыть)
19 сентября 2015 в 14:52
Роналду регулярно сдает кровь, и помогает нуждающимся в срочной медицинской помощи (оплачивая счета из своего кармана)... А к примеру Месси и Неймар могут похвастать только судебными разбирательствами связанные с отмыванием денег и неуплаты налогов..))
Чемпик
Чемпик ответ Happyboy Barca (раскрыть)
19 сентября 2015 в 14:47
Вот именно!
Одни клубы: "Реал Мадрид", Челси, МЮ, МС, Арсенал, Астон Вилла... объединившись создали (НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ фонд) и помогают больным детям и людям попавших в беду... без какой либо выгоды...
А другие... Максимум на что способны: выйти перед матчем в футболках (с упоминанием какой либо акции) либо тупо сфоткаться с плакатиками..))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
19 сентября 2015 в 14:35
Другие клубы помогают финансами а реал взгревает свою красавицу на ночь
Zidan05
Zidan05 ответ Чемпик (раскрыть)
19 сентября 2015 в 14:33
))
Zidan05
Zidan05 ответ BloodyНeart (раскрыть)
19 сентября 2015 в 14:31
Быть такого не может, они же не хотят, чтобы их "священная война" так быстро закончилась!
Luter Red
Luter Red ответ Happyboy Barca (раскрыть)
19 сентября 2015 в 14:25
Ты бол... что ли , помогли не много людям , переживаюшим страшное время , когда с их земли их дома , их же самих выгоняет война , каждый пускай даже не очень значительный поступок это хорошо , если каждые футбольные гранды будут хоть как то помогать беженцем , то это просто хорошо и как то по человечески ...
А дома на диване каждый пиз... может.
Горный Орёл
Горный Орёл
19 сентября 2015 в 14:24
Перес пригласил Осаму Абдулу к себе в ложу? :)
BloodyНeart
BloodyНeart
19 сентября 2015 в 14:07
В Сирии боевики поют нашиды и пускают ракеты по русским базам.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
19 сентября 2015 в 14:05
Ой пиар блин, вот хетафе осама абдулы приняла в свою структуру клуба. Он оказался тренером футбольной школы в Сирии
ropeMbIka
ropeMbIka
19 сентября 2015 в 14:02
европы больше нет , теперь есть афропа ))) в скором времени и Россия превратиться в нечто подобное ...
Strikers18
Strikers18
19 сентября 2015 в 13:59
Беженцы не правильное слово!
Это всего лишь люди,которые не хотят войны и хотят жить в мирном обществе.
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