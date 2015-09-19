Семья сирийского беженца встретилась с Роналду

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19 сентября 2015, 13:26

Семья сирийского беженца Осама Абдулы Мохсена, приглашенная «Реалом» в президентскую ложу на матч с «Гранадой», встретилась в Мадриде с самим .

Данная встреча была специально организована в рамках особенного приема, который «Реал» устроил для беженца и его семьи.

Отметим, что беженец Мохсен получил известность после того, как был сбит в Венгрии с ног местным журналистом.