Семья сирийского беженца встретилась с Роналду

Семья сирийского беженца Осама Абдулы Мохсена, приглашенная «Реалом» в президентскую ложу на матч с «Гранадой», встретилась в Мадриде с самим Криштиану Роналду.
Данная встреча была специально организована в рамках особенного приема, который «Реал» устроил для беженца и его семьи.
Отметим, что беженец Мохсен получил известность после того, как был сбит в Венгрии с ног местным журналистом.
Пластунья неинтересный... обычный школьник с неуравновешенной психикой... Их аккаунты просто вычислить... Есть способ (при помощи специальной программы) пробивает id... или (они примитивны) каждый глорик если заходит в тему строчит с (минимум) двух-трех страниц... попадаются такие что, отвечают на свои же комментарии..)) Они как заходят в одно время, так и пропадают одновременно..)) Подобных способов предостаточно... нужно просто быть повнимательней... Они сами палятся..))
А "барс-ф" это мой любимчик (клинический случай) у него 3-4 аккаунта, но это только те... на которых он полился при мне...)) Куда он слился... не в курсе... меня самого не было пару недель..))
Пластунья неинтересный... обычный школьник с неуравновешенной психикой... Их аккаунты просто вычислить... Есть способ (при помощи специальной программы) пробивает id... или (они примитивны) каждый глорик если заходит в тему строчит с (минимум) двух-трех страниц... попадаются такие что, отвечают на свои же комментарии..)) Они как заходят в одно время, так и пропадают одновременно..)) Подобных способов предостаточно... нужно просто быть повнимательней... Они сами палятся..))
А "барс-ф" это мой любимчик (клинический случай) у него 3-4 аккаунта, но это только те... на которых он полился при мне...)) Куда он слился... не в курсе... меня самого не было пару недель..))
я о том, что выбесила именно журналистка.
я о том, что выбесила именно журналистка.
Одни клубы: "Реал Мадрид", Челси, МЮ, МС, Арсенал, Астон Вилла... объединившись создали (НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ фонд) и помогают больным детям и людям попавших в беду... без какой либо выгоды...
А другие... Максимум на что способны: выйти перед матчем в футболках (с упоминанием какой либо акции) либо тупо сфоткаться с плакатиками..))
Одни клубы: "Реал Мадрид", Челси, МЮ, МС, Арсенал, Астон Вилла... объединившись создали (НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ фонд) и помогают больным детям и людям попавших в беду... без какой либо выгоды...
А другие... Максимум на что способны: выйти перед матчем в футболках (с упоминанием какой либо акции) либо тупо сфоткаться с плакатиками..))
А дома на диване каждый пиз... может.
А дома на диване каждый пиз... может.
Это всего лишь люди,которые не хотят войны и хотят жить в мирном обществе.
Это всего лишь люди,которые не хотят войны и хотят жить в мирном обществе.