«Челси» планирует зимой купить Дани Алвеса

«Челси» планирует уже в зимнее трансферное окно попытаться купить у «Барселоны» Дани Алвеса. Напомним, что главный тренер «аристократов» Жозе Моуриньо активно подыскивает замену Браниславу Ивановичу, игра которого его не устраивает.
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