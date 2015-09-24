«Челси» планирует зимой купить Дани Алвеса

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24 сентября 2015, 18:44

«Челси» планирует уже в зимнее трансферное окно попытаться купить у «Барселоны» . Напомним, что главный тренер «аристократов» Жозе Моуриньо активно подыскивает замену Браниславу Ивановичу, игра которого его не устраивает.