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«Челси» планирует зимой купить Дани Алвеса

24 сентября 2015, 18:44

 «Челси» планирует уже в зимнее трансферное окно попытаться купить у «Барселоны» Дани Алвеса. Напомним, что главный тренер «аристократов» Жозе Моуриньо активно подыскивает замену Браниславу Ивановичу, игра которого его не устраивает.

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Челси  Барселона  Алвес Даниэль
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
25 сентября 2015 в 03:48
Да, это было бы неплохо для синих! Зимой, а если быть точнее, то с января ведь за Барселону сможет сыграть Алекс Видаль, который прекрасно в прошлом сезоне играл на позиции правого защитника в Севилье) Иванович конечно сбавил( В чемпионском для Челси сезоне он успевал и в обороне, да и в атаке кстати тоже!
Zloi iron
Zloi iron
24 сентября 2015 в 22:26
Староват для пенсов
Apsny
Apsny
24 сентября 2015 в 21:36
Ради бога, хоть куда).
Пластун
Пластун
24 сентября 2015 в 21:09
Продать и не думать даже. Февраль-июнь 2015 это была его последняя лебединая песня.
andrew1965
andrew1965
24 сентября 2015 в 21:01
и зачем ему симулянт из барселоны?
Насмешник
Насмешник
24 сентября 2015 в 20:40
Утка, Алвес защищаться толком не умеет.
Медив
Медив
24 сентября 2015 в 20:39
Странно, я был уверен он уже давно завязал с футболом
Суmраk 05
Суmраk 05
24 сентября 2015 в 20:07
Дани Алвеш всгда оставлял вопросы к своей игре в обороне, а сейчас уже не так быстр как раньше.
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
24 сентября 2015 в 19:16
Врядли он перейдет в челси, ему самое время в МЛС.
timur_zenit_fan
timur_zenit_fan
24 сентября 2015 в 19:11
мощна его барселона огорчяла видимо, что весь состав прибрать решил ГЫГЫ
Romeo 777
Romeo 777
24 сентября 2015 в 19:02
Дани Алвеш не решение проблемы. Слухи про многих правых защитников идут.
Cektor
Cektor
24 сентября 2015 в 19:00
фарм клуб Барселоны
Master Football 7
Master Football 7
24 сентября 2015 в 18:55
Смешно
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