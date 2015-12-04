«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы

Определились составы на матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов».
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов, Промес, Зе Луиш.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Померко, Симайс, Чочиев, Молло, Яхович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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...(̲̅m̲̅)(̲̅u̲̅)(̲̅s̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅c̲̅)
Сегодня удачи "Самаре" и победы!!!!
.♪♫.[█]... [█].♫♪
...(̲̅m̲̅)(̲̅u̲̅)(̲̅s̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅c̲̅)
Сегодня удачи "Самаре" и победы!!!!
ток вперёд
ток вперёд
А Таски продавать надо.
А Таски продавать надо.