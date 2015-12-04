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«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы

04 декабря 2015, 18:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Определились составы на матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов, Промес, Зе Луиш.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Померко, Симайс, Чочиев, Молло, Яхович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Krylua
Krylua ответ REDAT (раскрыть)
04 декабря 2015 в 21:02
Они уже забыли, что это такое..... Для этого мячик надо загонять в ворота.... Может, тренер забыл об этом?
112910415
112910415
04 декабря 2015 в 20:33
только победа!
EAGinLE
EAGinLE
04 декабря 2015 в 19:32
Удачи Аленичеву и Спартаку .
Leo-1987
Leo-1987 ответ aztec1970 (раскрыть)
04 декабря 2015 в 19:27, ред.
В ЕК!
aztec1970
aztec1970
04 декабря 2015 в 19:07
Победы Спартаку!
aztec1970
aztec1970 ответ Лепрекон (раскрыть)
04 декабря 2015 в 19:06
Хватит с Крыльев и коней, ага.
aztec1970
aztec1970 ответ Арман Киракосян (раскрыть)
04 декабря 2015 в 19:05
Не все же мовсисянам играть за Спартак!
Leo-1987
Leo-1987 ответ Лепрекон (раскрыть)
04 декабря 2015 в 19:01
++
Лепрекон
Лепрекон
04 декабря 2015 в 18:59
"Спартак" 1 - 4 "Крылья Советов" Удачи Крылья!!!!!!!!!
Арман Киракосян
Арман Киракосян
04 декабря 2015 в 18:57
опять кутепов играет чуствую я что он опять что то натворит он не тот игрок чтобы играть за спартак
mat73
mat73
04 декабря 2015 в 18:56
Четыре матча в одно время! Устанешь отслеживать, чтонибудь да пропустишь)))
REDAT
REDAT ответ romarez (раскрыть)
04 декабря 2015 в 18:55
все прикалывавшийся!!!!!!!!!!!!!
Germashlem
Germashlem
04 декабря 2015 в 18:51, ред.
Мовсисян вроде выздоровел. Может выйдет во втором. Да насуёт крылышкам
romarez
romarez ответ REDAT (раскрыть)
04 декабря 2015 в 18:49
да ладно тебе...Спартаку удачи и победы ! )
REDAT
REDAT
04 декабря 2015 в 18:44, ред.
...l♪.(¯¯¯¯¯¯)..♪ Ole Ole Ole» !!!!! "Крылья Советов"!!!Вперед!!!!!!!!
.♪♫.[█]... [█].♫♪
...(̲̅m̲̅)(̲̅u̲̅)(̲̅s̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅c̲̅)
Сегодня удачи "Самаре" и победы!!!!
stavr74
stavr74 ответ mat73 (раскрыть)
04 декабря 2015 в 18:44
билет покупает в краснодар ))
kabestan
kabestan ответ mat73 (раскрыть)
04 декабря 2015 в 18:43
Если понадобится сам Федун выйдет.
kabestan
kabestan
04 декабря 2015 в 18:41
Нет ни Ромы, ни Федуна...
mat73
mat73
04 декабря 2015 в 18:41
Чтото Широкова не видать. Ребята, не знаете, что с ним, почему нет в составе?
Leo-1987
Leo-1987
04 декабря 2015 в 18:38
Удачи Самаре!
stavr74
stavr74
04 декабря 2015 в 18:32
ток победа
ток вперёд
orbit22rus
orbit22rus
04 декабря 2015 в 18:27
Норм состав. Радует присутствие Кутепова.
А Таски продавать надо.
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