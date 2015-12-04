«Ростов» в большинстве переиграл «Рубин»

Подопечные Курбана Бердыева смогли одолеть сопротивление «Рубина», который больше тайма играл в меньшинстве.
Ростов, стадион «Олимп-2»
«Ростов» — «Рубин» — 1:0 (1:0)
Гол: Полоз 37.
«Ростов»: Джанаев — Новосельцев, Ротенберг (Трошечкин 82), Маргасов, Навас — Гацкан, Нобоа, Могилевец, Калачев, Полоз (Канга 78) — Бухаров.
Главный тренер: Курбан Бердыев
«Рубин»: Рыжиков — Кверквелия, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Устинов 39) — Оздоев, Кисляк( Дядюн 84), Георгиев, Билялетдинов (Карлос Эдуардо 70) — Канунников, Девич.
Главный тренер: Валерий Чалый
Предупреждения: Камболов 30, Ротенберг 34, Кисляк 36, Джанаев 42, Калачев 42, Нобоа 85.
Удаление: Георгиев 42.
Судья: Алексей Николаев
1. ЦСКА 37
2. Ростов 34
3. Локомотив 32
4. спартак 30
5. Краснодар 30
6. зенит 30
1. ЦСКА 37
2. Ростов 34
3. Локомотив 32
4. спартак 30
5. Краснодар 30
6. зенит 30