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«Ростов» в большинстве переиграл «Рубин»

04 декабря 2015, 21:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Подопечные Курбана Бердыева смогли одолеть сопротивление «Рубина», который больше тайма играл в меньшинстве.

Ростов, стадион «Олимп-2»

«Ростов» — «Рубин» — 1:0 (1:0)
Гол: Полоз 37.

«Ростов»: Джанаев — Новосельцев, Ротенберг (Трошечкин 82), Маргасов, Навас — Гацкан, Нобоа, Могилевец, Калачев, Полоз (Канга 78) — Бухаров.
Главный тренер: Курбан Бердыев

«Рубин»: Рыжиков — Кверквелия, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Устинов 39) — Оздоев, Кисляк( Дядюн 84), Георгиев, Билялетдинов (Карлос Эдуардо 70) — Канунников, Девич.
Главный тренер: Валерий Чалый

Предупреждения: Камболов 30, Ротенберг 34, Кисляк 36, Джанаев 42, Калачев 42, Нобоа 85.

Удаление: Георгиев 42.

Судья: Алексей Николаев

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Гурманоид
Гурманоид ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
06 декабря 2015 в 19:25
вперед кавказ
Гурманоид
Гурманоид ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
06 декабря 2015 в 19:23
турецкая кошара в турецкой феске.... мордочку побереги, ирод
Гурманоид
Гурманоид ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
06 декабря 2015 в 18:44
не понял что означает провакатор. либо пиши на своём, либо изучай русскую словесность. после таких как ты москвичей называют чучмеками
Гурманоид
Гурманоид ответ nahan (раскрыть)
06 декабря 2015 в 18:42
а зачем? пашут ребята. зачем им интрижки типа кто больше получает? нормальный состав. самоутвердившийся. даже коней могут оседлать. не нужны ротации. нужно своих проверенных в бой выпускать
Гурманоид
Гурманоид
06 декабря 2015 в 18:31
Ай да Курбан Бекиевич! Ай да сукин сын /из песни слов не выкинуть/! С искренним восхищением! А вы говорите газ, нефть, тыр-тыр-паровозы. керня это всё. есть Курбан Бекиевич. и ему на всё и всех на[ Соблюдайте правила] /хотел написать нас рать/
nahan
nahan
06 декабря 2015 в 11:45
Ростовчане молодцы, ещё бы им усилить состав.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Bezymniy Ispanec (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 21:32
Дружище в пятерке быть можно первыми или вторыми)))!
Фиорито
Фиорито ответ Absinthe (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 21:14
Курбан это тренер уровня Бескова и Лобановского, как минимум. Это мастер побед и если Ростов станет чемпионом, то статус Бердыева будет выше чем Бескова и Лобановского, поскольку ни тот, ни другой не имели ПЕРВОГО ЗОЛОТА, а Курбан это сделает УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ.
Red blu
Red blu
05 декабря 2015 в 14:18
Хорошо выглядит турнирная таблица первого круга!
1. ЦСКА 37
2. Ростов 34
3. Локомотив 32
4. спартак 30
5. Краснодар 30
6. зенит 30
Фиорито
Фиорито ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 13:50
Ну а как же победа над Барсой и дважды золото Премьеры?
Фиорито
Фиорито ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 13:36
Да, но почему то на других и ломанного гроша не ставят?
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
05 декабря 2015 в 11:55
Бердыев провакатор !
ивановец1
ивановец1 ответ Бронетёмкин Поносец (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 11:43
скорее ростов лучший производитель автобусов в восточной европе
alboro
alboro
05 декабря 2015 в 11:20
ура
смещной
смещной
05 декабря 2015 в 10:40
Вот так вот Курбан Бекиевич еще раз доказал, что даже из [Соблюдайте правила ] можно вылепить конфетку. Если гончар нормальный.
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответ bnm750x (раскрыть)
05 декабря 2015 в 09:47
Мотилиум пускай примет)))
alboro
alboro
05 декабря 2015 в 09:41
фирменный почерк Бердыева
bnm750x
bnm750x ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
05 декабря 2015 в 09:33
Не расстраивайся.Прими Имодиум.
neutrallll
neutrallll
05 декабря 2015 в 09:06
Конечно на поле добиваются побед футболисты, но...только, когда по- настоящему поверят в мудрость и талант тренера.
neutrallll
neutrallll ответ Санчо Панса (раскрыть)
05 декабря 2015 в 08:53
Ну, в спартак вряд ли приличный человек пойдет...(разве только после смены 100% руководства, акционеров и невменяемых болел)
Согдиец
Согдиец
05 декабря 2015 в 08:15
Бердыеву помогают неземные силы.
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
05 декабря 2015 в 07:56, ред.
Продажный Бердыев ! Рубин играл лучше и был интереснее чем Ростов ! Мы Рубин нас не победить !
Фиорито
Фиорито
05 декабря 2015 в 05:38
Курбан еще раз всем показывает, что он тренер от бога.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 декабря 2015 в 05:11
Слова РОСТОВ ЧЕМПИОН!,не звучат как бред.осталось всего12туров.со всеми лидерами мы играем дома!Если честно,буду очень рад место в пятерке!,но КББ знает лучше.не тренер,волшебник!)
Romashka-2
Romashka-2
05 декабря 2015 в 03:19
Всем доброе утро! Поздравляю "Ростов" ! Очень рада за КББ и за его команду. Бердыевскую секту ) хочу поздравить с победой любимого тренера!
Romashka-2
Romashka-2 ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
05 декабря 2015 в 02:52
хорошее было время...сейчас грустно...
Gannibal45
Gannibal45
05 декабря 2015 в 02:05
Ростов молодцы, мне кажется если бы не удаление, еще пару мячей бы все же увидели
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Верг (раскрыть)
05 декабря 2015 в 02:03
Твои слова, да руководству в уши!
Верг
Верг ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
05 декабря 2015 в 01:17, ред.
очент хорогая подборка лучшего по кпд выступлений в европе клуба из России
Верг
Верг
05 декабря 2015 в 01:14
Как бы я не болел за рубик, но победа досталась рубину-перезагрузке, я даже рад этому, ростову победа была нужнее на данном этапе, может спонсоры придут
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