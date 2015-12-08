Стали известны результаты жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии.
«Вест Бромвич» – «Бристоль Сити»
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»
«Эксетер» – «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» – «Лестер»
«Арсенал» – «Сандерленд»
«Ипсвич» – «Портсмут»
«Бирмингем» – «Борнмут»
«Уиком» – «Астон Вилла»
«Оксфорд» – «Суонси»
«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»
«Эвертон» – «Даг&Рэд»/«Уайтхоук»
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»
«Ноттингем Форест» – «КПР»
«Челси» – «Лейтон Ориент»/«Сканторп»
«Донкастер» – «Сток Сити»
«Норвич» – «Манчестер Сити»
Матчи будут сыграны 8-11 января 2016 года.
Напомним, что действующим обладателем трофея является лондонский «Арсенал».
надеюсь, к этиому времени они уже вне четверки будут
надеюсь, к этиому времени они уже вне четверки будут
А "КАНОНИРЫ" не заметят Сандерленд!)
А "КАНОНИРЫ" не заметят Сандерленд!)
Хороший матч с Лестером у нас будет.
ТТХ на классе, как обычно.
Хороший матч с Лестером у нас будет.
ТТХ на классе, как обычно.