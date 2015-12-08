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Стали известны результаты жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

08 декабря 2015, 00:20

Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии. 

«Вест Бромвич» – «Бристоль Сити»

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

«Эксетер» – «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» – «Лестер»

«Арсенал» – «Сандерленд»

«Ипсвич» – «Портсмут»

«Бирмингем» – «Борнмут»

«Уиком» – «Астон Вилла»

«Оксфорд» – «Суонси»

«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»

«Эвертон» – «Даг&Рэд»/«Уайтхоук»

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»

«Ноттингем Форест» – «КПР»

«Челси» – «Лейтон Ориент»/«Сканторп»

«Донкастер» – «Сток Сити»

«Норвич» – «Манчестер Сити»

Матчи будут сыграны 8-11 января 2016 года.

Напомним, что действующим обладателем трофея является лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
05 января 2016 в 00:35
Ливерпулю повезло халява Экзетер как и МЮ халява Шеффилд. Челси Лейтон или Сканторп Ну почему Соттону попался Пэлас, Тоттенхэму Лестер, ну чуть повезло Вест Хэму с Вульверхэмптоном а Арсеналу опять достался Мертвый Сандерленд а МС Норвич без вариантов ясен перец кто пройдет. дальше!!!
alexov222
alexov222
08 декабря 2015 в 20:47
лестер? тем интересней)
Mr Siberian
Mr Siberian
08 декабря 2015 в 15:25
Этот сезон снова будет наш!)
Amanreca
Amanreca ответ DEADP00L (раскрыть)
08 декабря 2015 в 11:32
Будет наоборот:(
hardpony
hardpony ответ Жесть_как_она_есть (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря 2015 в 11:27
нет
112910415
112910415
08 декабря 2015 в 11:04
у Челси есть шанс!
alboro
alboro
08 декабря 2015 в 10:31
интересно
hardpony
hardpony ответ Жесть_как_она_есть (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря 2015 в 10:17
поставлю экспресс. рублей 500.
starche
starche
08 декабря 2015 в 09:57
Канониры, вперед - к очередной победе!
ДАША Д
ДАША Д
08 декабря 2015 в 09:02
Слепой жребий - замечательный для Кубка.
DIDI 23
DIDI 23
08 декабря 2015 в 08:40
Отлично!
Galaxy real way
Galaxy real way
08 декабря 2015 в 08:35
Тоттенхэм-Лестер самая интересная игра на этой стадий. У команды Почеттино будет преимущество в виде их домашней арены "Уайт Харт Лейн"!
anfield1984
anfield1984 ответ magniFique (раскрыть)
08 декабря 2015 в 08:33
Собирай "экспресс", ставь все что есть и будешь жить какое-то время в коробке от холодильника.
cannongun
cannongun ответ Monolo (раскрыть)
08 декабря 2015 в 08:29
приветы) оппа, в январе с лисами 2 матча)
надеюсь, к этиому времени они уже вне четверки будут
real_rmadrid
real_rmadrid ответ Monolo (раскрыть)
08 декабря 2015 в 07:57
Ты бы лучше о своем Тоттенхэме подумала, в соперниках ведь, гроза АПЛ, сам Лестер.
А "КАНОНИРЫ" не заметят Сандерленд!)
Санчо Панса
Санчо Панса
08 декабря 2015 в 07:52
Как жаль, что Тоттенхэм и Лестер Сити свели так рано( Но таков слепой жребий Кубка Англии! Я скажу так, что не во всех парах так уж очевиден фаворит)
DEADP00L
DEADP00L
08 декабря 2015 в 07:33
Жду разгром МЮ над Шеффилдом, и вылеты Лестера,Ливерпуля,Арснала,МС, Челси и Саутгемптона
RUSTY8
RUSTY8
08 декабря 2015 в 07:06
курам не повезло...попался лидер апл)))
Fester_Addams
Fester_Addams
08 декабря 2015 в 05:40
Учитывая, что матчи пройдут уже после boxing day, можно будет ожидать всякие сюрпризы...
нечитайло
нечитайло
08 декабря 2015 в 03:59
Ждем
enot7000
enot7000
08 декабря 2015 в 03:32
Пока все очевидно
EAGinLE
EAGinLE
08 декабря 2015 в 02:13
Много команд неэлитных .
magniFique
magniFique
08 декабря 2015 в 02:07
Лестеру бы кто посерьезнее достался),лисы разорвут кур,тут и ежу понятно).Норвич вырвет победу.МЮ не хватит 2 часов чтоб забить,Челси будет "трясти" как обычно.Удачи Ноттингему.Эксетер не заметит Ливерпуль)
Monolo
Monolo
08 декабря 2015 в 01:51
Ливер играет с клубом Эксетер? Наверное очень страшный соперник.
ПрогульщиК
ПрогульщиК ответ Ezkaton (раскрыть)
08 декабря 2015 в 01:47
Челси профукает им
DIDI 23
DIDI 23
08 декабря 2015 в 01:43
"Ливерпуль" получит кубок.
Monolo
Monolo
08 декабря 2015 в 01:42, ред.
Спасибо жребию.

Хороший матч с Лестером у нас будет.

ТТХ на классе, как обычно.
Ezkaton
Ezkaton
08 декабря 2015 в 01:41
Достойный соперник для Челси. 50/50
Monolo
Monolo
08 декабря 2015 в 01:39, ред.
Вечно лолонирам самые сложные соперники достаются, вот и теперь мощный Сандерленд.
ПрогульщиК
ПрогульщиК
08 декабря 2015 в 01:37, ред.
Удачи Арсеналу, Тотенхэму, Шеффилду, КПРу, Норвичу, Стоку и Ливеру!
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