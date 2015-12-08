Стали известны результаты жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии

Овермарс и Ван дер Сар – гении или везунчики? Футболисты из «Аякса» часто разочаровывают покупателей Нашлись недовольные в МЮ, «Барселоне», «Ювентусе», и не только.

Десять чемпионских вопросов Семаку. Без ответов «Зенит» найдёт нового тренера Сергей Богданович знает, что под него в клубе «копают».