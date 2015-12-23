Экс-гендиректор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес не является главным виновником неудач команды:
«Я понимаю, что „Реал“ сейчас переживает непростой период, но перемены не всегда являются решением проблем.
Не знаю, как сложится будущее Бенитеса, но его в сложившейся ситуации нужно винить в последнюю очередь.
Бенитес – опытный тренер, необходимо время, чтобы в „Реале“ привыкли и адаптировались к его идеям.
Честно говоря, я не верю, что кто-то другой будет руководить командой в ближайших матчах».
.....Ван Гал заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
.....Капел заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
Вальдано: «В сложившейся ситуации Бенитеса нужно винить в последнюю очередь».
А на самом деле: не смогли, не подошли, не сумели....
Поэтому всех гнать!
Капелку уже выгнали, и отлично!
Никто не переживает, даже старичок Капелка, который денюжек хапнул....
.....Ван Гал заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
.....Капел заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
Вальдано: «В сложившейся ситуации Бенитеса нужно винить в последнюю очередь».
А на самом деле: не смогли, не подошли, не сумели....
Поэтому всех гнать!
Капелку уже выгнали, и отлично!
Никто не переживает, даже старичок Капелка, который денюжек хапнул....
И так всегда было, когда Перес был президентом.
И так всегда было, когда Перес был президентом.
Когда Моур влетел Барселоне 5-0 они орали что надо дать ему время. Когда Бенитес влетает 4-0 все его гнобят. Двуликие.
Когда Моур влетел Барселоне 5-0 они орали что надо дать ему время. Когда Бенитес влетает 4-0 все его гнобят. Двуликие.
Маур вроде как в МЮ идет, Карло подписал контракт с Баварией, Клопп в Ливерпуле.
Нет тренеров то свободных.
Зидан? Это не серьезно.
Маур вроде как в МЮ идет, Карло подписал контракт с Баварией, Клопп в Ливерпуле.
Нет тренеров то свободных.
Зидан? Это не серьезно.
Как сообщает радиостанция Cadena SER, "Реал Мадрид" всерьёз рассматривает вариант с увольнением Рафаэля Бенитеса и приглашением на освобождающийся пост Жозе Моуринью. По слухам, "сливочные" уже связались с португальским специалистом на предмет возможного возвращения в клуб.
Экс-президент "Мадрида" Рамон Кальдерон на своей странице в Twitter предупредил "Королевский клуб" о том, что если они хотят видеть Моуринью у руля своей команды им нужно торопиться, поскольку на связи с "Особенным" также находится и "Манчестер Юнайтед". Кальдерон также сообщил, что "Реал Мадрид" попросил Моуринью не принимать никаких решений до января.
Согласно всё той же радиостанции, Флорентино Перес пришёл к выводу, что ситуация в раздевалке накалилась до предела в связи с недоверием футболистов к Бенитесу и его видению работы. Тренер находится в ссоре с Иско и имеет плохие отношения с Хамесом, что в целом влияет на отсутствие у Бенитеса поддержки со стороны большей части коллектива. Cadena SER также ранее сообщало, что Криштиану Роналду после игры с "Райо Вальекано" пригрозил покинуть клуб, если всё продолжится в том же духе.
Над Бенитесом сгустились тучи, и с каждым днём уменьшается вероятность того, что даже на ближайший тур Примеры против "Реал Сосьедада" команда выйдет на поле под его руководством. Несмотря на постоянные заявления Флорентино Переса о том, что "Бенитес является решением всех имеющихся проблем", недовольство фанатов и футболистов говорит об обратном.
Что касается вероятного возвращения Моуринью, то под его руководством "Реал Мадрид" провёл 178 игр в течение трёх сезонов: "сливочные" выиграли 128 раз, 28 матчей завершилось ничьёй, а 22 - поражением. В этих встречах "Мадрид" забил 475 голов, а пропустил 168. Команда выиграла 3 титула: Кубок Короля, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Кроме того, в трёх розыгрышах Лиги чемпионов кряду "Реал Мадрид" при Моуринью доходил до полуфинала турнира.
При этом, в клубе по-прежнему не уверены в том, что решением тренерской проблемы может стать Зинедин Зидан.
Как сообщает радиостанция Cadena SER, "Реал Мадрид" всерьёз рассматривает вариант с увольнением Рафаэля Бенитеса и приглашением на освобождающийся пост Жозе Моуринью. По слухам, "сливочные" уже связались с португальским специалистом на предмет возможного возвращения в клуб.
Экс-президент "Мадрида" Рамон Кальдерон на своей странице в Twitter предупредил "Королевский клуб" о том, что если они хотят видеть Моуринью у руля своей команды им нужно торопиться, поскольку на связи с "Особенным" также находится и "Манчестер Юнайтед". Кальдерон также сообщил, что "Реал Мадрид" попросил Моуринью не принимать никаких решений до января.
Согласно всё той же радиостанции, Флорентино Перес пришёл к выводу, что ситуация в раздевалке накалилась до предела в связи с недоверием футболистов к Бенитесу и его видению работы. Тренер находится в ссоре с Иско и имеет плохие отношения с Хамесом, что в целом влияет на отсутствие у Бенитеса поддержки со стороны большей части коллектива. Cadena SER также ранее сообщало, что Криштиану Роналду после игры с "Райо Вальекано" пригрозил покинуть клуб, если всё продолжится в том же духе.
Над Бенитесом сгустились тучи, и с каждым днём уменьшается вероятность того, что даже на ближайший тур Примеры против "Реал Сосьедада" команда выйдет на поле под его руководством. Несмотря на постоянные заявления Флорентино Переса о том, что "Бенитес является решением всех имеющихся проблем", недовольство фанатов и футболистов говорит об обратном.
Что касается вероятного возвращения Моуринью, то под его руководством "Реал Мадрид" провёл 178 игр в течение трёх сезонов: "сливочные" выиграли 128 раз, 28 матчей завершилось ничьёй, а 22 - поражением. В этих встречах "Мадрид" забил 475 голов, а пропустил 168. Команда выиграла 3 титула: Кубок Короля, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Кроме того, в трёх розыгрышах Лиги чемпионов кряду "Реал Мадрид" при Моуринью доходил до полуфинала турнира.
При этом, в клубе по-прежнему не уверены в том, что решением тренерской проблемы может стать Зинедин Зидан.