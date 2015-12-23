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Вальдано: «В сложившейся ситуации Бенитеса нужно винить в последнюю очередь»

23 декабря 2015, 12:54

Экс-гендиректор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес не является главным виновником неудач команды:

«Я понимаю, что „Реал“ сейчас переживает непростой период, но перемены не всегда являются решением проблем.

Не знаю, как сложится будущее Бенитеса, но его в сложившейся ситуации нужно винить в последнюю очередь.

Бенитес – опытный тренер, необходимо время, чтобы в „Реале“ привыкли и адаптировались к его идеям.

Честно говоря, я не верю, что кто-то другой будет руководить командой в ближайших матчах».

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Все комментарии
Murad0202
Murad0202 ответ RonReal (раскрыть)
23 декабря 2015 в 21:11, ред.
Реал стал побеждать чаще в классико? Может я не правильно понял, возможно вы имели в виду - чаще чем до него, потому что и при Моуре побед Барсы чуть ли не в двое больше чем побед Реала. Просто до его прихода Реал не мог победить Барсу где-то 10 матчей подрядч (при нем эта цифра еще выросла), а выиграв у Барсы во главе Реала 3 матча за 3 сезона (при том, что они каждый сезон встречались 4-6раз) - не значит, что они были лучше. Просто Реал, относительно результатов эль-классико до Моура, начал выступать в них чуть успешнее вот и все.
RonReal
RonReal ответ ABir (раскрыть)
23 декабря 2015 в 17:49
Он уже 4 месяца показывает себя во всей красе!
RonReal
RonReal ответ ABRAM995 (раскрыть)
23 декабря 2015 в 17:42
Полностью с тобой согласен!
RonReal
RonReal ответ TheDDS (раскрыть)
23 декабря 2015 в 17:38
Не любишь Моура за то, что после этого поражения он нашел противоядие против той непобедимой Барсы, набрал с Реалом в ЛаЛиге 100 очков, в Эль Класико Реал стал чаще побеждать? А беню защишаешь за то, что у него неичео не получается пока даже в игре с средними клубами и хочешь, чтобы он тренировал Реал дольше? В Реале сами разберуться без твоих наставлении, успокойся!
Key Altos
Key Altos ответ Special-One (раскрыть)
23 декабря 2015 в 17:35
Гвардиола)))))))))))))))))))))
Key Altos
Key Altos
23 декабря 2015 в 17:33
Луис Энрике: "ДАЙТЕ БЕНИТЕСУ ПОРАБОТАТЬ!!!"
Key Altos
Key Altos ответ СR7 REAL СR7 (раскрыть)
23 декабря 2015 в 17:32
Думаю "Реалу" не стоит повторять путь "Челси" - в одну реку дважды не войти!
andrew1965
andrew1965
23 декабря 2015 в 16:25
Слова из одной и той же оперы:
.....Ван Гал заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
.....Капел заслуживает того, чтобы дать ему больше времени,
Вальдано: «В сложившейся ситуации Бенитеса нужно винить в последнюю очередь».
А на самом деле: не смогли, не подошли, не сумели....
Поэтому всех гнать!
Капелку уже выгнали, и отлично!
Никто не переживает, даже старичок Капелка, который денюжек хапнул....
TheDDS
TheDDS ответ Дикое мужчинко (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 16:20
Зато у реальных глоров куча персофанов, которые начали глорить за реал за счет известных мировых игроков.
И так всегда было, когда Перес был президентом.
pif57
pif57 ответ Дикое мужчинко (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 16:18
На землю опустись .Глоры и тролли есть у ЛЮБОЙ команды.Ведь это зависит не от команды,а от человеческих мозгов. А некоторых с этим напряг.
pif57
pif57
23 декабря 2015 в 16:16
А кого в первую- Переса?
TheDDS
TheDDS
23 декабря 2015 в 16:14
Реальные глоры во всей красе.

Когда Моур влетел Барселоне 5-0 они орали что надо дать ему время. Когда Бенитес влетает 4-0 все его гнобят. Двуликие.
ABRAM995
ABRAM995 ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 15:51
Персофанов Роналду конечно очень много,но насчет Бенитеса ты немного заблуждаешься,как он может быть не причём? Он ведь главный тренер,он отвечает за игру команды,за то в какой футбол она играет,просто сравни Реал Анчелотти и нынешний Реал,по моему контраст настолько очевиден,что о нем и говорить не приходится,при Бенитесе Реал сильно регрессировал,стал играть примитивно в атаке и небрежно в обороне,именно за это он несёт ответственность,но больше всех за нынешние злоключения Реала ответсвенность несёт конечно г-н Перес,именно он уволил одного из лучших тренеров мира и пригласил на его место человека,чья карьера после ухода из Ливера совершенно очевидно шла по наклонной,так что Бенитес хоть и ответственнен за происходящее,но он явно тут не крайний,с этим можно согласиться
СR7 REAL СR7
СR7 REAL СR7 ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 15:09
Рон сдал очень!думаю,летом продадут его!
Special-One
Special-One
23 декабря 2015 в 14:57
Кого Реал вообще вместо Бенитеса собрался ставить, так вот, в середине сезона?
Маур вроде как в МЮ идет, Карло подписал контракт с Баварией, Клопп в Ливерпуле.
Нет тренеров то свободных.
Зидан? Это не серьезно.
СR7 REAL СR7
СR7 REAL СR7
23 декабря 2015 в 14:53
SER: Бенитес может быть уволен, клуб на связи с Моуринью


Как сообщает радиостанция Cadena SER, "Реал Мадрид" всерьёз рассматривает вариант с увольнением Рафаэля Бенитеса и приглашением на освобождающийся пост Жозе Моуринью. По слухам, "сливочные" уже связались с португальским специалистом на предмет возможного возвращения в клуб.

Экс-президент "Мадрида" Рамон Кальдерон на своей странице в Twitter предупредил "Королевский клуб" о том, что если они хотят видеть Моуринью у руля своей команды им нужно торопиться, поскольку на связи с "Особенным" также находится и "Манчестер Юнайтед". Кальдерон также сообщил, что "Реал Мадрид" попросил Моуринью не принимать никаких решений до января.

Согласно всё той же радиостанции, Флорентино Перес пришёл к выводу, что ситуация в раздевалке накалилась до предела в связи с недоверием футболистов к Бенитесу и его видению работы. Тренер находится в ссоре с Иско и имеет плохие отношения с Хамесом, что в целом влияет на отсутствие у Бенитеса поддержки со стороны большей части коллектива. Cadena SER также ранее сообщало, что Криштиану Роналду после игры с "Райо Вальекано" пригрозил покинуть клуб, если всё продолжится в том же духе.

Над Бенитесом сгустились тучи, и с каждым днём уменьшается вероятность того, что даже на ближайший тур Примеры против "Реал Сосьедада" команда выйдет на поле под его руководством. Несмотря на постоянные заявления Флорентино Переса о том, что "Бенитес является решением всех имеющихся проблем", недовольство фанатов и футболистов говорит об обратном.

Что касается вероятного возвращения Моуринью, то под его руководством "Реал Мадрид" провёл 178 игр в течение трёх сезонов: "сливочные" выиграли 128 раз, 28 матчей завершилось ничьёй, а 22 - поражением. В этих встречах "Мадрид" забил 475 голов, а пропустил 168. Команда выиграла 3 титула: Кубок Короля, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Кроме того, в трёх розыгрышах Лиги чемпионов кряду "Реал Мадрид" при Моуринью доходил до полуфинала турнира.

При этом, в клубе по-прежнему не уверены в том, что решением тренерской проблемы может стать Зинедин Зидан.
inz87
inz87
23 декабря 2015 в 14:52, ред.
разве у реала какие то неудачи? все как обычно: громят гранады, сливают грандам
Mara
Mara
23 декабря 2015 в 14:32
Винить тренера можно лишь в том случае, если его тактика и его установки не работают, а если эта тактика и установки просто игнорируются, то тренер виноват только в отсутствии жесткости.
Galaxy real way
Galaxy real way
23 декабря 2015 в 14:27
Скорее всего смена тренера все-таки будет в ближайшее время. Уже Моура активно сватают в Реал. С одной стороны жаль Рафа.
КОТЛИH
КОТЛИH ответ Дикое мужчинко (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 14:13
Дедуля проспись тебя заело Гы-Гы
СR7 REAL СR7
СR7 REAL СR7
23 декабря 2015 в 14:10
Перес виноват во всем!!
i-nkognito
i-nkognito
23 декабря 2015 в 14:03
бенитес не виноват, просто команда симулянтов непослушных
ABir
ABir
23 декабря 2015 в 14:03
Раф себя еще покажет! И в Реале в том числе!
nahan
nahan
23 декабря 2015 в 13:49
Тренер в ответе за все, что происходит в коллективе и за качество, результаты команды.
КОТЛИH
КОТЛИH
23 декабря 2015 в 13:47
Зря Михайлов сунулся в Реал Гы-Гы
112910415
112910415
23 декабря 2015 в 13:47
Не мешайте работать!
Санчо Панса
Санчо Панса
23 декабря 2015 в 13:40
Да, я тоже считаю, что Рафе надо дать время! Дайте Бенитесу поработать) Надеюсь, что текущее третье место мадридского Реала в Ла Лиге это временное явление. Удачи королевскому клубу!
ДельБоске
ДельБоске ответ Дикое мужчинко (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2015 в 13:34
ахахахахаахаха
dеigandre
dеigandre ответ Cektor (раскрыть)
23 декабря 2015 в 13:27
Как бы ты не стебался, но ты прав
Cektor
Cektor
23 декабря 2015 в 13:11
все проблемы из-за роналду
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