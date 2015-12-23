Вальдано: «В сложившейся ситуации Бенитеса нужно винить в последнюю очередь».

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23 декабря 2015, 12:54

Экс-гендиректор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что наставник «сливочных» не является главным виновником неудач команды:

«Я понимаю, что „Реал“ сейчас переживает непростой период, но перемены не всегда являются решением проблем.

Не знаю, как сложится будущее Бенитеса, но его в сложившейся ситуации нужно винить в последнюю очередь.

Бенитес – опытный тренер, необходимо время, чтобы в „Реале“ привыкли и адаптировались к его идеям.

Честно говоря, я не верю, что кто-то другой будет руководить командой в ближайших матчах».