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В «Марселе» опровергли слухи об уходе Манданда

06 января 2016, 00:50

Вратарь «Марселя» Стив Манданда не покинет команду этой зимой. Президент клуба Венсан Лабрюн опроверг слухи о том, что голкипер переберется в Англию уже в январе, хотя его контракт с «Марселем» истекает в июне 2016 года.
«Манданда — важный игрок в нашей жизни. И он не уйдет этой зимой. Клуб и игрок — на одной волне. Мы не хотим его продавать, а он не хочет уходить».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
06 января 2016 в 09:43
Хороший воротчик
alboro
alboro
06 января 2016 в 07:25
посмотрим
Летов
Летов ответ ивановец1 (раскрыть)
06 января 2016 в 02:52
сам о нём подумал сразу)
ивановец1
ивановец1
06 января 2016 в 02:46
ор орло орлов
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