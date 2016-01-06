В «Марселе» опровергли слухи об уходе Манданда

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06 января 2016, 00:50

Вратарь «Марселя» не покинет команду этой зимой. Президент клуба Венсан Лабрюн опроверг слухи о том, что голкипер переберется в Англию уже в январе, хотя его контракт с «Марселем» истекает в июне 2016 года.

«Манданда — важный игрок в нашей жизни. И он не уйдет этой зимой. Клуб и игрок — на одной волне. Мы не хотим его продавать, а он не хочет уходить».