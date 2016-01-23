Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Кубок 2015/2016

Михайлович: «На месте Манчини я бы поговорил с Сарри как мужчина с мужчиной»

23 января 2016, 19:00

Наставник «Милана» Синиша Михайлович дал свою оценку скандального эпизода, который случился между рулевыми «Наполи» и «Интера» Маурицио Сарри и Роберто Манчини

«Я знаю и Манчини, и Сарри. Думаю, Сарри не является расистом, а совершил ошибку. Он сам это признал.

Иногда на поле не следят за языком, я хорошо это знаю по своему опыту футболиста. Тренеры должны быть примером для подражания.

Напряжение заставляет вас говорить то, чего вы не думаете.

Что касается Манчини, то мы все знаем, что нужно уважать его чувствительность и характер.

Я бы отреагировал иначе, поговорил бы как мужчина с мужчиной, но все равно это плохой эпизод, который ранее уже был осужден.

Хотя это не означает, что между наставниками разразилась война, поэтому мы в первую очередь думаем о футболе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Блаттер: «Вместо Катара ЧМ-2022 должен был пройти в США»
Сегодня, 17:36
Петржела: «Уровень Дзюбы — Вторая лига»
Сегодня, 09:27
Клопп: «Мы с нетерпением ждём матчей с „Реалом“»
Сегодня, 01:17
Турецкий журналист: «Дзюба не вписывался в систему Монтеллы»
Вчера, 22:48
Нагельсманн: «ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами»
Вчера, 18:58
Тренер вратарей «Будё-Глимт» прокомментировал решение Хайкина уйти из клуба
Вчера, 18:49
Сортировать
Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
24 января 2016 в 18:48
Ты,мне лучше расскажи,как армия Украины без единого выстрела отдала Крым? Вот это я понимаю,вот это армия.) Над вами весь мир потешается,с флагом обожженным приперлись в Совбез ООН,правда ваших оттуда выгнали.Вот такие как ты и подъедаются,лишь бы,что наплести.) Смешные вы.)
Die Roten
Die Roten
24 января 2016 в 14:31
да забудьте вы уже!))
ОЛЛС
ОЛЛС ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
24 января 2016 в 12:34
Ты как старуха у подъезда.Слышишь звон,да не знаешь,где он.) Придумай,что-нибудь поинтересней.)
nahan
nahan
24 января 2016 в 09:03
Манчини не один раз уже попадал в подобные передряги.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 января 2016 в 07:24
Михайлович, Милан не играет, а ты пытаешься влезть не в свое дело. Лучше заставь игроков отрабатывать контракты.
aztec1970
aztec1970
23 января 2016 в 23:56
Синиша, блин, занимайся лучше своим делом, ага.
311
311
23 января 2016 в 23:30
Макаронные баталии)
karasc1
karasc1
23 января 2016 в 23:09
Помаду не поделили!
112910415
112910415
23 января 2016 в 22:16
мириться надо
Фиорито
Фиорито
23 января 2016 в 21:37
Помним, как Михалыч плюнул в лицо Муту. Михалыч прав, негодяю следовало дать в глаз, не откладывая.
mendez999
mendez999
23 января 2016 в 21:28
Проигрывать надо с достоинством, а не обзывать всех подряд. Это европа там другие нравственные ценности. По-мужски поговорить это к странам снг, но не в европе
ОЛЛС
ОЛЛС ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
23 января 2016 в 21:20
Такую дешевую дезинформацию могли придумать только в Англии,для того,чтобы эту ахинею распространили украинцы(нормальные европейцы такой х..... заниматься не будут).)
Gannibal45
Gannibal45
23 января 2016 в 21:17
будь у Манчини яйца он бы так и сделал
ОЛЛС
ОЛЛС ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
23 января 2016 в 21:16
Кем уважаемый?Ты за всех не говори,а то привыкли."Заграница нам поможет",а заграница забыла о них и не вспоминает и пытается наладить хорошие отношения с Россией.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Mark_Tolson (раскрыть)
23 января 2016 в 21:12
Извини Майк Тайсон!
gentlewolf
gentlewolf
23 января 2016 в 21:03
Гей поговорит по мужски. Интересно как это?
Мужчина в Еуропе немного не такой как в России. И нам не понять, что когда их женщин начинают терроризировать мигранты, они вместо того чтоб запастись кастетами и вырубить пару типов в темном переулке, начинают бегать по городу в женских юбках.
Типа солидаризируются с женщинами, подвергшимися нападениями зверей. Видимо хотят получить под юбку ядреный арабский.
Это мужество по эуропейски.
Mark_Tolson
Mark_Tolson ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
23 января 2016 в 21:03
дело не в тебе) ты выказываешь неуважение Манчини за его поведение, но при этом носишь фотографию альбы на аватарке. ФОТОГРАФИЮ АЛЬБЫ! альба вообще ведет себя как ... не могу я культурным словом описать его поведение на поле. так что двойные стандарты у вас, батенька
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
23 января 2016 в 20:38
Как? Плюнул бы в спину, как обычно?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Mark_Tolson (раскрыть)
23 января 2016 в 20:34
Значит,если я поставлю Емельяненко,могу такое написать?
Получается по твоему,что дух человека зависит от изображения в аватарке?
Тогда самые трусливые по аватаркам станум самымы храбрыми,так как трусливые так ведут за инетом.
Ты кто по жизни холоп?
Судья
Судья ответ ДАША Д (комментарий удален) (раскрыть)
23 января 2016 в 20:19
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Mark_Tolson
Mark_Tolson ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
23 января 2016 в 19:54
ахах это пишет человек с альбой на аватарке аххах
Судья
Судья ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
23 января 2016 в 19:40
Вам вынесено предупреждение за провокацию
ОЛЛС
ОЛЛС ответ За Юве с 97года (комментарий удален) (раскрыть)
23 января 2016 в 19:36
Сам придумал?
sir_Alex
sir_Alex
23 января 2016 в 19:34
Поздняк метаться.
Санчо Панса
Санчо Панса
23 января 2016 в 19:31
Не много не стыковка получается! Сарри и Манчини мужчины, а почему тогда Роберто пожаловался на проявление гомофобии со стороны тренера Наполи)
wojanolja
wojanolja
23 января 2016 в 19:28
ДА ПОЗДНО УЖЕ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
23 января 2016 в 19:14
Мог бы вызвать один на один после игры и бакланиться.
Манчини ведет себя недостойно
arzamas
arzamas
23 января 2016 в 19:07
Одним словом: Дал бы в глаз, да потом по судам затаскают.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 