Михайлович: «На месте Манчини я бы поговорил с Сарри как мужчина с мужчиной»

Наставник «Милана» Синиша Михайлович дал свою оценку скандального эпизода, который случился между рулевыми «Наполи» и «Интера» Маурицио Сарри и Роберто Манчини:
«Я знаю и Манчини, и Сарри. Думаю, Сарри не является расистом, а совершил ошибку. Он сам это признал.
Иногда на поле не следят за языком, я хорошо это знаю по своему опыту футболиста. Тренеры должны быть примером для подражания.
Напряжение заставляет вас говорить то, чего вы не думаете.
Что касается Манчини, то мы все знаем, что нужно уважать его чувствительность и характер.
Я бы отреагировал иначе, поговорил бы как мужчина с мужчиной, но все равно это плохой эпизод, который ранее уже был осужден.
Хотя это не означает, что между наставниками разразилась война, поэтому мы в первую очередь думаем о футболе».
Мужчина в Еуропе немного не такой как в России. И нам не понять, что когда их женщин начинают терроризировать мигранты, они вместо того чтоб запастись кастетами и вырубить пару типов в темном переулке, начинают бегать по городу в женских юбках.
Типа солидаризируются с женщинами, подвергшимися нападениями зверей. Видимо хотят получить под юбку ядреный арабский.
Это мужество по эуропейски.
Мужчина в Еуропе немного не такой как в России. И нам не понять, что когда их женщин начинают терроризировать мигранты, они вместо того чтоб запастись кастетами и вырубить пару типов в темном переулке, начинают бегать по городу в женских юбках.
Типа солидаризируются с женщинами, подвергшимися нападениями зверей. Видимо хотят получить под юбку ядреный арабский.
Это мужество по эуропейски.
Получается по твоему,что дух человека зависит от изображения в аватарке?
Тогда самые трусливые по аватаркам станум самымы храбрыми,так как трусливые так ведут за инетом.
Ты кто по жизни холоп?
Получается по твоему,что дух человека зависит от изображения в аватарке?
Тогда самые трусливые по аватаркам станум самымы храбрыми,так как трусливые так ведут за инетом.
Ты кто по жизни холоп?
Манчини ведет себя недостойно
Манчини ведет себя недостойно