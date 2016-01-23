Михайлович: «На месте Манчини я бы поговорил с Сарри как мужчина с мужчиной»

1453564859

23 января 2016, 19:00

Наставник «Милана» дал свою оценку скандального эпизода, который случился между рулевыми «Наполи» и «Интера» и :

«Я знаю и Манчини, и Сарри. Думаю, Сарри не является расистом, а совершил ошибку. Он сам это признал.

Иногда на поле не следят за языком, я хорошо это знаю по своему опыту футболиста. Тренеры должны быть примером для подражания.

Напряжение заставляет вас говорить то, чего вы не думаете.

Что касается Манчини, то мы все знаем, что нужно уважать его чувствительность и характер.

Я бы отреагировал иначе, поговорил бы как мужчина с мужчиной, но все равно это плохой эпизод, который ранее уже был осужден.

Хотя это не означает, что между наставниками разразилась война, поэтому мы в первую очередь думаем о футболе».