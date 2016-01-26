«Интер» хочет перехватить у «Лестера» Эдера

«Интер» намерен навязать борьбу «Лестеру» за нападающего «Сампдории» Эдера. Миланский клуб видит в 29-летнем форварде альтернативу Эсекьелю Лавесси, по трансферу которого не удается договориться с ПСЖ. «Интер» за Эдера готов предложить 11 млн евро плюс 2 млн бонусами, однако «Сампдория» хочет выручить 15 млн сразу. «Лестер» сделал такое же предложение, что и «Интер», но готов платить более высокую зарплату Эдеру.
Sky Sport сообщает, что латераль может вернуться в Испанию в ближайшие дни. В офис нерадзурри поступило предложение от "Бетиса", который заинтересован в услугах Монтойи. Севильский клуб желает арендовать игрока до конца текущего сезона. В претендентах на футболиста принадлежащего "Барселоне" также числится и "Дженоа", но сам Мартин как полагает телеканал склоняется к варианту с возвращением на родину.
При этом как утверждает каталонское издание Mundo Deportivo в случае если Монтойя покинет миланцев уже в январе, клубу Эрика Тохира всё равно придётся заплатить "Барсе" оговоренные 1.2 миллиона евро за аренду футболиста на весь текущий сезон. Также издание пишет, что агент 24-летнего флангового защитника занят изучением предложений поступающих от других заинтересованных команд.
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Ооо забирайте нафиг )))
Sky Sport сообщает, что латераль может вернуться в Испанию в ближайшие дни. В офис нерадзурри поступило предложение от "Бетиса", который заинтересован в услугах Монтойи. Севильский клуб желает арендовать игрока до конца текущего сезона. В претендентах на футболиста принадлежащего "Барселоне" также числится и "Дженоа", но сам Мартин как полагает телеканал склоняется к варианту с возвращением на родину.
При этом как утверждает каталонское издание Mundo Deportivo в случае если Монтойя покинет миланцев уже в январе, клубу Эрика Тохира всё равно придётся заплатить "Барсе" оговоренные 1.2 миллиона евро за аренду футболиста на весь текущий сезон. Также издание пишет, что агент 24-летнего флангового защитника занят изучением предложений поступающих от других заинтересованных команд.
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Ооо забирайте нафиг )))
при этом их срач на первых порах сильно раздражала, но потом сам начал их поджигать/провоцировать, забавы ради естессно))))
при этом их срач на первых порах сильно раздражала, но потом сам начал их поджигать/провоцировать, забавы ради естессно))))