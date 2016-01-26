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«Интер» хочет перехватить у «Лестера» Эдера

26 января 2016, 12:47

«Интер» намерен навязать борьбу «Лестеру» за нападающего «Сампдории» Эдера. Миланский клуб видит в 29-летнем форварде альтернативу Эсекьелю Лавесси, по трансферу которого не удается договориться с ПСЖ. «Интер» за Эдера готов предложить 11 млн евро плюс 2 млн бонусами, однако «Сампдория» хочет выручить 15 млн сразу. «Лестер» сделал такое же предложение, что и «Интер», но готов платить более высокую зарплату Эдеру.

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Все комментарии
Unknown10
Unknown10
27 января 2016 в 13:07
Да даже слепому понятно, что нам нужен не нап, а полузащитник, точнее креативщик в центре, чтобы доставлял мячи напов. Зачем этот Эдер, пока не понятно.... Посмотрим
spectator
spectator
26 января 2016 в 21:57
Мартин Монтойя близок к тому, чтобы завершить свои выступления за "Интер" уже после половины сезона пребывания в клубе. Летом он был взят у "Барселоны" на правах аренды с последующим правом выкупа. Однако закрепиться в команде и произвести впечатление на Роберто Манчини ему не удалось.

Sky Sport сообщает, что латераль может вернуться в Испанию в ближайшие дни. В офис нерадзурри поступило предложение от "Бетиса", который заинтересован в услугах Монтойи. Севильский клуб желает арендовать игрока до конца текущего сезона. В претендентах на футболиста принадлежащего "Барселоне" также числится и "Дженоа", но сам Мартин как полагает телеканал склоняется к варианту с возвращением на родину.

При этом как утверждает каталонское издание Mundo Deportivo в случае если Монтойя покинет миланцев уже в январе, клубу Эрика Тохира всё равно придётся заплатить "Барсе" оговоренные 1.2 миллиона евро за аренду футболиста на весь текущий сезон. Также издание пишет, что агент 24-летнего флангового защитника занят изучением предложений поступающих от других заинтересованных команд.

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Ооо забирайте нафиг )))
spectator
spectator
26 января 2016 в 21:54
не нужен он тем более за 15ку . если кого и брать нам из Сампы то это воспитанника Баварии Сориано. нужен плеймейкер нам как воздух.
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ juvenale (раскрыть)
26 января 2016 в 21:20
Слышь а тебе больше какой нравится [Соблюдайте правила] или оральный? Или фетиш и фистинг?
juvenale
juvenale ответ RUSTY8 (раскрыть)
26 января 2016 в 19:27
да ты шалун
RUSTY8
RUSTY8 ответ Hardwell (раскрыть)
26 января 2016 в 16:07
ну неадекватов везде хватает...но то ли из-за популярности, или по другим причинам, среди бьянконери их концентрация более высокая...
при этом их срач на первых порах сильно раздражала, но потом сам начал их поджигать/провоцировать, забавы ради естессно))))
Hardwell
Hardwell ответ RUSTY8 (раскрыть)
26 января 2016 в 15:58
Ну знаешь,нас тоже задевает,когда фаны Интера заходили в начале чемпионата и орали нам,на каком мы месте и где наше место.Помоев столько вылито было,на меня,на рузей моих,что задело очень и очень сильно.Хотя мы даже в моменты проигрыша и таких горе-неудач держали натиск и на ветки заходили,выражали друг другу поддержку,добавлялись в друзья в соц.сетях.В общем,всё в коллективе спокойно решаем.
RUSTY8
RUSTY8 ответ Hardwell (раскрыть)
26 января 2016 в 15:54
в твоем комменте задел резкий выпад на интер, особенно на его фанов...а на счет эдера с тобой согласен на все сто...тохир если ставит высокие задачи должен подписывать не "кота в мешке", а проверенных бойцов типа лавесси или ламелы.
Hardwell
Hardwell ответ RUSTY8 (раскрыть)
26 января 2016 в 15:49
Я то по делу здесь комментарий оставил в отличии от тебя или моё инфо в том комментарии-балабольство?Тогда обоснуй.
RUSTY8
RUSTY8 ответ Hardwell (раскрыть)
26 января 2016 в 15:43
узбагойся трололо
Hardwell
Hardwell
26 января 2016 в 15:22
Чё то нету хлопающих в ладоши от радости псевдо-фанов Интера,с возгласом: "Ну всё,ну теперь мы чемпионы!" )) По игроку....Как раз для середняка Серии А.Заиграл он более менее в 26 лет,в клубе Сампдория (самый серьёзный в его карьере),ему скоро 30.Забивает немного 112-(33).Ажиотаж вызван тем,что в него поверил Конте,пригласив в сборную на пару матчей.Вот и всё,и не более того.
nahan
nahan
26 января 2016 в 15:08
Эдеру лучше в Лестер...
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