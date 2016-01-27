Селюк: «Будь я руководителем „Лестера“, купил бы Ярмоленко, а не Мусу»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард ЦСКА Ахмед Муса будет испытывать сложности в случае своего перехода в один из клубов английской Премьер-Лиги:
«Муса – хороший футболист, я помню его, когда он еще играл в Голландии. Кстати, считаю, ЦСКА тогда переплатил за него, покупая у „Венло“. Однако африканец – вообще не игрок чемпионата Англии! Да, на контратаках способен убежать от опекуна. Но будь я руководителем „Лестера“, никогда бы не взял форварда таких антропометрических данных. Не то, чтобы его там задавят, но на втором этаже у него в Англии просто нет шансов! Если его кто-то там толкнет, он улетит в трибуны. Да и зачем ему платить приличную зарплату. Он же не может делать в атаке все. Почему бы тогда не купить Ярмоленко у Киева за 25 миллионов? Ярмоленко – мощный, здоровый, подходит под АПЛ. Муса – нет».
Говорит так будто в АПЛ играют только бугаи под 190 см, тот же Дефо и Леннон которых привели в пример господа ниже отписавшиеся, они таких же габаритов как и Муса,(если надо будет подкачается,все зависит от него самого) и играют почти всю карьеру в АПЛ и причем весьма недурно, и самое главное на Ярмоленко имеют виды клубы по крупнее, а у Мусы на данный момент особо выбора то и нет, а значит и переманить будет легче
Говорит так будто в АПЛ играют только бугаи под 190 см, тот же Дефо и Леннон которых привели в пример господа ниже отписавшиеся, они таких же габаритов как и Муса,(если надо будет подкачается,все зависит от него самого) и играют почти всю карьеру в АПЛ и причем весьма недурно, и самое главное на Ярмоленко имеют виды клубы по крупнее, а у Мусы на данный момент особо выбора то и нет, а значит и переманить будет легче
Да и Армейцы не обидятся если Лестер в итоге выберут Ярмоленко:)
Да и Армейцы не обидятся если Лестер в итоге выберут Ярмоленко:)