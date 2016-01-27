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Селюк: «Будь я руководителем „Лестера“, купил бы Ярмоленко, а не Мусу»

27 января 2016, 15:48

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард ЦСКА Ахмед Муса будет испытывать сложности в случае своего перехода в один из клубов английской Премьер-Лиги:

«Муса – хороший футболист, я помню его, когда он еще играл в Голландии. Кстати, считаю, ЦСКА тогда переплатил за него, покупая у „Венло“. Однако африканец – вообще не игрок чемпионата Англии! Да, на контратаках способен убежать от опекуна. Но будь я руководителем „Лестера“, никогда бы не взял форварда таких антропометрических данных. Не то, чтобы его там задавят, но на втором этаже у него в Англии просто нет шансов! Если его кто-то там толкнет, он улетит в трибуны. Да и зачем ему платить приличную зарплату. Он же не может делать в атаке все. Почему бы тогда не купить Ярмоленко у Киева за 25 миллионов? Ярмоленко – мощный, здоровый, подходит под АПЛ. Муса – нет».

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Все комментарии
arga
arga
28 января 2016 в 09:53
Конечно у него нет шанса на втором этаже, но вот, интересно, а зачем Мусе играть головой? а Валбуэна бы смог играть в чемпионате Англии, как думаете? мб АПЛ это не только те кто играет головой, но и те кто навешивает, убегает по флангу и отдает пас, бьет из далека. Шон Райт-Филлипса помните?? 166см рост, как же это он справлялся то??он же не играл головой!
забайкальский армеец
забайкальский армеец
28 января 2016 в 06:22
Всякая лягушка своё болото хвалит.
145532
145532
28 января 2016 в 01:43
А ведь в чём-то прав .
starche
starche
28 января 2016 в 01:36
Правильно, голова в футболе тоже нужна.
DAD81
DAD81 ответ lampard115 (раскрыть)
27 января 2016 в 23:21
Согласен. Те же Агуэро, Силва, Озил и т.д. - великаны, ага?
alboro
alboro
27 января 2016 в 22:00
посмотрим
lampard115
lampard115
27 января 2016 в 21:50
Ага, Уолкот, Оскар, Мане, Янг, Янузай список можно продолжать бесконечно. Х---рню несет
GooooNER
GooooNER
27 января 2016 в 21:31
стиль игры Мусы больше подходит Лестеру. Лестер играет на контр-атаках а у Ярмоленко нету взрывной скорости
Поц
Поц ответ veretennikoff-gud (раскрыть)
27 января 2016 в 21:19
Питер в какой стране?
Санчо Панса
Санчо Панса
27 января 2016 в 20:42
Не, у Ярмоленко все таки амбиции и в Лестер Сити он скорее всего не пойдет! Хотя если лисы попадут в ЛЧ, чем черт не шутит, то они могут заманить Андрея к себе) Мусе конечно будет не просто в АПЛ, мягко говоря. Там вообще в основном играют габаритные и мощные нападающие! А таких как Муса все меньше и меньше в Англии. Для таких игроков Ла Лига больше подходит)
Dragovic
Dragovic
27 января 2016 в 20:21
Вот поэтому ты и не на его месте!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января 2016 в 20:07
МусаАхмед не быть ему никогда руководителем
Gannibal45
Gannibal45
27 января 2016 в 20:05, ред.
Селюк иногда говорит истину, но только иногда..
Говорит так будто в АПЛ играют только бугаи под 190 см, тот же Дефо и Леннон которых привели в пример господа ниже отписавшиеся, они таких же габаритов как и Муса,(если надо будет подкачается,все зависит от него самого) и играют почти всю карьеру в АПЛ и причем весьма недурно, и самое главное на Ярмоленко имеют виды клубы по крупнее, а у Мусы на данный момент особо выбора то и нет, а значит и переманить будет легче
Летчик66
Летчик66 ответ Cleaner (раскрыть)
27 января 2016 в 19:30
Нормальная шутка, актуальная, но Арнаутович - хорош!
Miha
Miha
27 января 2016 в 19:17
Селюк работает наизнос:))
Да и Армейцы не обидятся если Лестер в итоге выберут Ярмоленко:)
firewing
firewing ответ Abbath (раскрыть)
27 января 2016 в 18:35
Дефо тоже...
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
27 января 2016 в 18:17
Ну как сказать. как и Ярмоленко он родом из Питера!
Cleaner
Cleaner ответ realmadrid92 (раскрыть)
27 января 2016 в 18:14
Типа голы из вне игры забивает?
Cleaner
Cleaner
27 января 2016 в 18:13
Потому ты и не руководитель Лестера...
realmadrid92
realmadrid92
27 января 2016 в 17:56
Ярмоленко хорош, чем то похож на Арнаутовича из Стока
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ 311 (раскрыть)
27 января 2016 в 17:47
а кто бы сомневался. Зенит правда ни кого не продаёт))),а только покупает..
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
27 января 2016 в 17:42
Cелюк хохол?
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95
27 января 2016 в 17:40
дело говорит Ярмоленько очень хороший футболист
Abbath
Abbath
27 января 2016 в 17:30, ред.
Леннон еще меньше Мусы,однако это не мешает ему уже более 10 лет играть в Премьер - Лиге.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ ОCCЛ (раскрыть)
27 января 2016 в 17:10
Из тебя Шурик, ОЛЛС осла сделал?
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
27 января 2016 в 17:09
У нас в чемпионате карлики играют по мнению Селюка? Один Самба чего стоил и не чего не затоптали Мусу. Видно хочет впарить своего Ярмоленко, за Мусу мол ЦСКА переплатил а вот Ярмоленко бешеных денег стоит?
311
311
27 января 2016 в 17:06
По этой логике и Дзюба - будущая звезда АПЛ!)
ДАША Д
ДАША Д
27 января 2016 в 17:06
Сказал как крест на Мусе поставил. МусаАхмед
ОCCЛ
ОCCЛ
27 января 2016 в 16:52
Селюк: «Будь я руководителем „Лестера“, купил бы Мусу за стиральную машинку»
muntian
muntian
27 января 2016 в 16:52
А еще лучше-Федора Смолова за 5 млн.или Сергея Довыдова за250 тыс. их и кувалдой не убьешь.Ерунду несет этот Селюк,игроков разных параметров можно задействовать,к таким шкетам еще трудней подстроиться.
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