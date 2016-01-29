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Вратарь «Терека»: «„Зенит“ — молодцы, всех хороших игроков берут себе»

29 января 2016, 08:26

Голкипер «Терека» Виталий Гудиев поделился мнением об уходе экс-игрока грозненцев Маурисио в «Зенит».

«Жозе — добрый и позитивный парень, а еще игрок высокого уровня. Конечно, было бы хорошо, если бы он еще поиграл за наш клуб, но это футбол. Кто-то уходит, кто-то приходит, но у нас в команде собраны очень хорошие игроки, так что замена Маурисио найдется. Вообще, „Зенит“ - молодцы, не спят и всех хороших игроков берут себе».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 4RT (раскрыть)
29 января 2016 в 21:13
Оказывается и этого достаточно с лихвой в среде российского футбола.
pomor45
pomor45
29 января 2016 в 21:08
Какого уровня Маурисио станет видно только в Зените. В том и дело, что очень немногие заметные в других клубах игроки выдерживают конкурентные требования команды европейского уровня.
4RT
4RT
29 января 2016 в 19:19
Зенит- жалкая пародия на Баварию!
Andronikos_81
Andronikos_81
29 января 2016 в 18:47
Все верно сказал!
рус фан
рус фан
29 января 2016 в 18:22, ред.
Питер амбициозный город и Зенит под стать болелам и должен соответствовать и этому критерию. Да нам повезло что в какой то момент так получилось и президент и его заместитель оказались земляки наши и подарили футбольной команде своей малой Родины хорошего спонсора в виде Газ Прома.
tatarin_102region
tatarin_102region
29 января 2016 в 17:58
деньги решают всё)
sir_Alex
sir_Alex
29 января 2016 в 15:25
А молодцы ли?
Доктор Лю
Доктор Лю ответ Sem25 (раскрыть)
29 января 2016 в 13:56
Слился,как на место поставили?!разочаровал ты меня,типичный глор.
Argentino78
Argentino78
29 января 2016 в 13:52
нотки отчаяния в голосе...
Sem25
Sem25 ответ Доктор Лю (раскрыть)
29 января 2016 в 12:49
Для тролля нормальный текст))) Еще можно про фнл и расформировать))) Главное, что ответ про ЗП в газпроме очень верный))) Всего доброго!
Доктор Лю
Доктор Лю ответ Sem25 (раскрыть)
29 января 2016 в 12:37
Мне смешно смотреть на трансферы и зарплатв динамо.от еврокубков просто так не отлучают ))) а графа прибыль практически пуста.Зенит динамо целиком может купить и не поперхнуться...
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
29 января 2016 в 12:31
парниша "отметилcя" подлизом, и был взят на заметку.
Согдиец
Согдиец
29 января 2016 в 12:28
По ходу здесь виртуальная бойня)
Jurij_Mar
Jurij_Mar
29 января 2016 в 12:20
Завершение строительство стадиона в Санкт-Петербурге было отложено в связи с приостановкой сроком на шесть месяцев исполнения контракта с компанией «Инжтрансстрой».

Выступающий заказчиком «Зенит-Арены» комитет по строительству Санкт-Петербурга приостановил до 30 июня 2016 года исполнение контракта с «Инжтрансстроем», который был заключен на достройку стадиона на сумму 12,5 миллиардов рублей.

Подрядчик должен был завершить возведение арены до 15 декабря 2015 года, однако не выполнил работы на 3,1 миллиарда рублей, сообщается в дополнительном соглашении к контракту на сайте госзакупок.
Sem25
Sem25 ответ Доктор Лю (раскрыть)
29 января 2016 в 11:39
Зарабатывают? Не смешно. Какая платежная ведомость по ЗП у газпрома?
Доктор Лю
Доктор Лю ответ Чикомас (раскрыть)
29 января 2016 в 11:29
Зенит молодцы,зарабатывают в разы больше других клубов.могут себе позволить...
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
29 января 2016 в 11:18
Это общероссийская практика, а что Россию ругать, за то что Маурисио и, например, Кадыров ей продались? Спрос с тех кто продался нужен, а не с тех, кто купил.
a3r3v3
a3r3v3
29 января 2016 в 11:00
Не хрен продавать
starche
starche
29 января 2016 в 10:59
Жиркова взяли зря, а вот Маурисио - очень правильная покупка.
ОВВ74
ОВВ74
29 января 2016 в 10:53
Миллер: Зенит молодцы, растят и воспитывают очень хороших игроков
Санчо Панса
Санчо Панса
29 января 2016 в 10:47, ред.
Не, ну всех! Все таки есть еще справедливость на свете и за деньги всех лучших не купишь) Немаловажным фактором является репутация клуба в России и в Европе.
Vezha
Vezha ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
29 января 2016 в 10:39
Прям как с трофеями недоклуба за послдние лет так 15 , да и зачем они ему, не нужное
Sem25
Sem25 ответ Чикомас (раскрыть)
29 января 2016 в 10:39
Будем считать, что это ирония. Иначе, Вы правы.
Чикомас
Чикомас
29 января 2016 в 10:36
А у тех,у кого нет возможности, брать самых хороших, не молодцы ? Некоторые "немолодцы" вон, на зарплату игрокам, еле наскребают, а молодцы уже три состава себе купили, и еще могут купить, бабки то не свои...
Sem25
Sem25
29 января 2016 в 09:56
Это временно.))) Скоро школа отдачу начнет приносить...или Могилевца вернут...или Шейдаев с Ходжаниязовым начнут феерить...
Sem25
Sem25 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
29 января 2016 в 09:52
А кто лучше Кокорина из тех, кого не перекупили?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
29 января 2016 в 09:19
Угу. Бавария тоже себе берет всех лучших игроков из других команд, к чему это привело в БЛ, мы все знаем...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
29 января 2016 в 09:08
Особенно Кокошу...)))
Prostoilusha
Prostoilusha
29 января 2016 в 08:56
ага, Зенит само сострадание )
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