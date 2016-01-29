Вратарь «Терека»: «„Зенит“ — молодцы, всех хороших игроков берут себе»

Голкипер «Терека» Виталий Гудиев поделился мнением об уходе экс-игрока грозненцев Маурисио в «Зенит».
«Жозе — добрый и позитивный парень, а еще игрок высокого уровня. Конечно, было бы хорошо, если бы он еще поиграл за наш клуб, но это футбол. Кто-то уходит, кто-то приходит, но у нас в команде собраны очень хорошие игроки, так что замена Маурисио найдется. Вообще, „Зенит“ - молодцы, не спят и всех хороших игроков берут себе».
Выступающий заказчиком «Зенит-Арены» комитет по строительству Санкт-Петербурга приостановил до 30 июня 2016 года исполнение контракта с «Инжтрансстроем», который был заключен на достройку стадиона на сумму 12,5 миллиардов рублей.
Подрядчик должен был завершить возведение арены до 15 декабря 2015 года, однако не выполнил работы на 3,1 миллиарда рублей, сообщается в дополнительном соглашении к контракту на сайте госзакупок.
Выступающий заказчиком «Зенит-Арены» комитет по строительству Санкт-Петербурга приостановил до 30 июня 2016 года исполнение контракта с «Инжтрансстроем», который был заключен на достройку стадиона на сумму 12,5 миллиардов рублей.
Подрядчик должен был завершить возведение арены до 15 декабря 2015 года, однако не выполнил работы на 3,1 миллиарда рублей, сообщается в дополнительном соглашении к контракту на сайте госзакупок.