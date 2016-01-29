Вратарь «Терека»: «„Зенит“ — молодцы, всех хороших игроков берут себе»

1454045211

29 января 2016, 08:26

Голкипер «Терека» поделился мнением об уходе экс-игрока грозненцев Маурисио в «Зенит».

«Жозе — добрый и позитивный парень, а еще игрок высокого уровня. Конечно, было бы хорошо, если бы он еще поиграл за наш клуб, но это футбол. Кто-то уходит, кто-то приходит, но у нас в команде собраны очень хорошие игроки, так что замена Маурисио найдется. Вообще, „Зенит“ - молодцы, не спят и всех хороших игроков берут себе».