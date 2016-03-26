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Словакия и Латвия счёт не открыли

26 марта 2016, 00:27
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия0 : 0Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Сборная Словакии – соперник национальной команды России на предстоящем Евро-2016, сыграла вничью со сборной Латвии в товарищеском поединке. 

Трнава, стадион «им. Антона Малатинскего»

Словакия - Латвия - 0:0

Словакия: Муха, Пекарик, Шкртел (Швенто 82), Дюрица, Губочан, Грошовски, Гамшик (Сабо 89), Мак, Дуда, Вайсс, Дуриш.
Главный тренер: Ян Козак.

Латвия: Ванин, Габов, Горкш, Дубра, Максименко, Лаздиньш, Тарасов (Ягодинский 90), Зюзин (Шабала 66), Икауниекс (Вишняков 58), Савальниекс (Лайзанс 76), Руднев (Карашаускс 81).
Главный тренер: Марьян Пахарь.

Предупреждение: Губочан 63.

Судья: Харальд Лехнер.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Galaxy real way
Galaxy real way
26 марта 2016 в 07:31
Словакия сильный коллектив.
faustino
faustino
26 марта 2016 в 05:42
ЭтоИнтересно предсказуемо
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
26 марта 2016 в 01:11
так и знал..нужно было бы и рискнуть на ничью поставить..эх
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