Словакия и Латвия счёт не открыли

Сборная Словакии – соперник национальной команды России на предстоящем Евро-2016, сыграла вничью со сборной Латвии в товарищеском поединке.
Трнава, стадион «им. Антона Малатинскего»
Словакия - Латвия - 0:0
Словакия: Муха, Пекарик, Шкртел (Швенто 82), Дюрица, Губочан, Грошовски, Гамшик (Сабо 89), Мак, Дуда, Вайсс, Дуриш.
Главный тренер: Ян Козак.
Латвия: Ванин, Габов, Горкш, Дубра, Максименко, Лаздиньш, Тарасов (Ягодинский 90), Зюзин (Шабала 66), Икауниекс (Вишняков 58), Савальниекс (Лайзанс 76), Руднев (Карашаускс 81).
Главный тренер: Марьян Пахарь.
Предупреждение: Губочан 63.
Судья: Харальд Лехнер.