Кисляк: «От „Рубина“ отвернулась удача»

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24 апреля 2016, 10:45

Полузащитник «Рубина» прокомментировал поражение от «Терека» (0:1) в матче чемпионата России.

«Обычно после пенальти, который соперник не забивает, у команды бывает какой-то всплеск. Может, у нас этого не произошло. Может, переполняли какие-то эмоции. Быстро после пенальти еще пропустили, это тоже сыграло. Первый тайм мы неправильно играли немного, во втором перестроились, действовали получше.

„Терек“ создал меньше моментов, чем мы. Но они реализовали свой момент. Это и мастерство, и удача. У нас тоже были возможности забить… Почему? Это удача отвернулась от нас. Пенальти надо было реализовать, а мы этого не сделали.

Мы настраиваемся каждый матч выигрывать, и „Терек“ для нас был досягаем до игры. Мы настраивались выигрывать, чтобы приблизиться к ним и подняться в турнирной таблице, ведь чем выше, тем лучше».