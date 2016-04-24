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Кисляк: «От „Рубина“ отвернулась удача»

24 апреля 2016, 10:45
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк прокомментировал поражение от «Терека» (0:1) в матче чемпионата России.

«Обычно после пенальти, который соперник не забивает, у команды бывает какой-то всплеск. Может, у нас этого не произошло. Может, переполняли какие-то эмоции. Быстро после пенальти еще пропустили, это тоже сыграло. Первый тайм мы неправильно играли немного, во втором перестроились, действовали получше.

„Терек“ создал меньше моментов, чем мы. Но они реализовали свой момент. Это и мастерство, и удача. У нас тоже были возможности забить… Почему? Это удача отвернулась от нас. Пенальти надо было реализовать, а мы этого не сделали.

Мы настраиваемся каждый матч выигрывать, и „Терек“ для нас был досягаем до игры. Мы настраивались выигрывать, чтобы приблизиться к ним и подняться в турнирной таблице, ведь чем выше, тем лучше».

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Все комментарии
89170@bk.ru
89170@bk.ru
26 апреля 2016 в 17:37
Давайте работать на тренировках ,а не плакать как девочки
rubinovyi2
rubinovyi2
24 апреля 2016 в 13:20
Сергей-это тот самый случай,когда лучше молчать,чем говорить.
KAFA2525
KAFA2525
24 апреля 2016 в 12:35
Просто Курбань от вас отвернулся~
Krutoy
Krutoy
24 апреля 2016 в 11:42
Непонятная игра.
Павел Амурский
Павел Амурский
24 апреля 2016 в 11:01
Это интересно, но Рубин катится по наклонной спартака.
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