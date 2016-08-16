Корнеев: «„Локомотив“ ищет центрфорварда, хавбека и центрального защитника»

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16 августа 2016, 14:48

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев после продления контракта с защитником Ведраном Чорлукой рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

«Естественно, мы работаем на трансферном рынке. Учитывая финансовые ограничения, рассматриваем в том числе варианты с арендой и последующим выкупом. Речь идет прежде всего о центрфорварде, игроке группы атаки и центральном защитнике. Кроме того, возможно появление футболиста и в опорную зону. Ищем и иностранцев, и россиян.

Что касается Чорлуки, то любому игроку нужна определенность. Мы ее Ведрану предоставили. Да, предложений у него хватало. Но тем приятнее, что он выбрал „Локомотив“. Ни в коем случае нет плана, что сейчас Чорлука продлевает контракт, а в следующее трансферное окно мы его продаем. Нет, Ведран хочет играть именно за „Локомотив“».