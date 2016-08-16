Корнеев: «„Локомотив“ ищет центрфорварда, хавбека и центрального защитника»

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев после продления контракта с защитником Ведраном Чорлукой рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.
«Естественно, мы работаем на трансферном рынке. Учитывая финансовые ограничения, рассматриваем в том числе варианты с арендой и последующим выкупом. Речь идет прежде всего о центрфорварде, игроке группы атаки и центральном защитнике. Кроме того, возможно появление футболиста и в опорную зону. Ищем и иностранцев, и россиян.
Что касается Чорлуки, то любому игроку нужна определенность. Мы ее Ведрану предоставили. Да, предложений у него хватало. Но тем приятнее, что он выбрал „Локомотив“. Ни в коем случае нет плана, что сейчас Чорлука продлевает контракт, а в следующее трансферное окно мы его продаем. Нет, Ведран хочет играть именно за „Локомотив“».
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– Готовы рассказать давнюю историю про то, как вы переходили, но так и не перешли в донецкий «Шахтер»?
– Страшные события помешали. Играл в «Ростове», поступили предложения из «Локомотива» и «Шахтера», причем украинское – более конкретное. За мной прислали машину, повезли в Донецк. Представили президенту клуба Александру Брагину, показали гостевой домик. Вечером он позвал с собой на игру «Шахтера». Расселись в «мерседесы». Я хотел с Брагиным, он говорит: «Садись в другой, мне с человеком поговорить надо». Не вопрос. Сели, рванули, ехали по Донецку, как Путин по Москве ездит.
Машина Брагина припарковалась у VIP-ложи, он сразу вышел – и внутрь. Вместе с человеком своим и начальником охраны. Вдруг – взрыв. Пыль, шум, бетон, куски мяса во все стороны. Три охранника как стояли, так и легли по периметру. Полтуловища начальника охраны нашли в кустах, метрах в ста. Меня спасло то, что «мерседес» был бронированный. Заднее стекло разнесло в паутину, куртка вся в пыли, но уцелел. А Брагина ничто не спасло: рвануло в подъезде, куда он вошел.
Другие охранники меня сразу в машину, отвезли на клубную базу, продержали там до следующего дня. О том, чтобы принять предложение «Шахтера», после такого и речи быть не могло. Вернулся в «Ростов».
– Ужас. А много ли такого в нашем футболе, о чем лучше вообще не рассказывать публично?
– Много.
==================
– Готовы рассказать давнюю историю про то, как вы переходили, но так и не перешли в донецкий «Шахтер»?
– Страшные события помешали. Играл в «Ростове», поступили предложения из «Локомотива» и «Шахтера», причем украинское – более конкретное. За мной прислали машину, повезли в Донецк. Представили президенту клуба Александру Брагину, показали гостевой домик. Вечером он позвал с собой на игру «Шахтера». Расселись в «мерседесы». Я хотел с Брагиным, он говорит: «Садись в другой, мне с человеком поговорить надо». Не вопрос. Сели, рванули, ехали по Донецку, как Путин по Москве ездит.
Машина Брагина припарковалась у VIP-ложи, он сразу вышел – и внутрь. Вместе с человеком своим и начальником охраны. Вдруг – взрыв. Пыль, шум, бетон, куски мяса во все стороны. Три охранника как стояли, так и легли по периметру. Полтуловища начальника охраны нашли в кустах, метрах в ста. Меня спасло то, что «мерседес» был бронированный. Заднее стекло разнесло в паутину, куртка вся в пыли, но уцелел. А Брагина ничто не спасло: рвануло в подъезде, куда он вошел.
Другие охранники меня сразу в машину, отвезли на клубную базу, продержали там до следующего дня. О том, чтобы принять предложение «Шахтера», после такого и речи быть не могло. Вернулся в «Ростов».
– Ужас. А много ли такого в нашем футболе, о чем лучше вообще не рассказывать публично?
– Много.
И что? Купите еще одного Шкулетича?
Не очень усилится Локо, при таких раскладах.
И что? Купите еще одного Шкулетича?
Не очень усилится Локо, при таких раскладах.
Рядом люди погибли.
Лося спасло бронированное стекло.
Рядом люди погибли.
Лося спасло бронированное стекло.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати." © С.Я. Маршак.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати." © С.Я. Маршак.