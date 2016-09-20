Бывший одноклубник Роналдиньо: «Бразилец тренировался лишь раз в неделю»

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20 сентября 2016, 17:13

Джером Лерой — бывший одноклубник по ПСЖ легендарного бразильского полузащитника , рассказал, что тот не уделял особого внимания тренировкам:

«Роналдиньо не тренировался ни одного дня в неделю, он лишь показывался в пятницу накануне субботнего матча.

Думаю, он пытался пойти по стопам Ромарио, который тоже веселился ночи напролет, но не был столь успешен.

Он всегда появлялся в солнечных очках. Переодевался и отправлялся в массажный кабинет, чтобы поспать».