Бывший одноклубник Роналдиньо: «Бразилец тренировался лишь раз в неделю»

Джером Лерой — бывший одноклубник по ПСЖ легендарного бразильского полузащитника Роналдиньо, рассказал, что тот не уделял особого внимания тренировкам:
«Роналдиньо не тренировался ни одного дня в неделю, он лишь показывался в пятницу накануне субботнего матча.
Думаю, он пытался пойти по стопам Ромарио, который тоже веселился ночи напролет, но не был столь успешен.
Он всегда появлялся в солнечных очках. Переодевался и отправлялся в массажный кабинет, чтобы поспать».
Были б лады у него с дисциплиной как у Роберто Карлоса и Дани Алвеса, вообще цены не было б..
Были б лады у него с дисциплиной как у Роберто Карлоса и Дани Алвеса, вообще цены не было б..