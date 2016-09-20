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Бывший одноклубник Роналдиньо: «Бразилец тренировался лишь раз в неделю»

20 сентября 2016, 17:13

Джером Лерой — бывший одноклубник по ПСЖ легендарного бразильского полузащитника Роналдиньо, рассказал, что тот не уделял особого внимания тренировкам: 

«Роналдиньо не тренировался ни одного дня в неделю, он лишь показывался в пятницу накануне субботнего матча.

Думаю, он пытался пойти по стопам Ромарио, который тоже веселился ночи напролет, но не был столь успешен.

Он всегда появлялся в солнечных очках. Переодевался и отправлялся в массажный кабинет, чтобы поспать».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 сентября 2016 в 15:05
Ему этого было достаточно
_ManKUN_
_ManKUN_
20 сентября 2016 в 23:14
Ну, какое-то время талант позволял ему быть на высоте, но все же без усердия долго не просидишь на вершине, каким бы ты незаурядным ни был.
Apsny
Apsny ответ Artuom (раскрыть)
20 сентября 2016 в 20:26
Играл по настроению свои 2 последних сезона вдобавок ко всему.
Artuom
Artuom ответ Apsny (раскрыть)
20 сентября 2016 в 20:25
"Талант имел, но не развивал его.." - точнее развил, но не поддерживал, чтобы долгое время стабильно сильно играть.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 сентября 2016 в 19:48
Не так давно в том же ключе говорили про Диего Армандо Марадону) Да, этим звездам мирового футбола и бывших игрокам Барселоны не нужно было изнурять себя тяжелыми тренировками! Они уже родились одаренными и классными игроками и с годами только оттачивали свое мастерство.
Дима Головашич
Дима Головашич ответ Lexx1k (раскрыть)
20 сентября 2016 в 19:43
Они и так его уровня не достигли.
Гус Пойет
Гус Пойет
20 сентября 2016 в 19:31
Просто футбол был для него карнавалом, а не катанием тяжёлой гружёной тачки
nahan
nahan
20 сентября 2016 в 18:28
Зато как играл! Талантище.
Андрей Ковальский
Андрей Ковальский
20 сентября 2016 в 18:25
Какорин;я тренируюсь по методу Роналдиньо
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября 2016 в 18:22
Видать ему одного раза хватало, все остальное природный талант
Zeychba
Zeychba
20 сентября 2016 в 18:20
Талант это одно, а физическая форма это же совсем другое. Честно говоря, с трудом верится, что он сумел бы поддерживать форму при таком распорядке. Все-таки в те времени он играл не спустя рукава и претензий к его физ. подготовке вроде не было. Верю, что он уделял этому недостаточно времени, что гулял по клубам, но все же он просто не мог не тренироваться.
Lexx1k
Lexx1k
20 сентября 2016 в 18:10
а вы представляете как бы он играл, если бы ещё и тренировался как все?!!! да ему месси с рунальду бутсы бы полировали...
pqaosrhka
pqaosrhka
20 сентября 2016 в 17:52
Рон наслаждался жизнью на поле и вне его пределов. Обвинять в том что не тренировался глупо, т.к. цели он свои достигал и без этого.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
20 сентября 2016 в 17:47
Так это ещё в ПСЖ значит такое было, не говоря уже про другие клубы.. В Барселоне о его "предматчевых тренировках" тоже все наслышаны))
Apsny
Apsny
20 сентября 2016 в 17:31
Талант имел, но не развивал его..

Были б лады у него с дисциплиной как у Роберто Карлоса и Дани Алвеса, вообще цены не было б..
нoГГано
нoГГано
20 сентября 2016 в 17:19
Роналдиньо прекрасно знаю, а кто такой Джером Лерой ?
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
20 сентября 2016 в 17:18
так играл здорово и раз в неделю, врет бывший одноклубник, пиар за счет Рональдиньо
Erik15
Erik15
20 сентября 2016 в 17:17
Да ну,какой бы ты не был гением,в первую очередь-ты спортсмен! Косвенно этим,ты принижаешь своих товарищей по команде,которых даже за опоздания штрафуют! Гнусно так себя вести..............
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