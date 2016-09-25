Top.Mail.Ru
 
 
 
Билич: «„Саутгемптон“ заслужил эту победу»

25 сентября 2016, 20:51
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:3) в матче чемпионата Англии.

«Соперник заслужил победу, а мы нет. Мы начали хорошо, закрыли противника. Но защищались все равно не лучшим образом как команда, однако до перерыва были лучше. Недоволен игрой на последней трети поля. Мы не проникали к воротам, нам не везло. Первый тайм должен был завершиться нулевой ничьей. Во втором тайме пытались вернуться в игру и совершили грубую ошибку. Пытались оказать давление на „Саутгемптон“, но он оказывался быстрее, резче».

RonReal
RonReal ответ dzvinka (раскрыть)
26 сентября 2016 в 11:30
Несколько ногдаунов подряд приведет к нокауту. Если и дальше будут так продолжать, то скоро тренер с секундантами покинут зал. Кстати, Ливерпуль в этом году жжот, Клопп нашел ключь от бугатти, харизмы ему не занимать!
dzvinka
dzvinka ответ RonReal (раскрыть)
26 сентября 2016 в 00:13
ну... ногдаун уж точно... но в следующем туре должны ожить... когда уж?!
RonReal
RonReal
25 сентября 2016 в 21:29
Вест хэм в глубоком нокауте.
