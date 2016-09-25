Билич: «„Саутгемптон“ заслужил эту победу»

1474825895

25 сентября 2016, 20:51

Главный тренер «Вест Хэма» прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:3) в матче чемпионата Англии.

«Соперник заслужил победу, а мы нет. Мы начали хорошо, закрыли противника. Но защищались все равно не лучшим образом как команда, однако до перерыва были лучше. Недоволен игрой на последней трети поля. Мы не проникали к воротам, нам не везло. Первый тайм должен был завершиться нулевой ничьей. Во втором тайме пытались вернуться в игру и совершили грубую ошибку. Пытались оказать давление на „Саутгемптон“, но он оказывался быстрее, резче».