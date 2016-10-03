Ди Маттео уволен с поста главного тренера «Астон Виллы»

1475484141

03 октября 2016, 11:42

«Астон Вилла» объявила о расставании с , который занимал пост рулевого клуба. Данное решение обусловлено невыразительным выступлением бирмингемцев в Чемпионшипе, несмотря на солидные финансовые вливания минувшим летом. За 11 туров клуб одержал только одну викторию, а в последних 9 поединках команда и вовсе не знает вкуса побед. На данный момент «львы» располагаются на 19-м месте в турнирной таблице с 10-ю очками.

Таким образом, Ди Маттео занимал пост наставника «Астон Виллы» всего 123 дня.

Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Стив Кларк.