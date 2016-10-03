Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Чемпионшип 2016/2017

Ди Маттео уволен с поста главного тренера «Астон Виллы»

03 октября 2016, 11:42

«Астон Вилла» объявила о расставании с Роберто Ди Маттео, который занимал пост рулевого клуба. Данное решение обусловлено невыразительным выступлением бирмингемцев в Чемпионшипе, несмотря на солидные финансовые вливания минувшим летом. За 11 туров клуб одержал только одну викторию, а в последних 9 поединках команда и вовсе не знает вкуса побед. На данный момент «львы» располагаются на 19-м месте в турнирной таблице с 10-ю очками.

Таким образом, Ди Маттео занимал пост наставника «Астон Виллы» всего 123 дня.

Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Стив Кларк.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Астон Вилла» уволит Ди Маттео в течение 48 часов
02 октября 2016
Слухи«Суонси» уволит Гвидолина из-за состояния здоровья тренера
02 октября 2016
Билич: «Ничья с „Мидлсбро“ показала, что у „Вест Хэма“ есть характер»
01 октября 2016
ОфициальноПранделли официально стал главным тренером «Валенсии»
01 октября 2016
СлухиМанчини может возглавить сборную Англии
01 октября 2016
СлухиМЮ в 2002 году пытался пригласить Венгера
01 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
sany14
sany14
03 октября 2016 в 14:52
Интересно, Зидан повторит его путь? Ведь пока все складывается в точности по тому же сценарию.
Die Roten
Die Roten
03 октября 2016 в 14:29
не долго музыка играла(((
sir_Alex
sir_Alex
03 октября 2016 в 14:02
После пенсов карьера Ди Маттео пошла вниз.
owl_fake
owl_fake ответ YRunner (раскрыть)
03 октября 2016 в 13:47
гадать ещё рано) но чувствую, так оно и случится
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2016 в 13:37
К этому все и шло. Это Чемпионшип, одним словом! Тут никому не гарантирована путевка в АПЛ. Вот именно поэтому многие и считают, что именно здесь и есть старый, добрый и бескомпромиссный английский футбол)
DEADP00L
DEADP00L
03 октября 2016 в 13:18, ред.
Чаша терпения лопнула,всего одна победа и куча ничьих при трёх поражениях,не такой старт в чемпионшипе ждали от Виллы,и при том что они потратили 50 миллионов на трансферы, Ди Маттео закономерно уволен
Red_Dog
Red_Dog ответ Танк Т34 (раскрыть)
03 октября 2016 в 13:18
Ну, в том же году у него Кубок Англии..

ну а по большому счету, да, это провал
YRunner
YRunner ответ owl_fake (раскрыть)
03 октября 2016 в 13:05
Ванга-ты ли это?)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 октября 2016 в 13:00
Таким разовым тренерам нужно завершать карьеру сразу после крупных побед! И всю жизнь наслаждаться этим. Больше ему никогда не светит ничего подобного. А так ушел бы победителем.
RMUKMU
RMUKMU
03 октября 2016 в 12:40
Кое-кто как раз ищет работу.
owl_fake
owl_fake
03 октября 2016 в 12:23
Этот неловкий момент, когда вылетаешь из Чемпионшипа с первого же сезона..
Танк Т34
Танк Т34
03 октября 2016 в 12:13
Ди Маттео так кроме ЛЧ, ничего и не выиграл)
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
03 октября 2016 в 12:02
Вилла вообще скатилась в хрен знает что. Раньше стабильно держались в АПЛ и иногда претендовали на еврокубки, а сейчас идут на 19 месте в чемпионшипе. Блэкберн, Фулхэм и теперь Астон Виллу засосало в чемпионшипе, Болтон так вообще вылетел с чемпионшипа, а раньше они были завсегдатые АПЛ.
Amanreca
Amanreca
03 октября 2016 в 12:01
Не всегда и не везде удача господин Ди Маттео
YRunner
YRunner
03 октября 2016 в 11:45
И тренера жалко и клуб.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 