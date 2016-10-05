Top.Mail.Ru
Павлов покинул пост главного тренера «Арсенала»

05 октября 2016, 08:10

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов покинул занимаемую должность.

Руководство «канониров» приняло решение завершить сотрудничество со специалистом из-за слабых результатов команды на старте сезона.

Напомним, что Павлов возглавил «Арсенал» в феврале 2016 года и вывел команду в Премьер-Лигу.

SHMEL
SHMEL
05 октября 2016 в 17:49
Зря,для Арсенала Павлов то,что нужно.
alboro
alboro
05 октября 2016 в 12:30
Это судьба
RomM84
RomM84 ответ Germann (раскрыть)
05 октября 2016 в 11:54
эти сектанты идут валераверим дальше))))) Вот если бы Арсенал не заявлял о своих амбициях каждый год, имея при этом ВСЕ возможности ВЗЯТЬ чемп, а потом оказываясь на 4 месте, я бы слова не сказал, а так имея все на рвать жилы, а только плакаться что что-то не получается... в-общем лучше уж за вилланов в чемпионшипе топить, чем за таких обещанцев))) Удачи канонирам в этом сезоне, надеюсь хоть сейчас вы манчестер нагнете, больше то некому))))))))))))
капустко
капустко ответ borsch123 (раскрыть)
05 октября 2016 в 11:38
Он и не придет сюда, у него свой Арсенал )
XoxolUA
XoxolUA
05 октября 2016 в 11:05
Возвращение Димона-пижона!
Germann
Germann ответ RomM84 (раскрыть)
05 октября 2016 в 11:03
Друг мой - Если Вы беретесь говорить о лондонском Арсенале, то хотя бы - поинтересуйтесь, что там, как там и т д... Да Арсенал перестал выигрывать, когда постепенно ушел чемпионский состав - Симен, Пирес, Киоун, Бергкамп, Виера, чуть позже и Анри... Но в это самое время - Арсенал начал строить стадион и на трансферы расходовал - оч умеренно... Да и ейчас, может стал расходовать и немного по более, но о каких то тратах как Вы выразились - "охренительные деньги на трансферы" - я не знаю... Это наверное Вам приснилось или Вы спутали с МЮ, МС, Челси...))) А вот то что за это время через Арсенал прошло много игроков мирового уровня и то что их всех приобретали - молодыми за умеренные деньги - это да... И то что в Арсенале присутствуют и своя футбольная философия и стиль - результатом которого является стабильное нахождение команды в В 4 АПЛ - это тоже да...!!! И поверьте в Англии (да и во всем мире) - ценители этого есть (с одним из них из Москвы) - Вы имеете честь обсудить данный вопрос... А так же поверьте в то, что мы не видим и намека на то, что Арсен - обделался... Ну а если для Вас мерилом всего являются - только трофеи - то идите горланить за Спартак (там таких много - Вас поймут)))
Санчо Панса
Санчо Панса
05 октября 2016 в 11:03
Не долгой была его тренерская карьера в стане тульских оружейников! Очень жаль Павлова.. И кто вместо него? Неужели Дима Аленичев) Посмотрим.
нoГГано
нoГГано ответ Sem25 (раскрыть)
05 октября 2016 в 10:37
"Думать меньше надо, а соображать больше ! Не в России теперь....:)
borsch123
borsch123
05 октября 2016 в 10:36
Можно попробовать Венгера, он Арсенал любит.
RomM84
RomM84 ответ Germann (раскрыть)
05 октября 2016 в 10:31
Друг мой, когда Арсенал из года в год заявляет что он ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмет кубок, когда тратит охренительные деньги на трансферы, а как вы выразились "Десятилетиями команда - стабильно в В 4 АПЛ...!!!" то да это именно Обделались!!! при чем из года в год)))))
Sem25
Sem25 ответ Igor Smirnyakov (раскрыть)
05 октября 2016 в 10:29
"Думать надо меньше, а делать - больше"(Брат-2))))
Никто не знает какой тренер Кирьяков. Он работал только с одним из возрастов юношеской сборной, на сколько я помню.
нoГГано
нoГГано
05 октября 2016 в 10:27
Значит с Аленем уже договорились......
Igor Smirnyakov
Igor Smirnyakov
05 октября 2016 в 10:26
Павлов--один из самых думающих и грамотных тренеров ПЛ....Ну какой из Кирьякова тренер? Бей-беги?....
Germann
Germann ответ RomM84 (раскрыть)
05 октября 2016 в 10:25
Когда это, как Вы выразились "Арсенчик" - обделался...??? Десятилетиями команда - стабильно в В 4 АПЛ...!!! Где же здесь хотя бы намек на - обделался...??? Или Вы о -"Армянской Премьер Лиге"...)))
RomM84
RomM84
05 октября 2016 в 10:19
Веселый, все таки, у нас чемпионат!!! чуть что не так и пока пока тренеришка))) а потом удивляются почему у нас не так как в АПЛ!!! Так там Арсенчик из года в год обделывается, а все еще пыхтит и ему верят, вот дали б ему потренировать года два...
нечитайло
нечитайло
05 октября 2016 в 10:09
Ну результат имеется
sir-5
sir-5
05 октября 2016 в 10:04
Алень копытит ягель в тундре,
кормушку чистит для себя,
и скоро снова голос нудный
над миром полетит,скорбя.
trimetil
trimetil
05 октября 2016 в 10:03
Ждем новость из разряда "слухи":
Аленичев возглавит тульский Арсенал.
Ольга13
Ольга13
05 октября 2016 в 09:40
Идиотизм...(((
Фанат футбола .
Фанат футбола .
05 октября 2016 в 09:36
Странно , а по мне так он как раз подходил этому клубу.
Александр Северный
Александр Северный
05 октября 2016 в 09:25
Рука спартака действует.
drug01
drug01
05 октября 2016 в 09:16
Неужели вновь Аленичев???????
КПР
КПР
05 октября 2016 в 09:14
Гурам мработал !
Иван Котовский
Иван Котовский
05 октября 2016 в 09:03
Теперь Аленя пригласить и чтобы он во втором круге порвал Спартак 4:0...вот это бы был достойный ответ...
ermak6848
ermak6848
05 октября 2016 в 08:53
Начальству виднее...
