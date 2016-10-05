Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов покинул занимаемую должность.
Руководство «канониров» приняло решение завершить сотрудничество со специалистом из-за слабых результатов команды на старте сезона.
Напомним, что Павлов возглавил «Арсенал» в феврале 2016 года и вывел команду в Премьер-Лигу.
Никто не знает какой тренер Кирьяков. Он работал только с одним из возрастов юношеской сборной, на сколько я помню.
кормушку чистит для себя,
и скоро снова голос нудный
над миром полетит,скорбя.
Аленичев возглавит тульский Арсенал.
