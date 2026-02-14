Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» подтвердил назначение Тудора

вчера, 16:48

«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора новым главным тренером до конца сезона.

Основная задача хорвата — сохранить «шпор» в Премьер-лиге после увольнения Томаса Франка: клуб занимает 16-е место, опережая зону вылета всего на пять очков.

В официальном заявлении клуба говорится: «Игор присоединяется к нам с чёткой целью — улучшить результаты, добиться успехов и подняться в таблице АПЛ».

47-летний хорват находился без работы с октября, когда его уволили из «Ювентуса». Ранее он тренировал «Лацио», «Марсель», «Галатасарай» и «Удинезе», завоевав репутацию специалиста, способного быстро стабилизировать кризисные команды.

xp7zvtgz8t2b
xp7zvtgz8t2b
вчера в 23:14, ред.
Мальчик, тебя как зовут ?
- Игорь.
- А в честь кого ?
- В честь Князя Игоря !
...
А тебя мальчик как зовут ?
- Игор.
- Тоже... в честь Князя Игоря ?
- Нет. В честь Олимпийских Игор...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:32
Вполне возможно именно такой тренер и нужен шпорам сейчас, как для краткосрочных улучшений в плане результатов и среднего качества игры, так и долгосрочных.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:13
Сколько ни говори "халва", во рту слаще не становится...
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:58
ну вроде как встряхнуть клуб любой тренер может. обычно с приходом кого то нового команда всегда начинает получше играть. а Тудор это или кто-то другой неважно. Важно что никто до сих пор не понял секретных разработок Тудора - во что он играет вообще?? жестский высокий прессинг. много беготни и физухи. так то работал в клубах немаленьких, но везде как-то ни о чем. не было у него полноценно пару сезонов в команде чтоб понять что он строит. 10 матчей и на выход обычно))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:20
Ага... а хотят летом подписать...... А самому Почеттино оно надо? Если у него получится хорошо выступить со сборной США на ЧМ, его и продлить могут. Или позовут в более сильный и стабильный клуб, чем Тоттэнхэм. На кой ему проблемные шпоры, которые тренеров меняют по 2 за сезон. Там еще МЮ летом тренера искать будет, с этих хоть огромную неустойку можно стрясти при увольнении
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:11
По мне так себе назначение! Но будем посмотреть
Гость
