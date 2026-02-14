«Тоттенхэм» подтвердил назначение Тудора

1771076935

вчера, 16:48

«Тоттенхэм» объявил о назначении новым главным тренером до конца сезона.

Основная задача хорвата — сохранить «шпор» в Премьер-лиге после увольнения Томаса Франка: клуб занимает 16-е место, опережая зону вылета всего на пять очков.

В официальном заявлении клуба говорится: «Игор присоединяется к нам с чёткой целью — улучшить результаты, добиться успехов и подняться в таблице АПЛ ».

47-летний хорват находился без работы с октября, когда его уволили из «Ювентуса». Ранее он тренировал «Лацио», «Марсель», «Галатасарай» и «Удинезе», завоевав репутацию специалиста, способного быстро стабилизировать кризисные команды.