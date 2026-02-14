«Барселона» направила в испанскую футбольную федерацию жалобу на судейство

«Барселона» обратилась с официальной жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за недовольства судейскими решениями. Как сообщает пресс-служба клуба, в направленном письме «Барселона» выразила обеспокоенность непоследовательностью арбитров и попросила опубликовать аудиозаписи разговоров системы видеоассистента рефери (VAR) для повышения прозрачности.
Кроме того, клуб предложил ввести специальный регламент, который бы позволил применять публичные санкции к судьям в случаях грубых ошибок или бездействия. Этот шаг стал ответом на недавнюю критику судейства со стороны главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико» Мадрид, который завершился поражением «Барселоны» со счетом 0:4. Ответный матч запланирован на 3 марта.
На данный момент «Барселона» занимает лидирующую позицию в чемпионате Испании, имея в активе 58 очков после 23 игр.
А что же в прошлом сезоне такое не предлагали, когда Реал во все трубы трубил о низком качестве судейства в Ла Лиге. Тогда это у руководства Барселоны это называлось - давление на судей со стороны Реала. А сейчас это резко превратилось в борьбу за справедливость. Хотя, как сейчас скажут многие болельщики "сине-гранатовых", "вы не понимаете, это другое".
И ладно бы это все было в каком-то напряжённом и равном противостоянии. Но ведь каталонцы вчистую проиграли этот матч, да еще и хорошо, что только 4-0, так как по игре голов в ворота Барсы могло быть на пару-тройку больше. Если честно, то такое поведение выглядит больше как нелепое оправдание своего провала, и не желание (или неумение) достойно признавать поражение.
А что же в прошлом сезоне такое не предлагали, когда Реал во все трубы трубил о низком качестве судейства в Ла Лиге. Тогда это у руководства Барселоны это называлось - давление на судей со стороны Реала. А сейчас это резко превратилось в борьбу за справедливость. Хотя, как сейчас скажут многие болельщики "сине-гранатовых", "вы не понимаете, это другое".
И ладно бы это все было в каком-то напряжённом и равном противостоянии. Но ведь каталонцы вчистую проиграли этот матч, да еще и хорошо, что только 4-0, так как по игре голов в ворота Барсы могло быть на пару-тройку больше. Если честно, то такое поведение выглядит больше как нелепое оправдание своего провала, и не желание (или неумение) достойно признавать поражение.