«Барселона» направила в испанскую футбольную федерацию жалобу на судейство

вчера, 18:48

«Барселона» обратилась с официальной жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за недовольства судейскими решениями. Как сообщает пресс-служба клуба, в направленном письме «Барселона» выразила обеспокоенность непоследовательностью арбитров и попросила опубликовать аудиозаписи разговоров системы видеоассистента рефери (VAR) для повышения прозрачности.

Кроме того, клуб предложил ввести специальный регламент, который бы позволил применять публичные санкции к судьям в случаях грубых ошибок или бездействия. Этот шаг стал ответом на недавнюю критику судейства со стороны главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико» Мадрид, который завершился поражением «Барселоны» со счетом 0:4. Ответный матч запланирован на 3 марта.

На данный момент «Барселона» занимает лидирующую позицию в чемпионате Испании, имея в активе 58 очков после 23 игр.

Lobo77
Lobo77 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 03:02
барселона головного мозга)))
realistBUBU
realistBUBU
сегодня в 00:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:26
    Одни делают из неудачь выводы и работают над собой чтоб стать сильней.

    Другие веря в свою исключительность ищут причину неудачь лишь во внешних факторах
    qn2ztpvuq3tz
    qn2ztpvuq3tz
    вчера в 22:54
    Барсуки никак не успокоятся, а ведь проиграли по делу
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:42
    Жаловаться вообще плохо. Это свидетельство слабости...
    shur
    shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 20:23
    ...ну что ж,как говорится,лиха беда начало ! Тут Я должен сказать, Я вас не подведу бла,бла,бла! Но
    скромно отвечу делом,поставлю на Реал, хорошего вечера!!!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Нужен только адрес дома, чтобы мы могли выбрать ближайший пункт Ozon или Wildberries, раньше была нужна квартира, но уже давно не тот способ доставки призов.
    shur
    shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 20:03, ред.
    ...не думаю,что когда нибудь буду в лидерах,но к рекомендации прислушился,всё заполнил как следует! Благодарю! Там о квартире не слова?!
    shur
    shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 20:02
    ...надо признать,что в Египте тоже в футбол играют! Но я не думал что такие высокие призовые! Тут порой думаешь целую неделю перед игрой Реал или Барса, а тут бац и вторая смена! Видать чел
    спец по Востоку, спасибо!
    h9mvrvfq5w6c
    h9mvrvfq5w6c
    вчера в 19:41
    А на своих игроков они жалобу не хотят подать и штрафануть их за безвольную игру в первом тайме !
    zv9vdxz4fmgm
    zv9vdxz4fmgm
    вчера в 19:39
    У меня вообще жалоба на Симеоне. Зачем он встал в оборону во втором тайме, надо было добивать их....
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Кстати, отмечаем Вам, что для того чтобы получить приз за победу в конкурсе нужно заполнить раздел Призёрам, если Вы хотите получить материальный приз в случае возможной победы в конкурсе в каком-то месяце.
    https://www.soccer.ru/game/winners
    Drosmo
    Drosmo
    вчера в 19:23, ред.
    "Кроме того, клуб предложил ввести специальный регламент, который бы позволил применять публичные санкции к судьям в случаях грубых ошибок или бездействия."

    А что же в прошлом сезоне такое не предлагали, когда Реал во все трубы трубил о низком качестве судейства в Ла Лиге. Тогда это у руководства Барселоны это называлось - давление на судей со стороны Реала. А сейчас это резко превратилось в борьбу за справедливость. Хотя, как сейчас скажут многие болельщики "сине-гранатовых", "вы не понимаете, это другое".

    И ладно бы это все было в каком-то напряжённом и равном противостоянии. Но ведь каталонцы вчистую проиграли этот матч, да еще и хорошо, что только 4-0, так как по игре голов в ворота Барсы могло быть на пару-тройку больше. Если честно, то такое поведение выглядит больше как нелепое оправдание своего провала, и не желание (или неумение) достойно признавать поражение.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Здравствуйте.

    Недавно ряд пользователей угадали неожиданные исходы двух матчей: Волендам - ПСВ и Бандырмаспор - Серик Беледиеспор, победы хозяев и гостей, соответственно.

    Это привело к серьёзным перестановкам в плане рейтинга конкурса прогнозов, а именно ряд этих пользователь сейчас на первых местах своих групп, но это ещё легко может измениться в каждом из этих случаев.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:21, ред.
    А вот это уже недостойно такого Большого Клуба как Барса. Симеоне вчистую переиграл Флика по всем статьям- и тактически, и стратегически, и сейчас строчить жалобы, после счета-0:4, просто несолидно. В конце концов, есть повторная игра, в которой можно доказать свою правоту, не в кабинетах, а на футбольном поле. Тем более, офсайд был, пусть и незначительный, но был. В таком случае, какие претензии? А разве Барселона, всегда побеждает честно? Можно вспомнить несколько случаев из прошлого сезона, когда на Ямале давали выдуманные пенальти и многое другое...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:16, ред.
    А вот что думает Симеоне о жалобе)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:13
    Не знаю зачем? 0-4 на табло
    Гость
