«Барселона» направила в испанскую футбольную федерацию жалобу на судейство

вчера, 18:48

«Барселона» обратилась с официальной жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за недовольства судейскими решениями. Как сообщает пресс-служба клуба, в направленном письме «Барселона» выразила обеспокоенность непоследовательностью арбитров и попросила опубликовать аудиозаписи разговоров системы видеоассистента рефери ( VAR ) для повышения прозрачности.

Кроме того, клуб предложил ввести специальный регламент, который бы позволил применять публичные санкции к судьям в случаях грубых ошибок или бездействия. Этот шаг стал ответом на недавнюю критику судейства со стороны главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика после первого полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико» Мадрид, который завершился поражением «Барселоны» со счетом 0:4. Ответный матч запланирован на 3 марта.

На данный момент «Барселона» занимает лидирующую позицию в чемпионате Испании, имея в активе 58 очков после 23 игр.