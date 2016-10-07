Top.Mail.Ru
Шевченко: «Решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины»

07 октября 2016, 22:06

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко убежден в том, что в случае выхода национальной команды на ЧМ-2018 окончательное решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины. Ранее сообщалось, что команда не планирует  бойкотировать ЧМ-2018 в России.

«Эти решения принимают не тренеры, а ФФУ. Мы решаем не политические, а турнирные задачи. Мне бы очень хотелось стоять перед дилеммой: мы выиграли группу и решаем, ехать или не ехать в Россию! Но, поверьте, до этого еще очень далеко. Мы лишь в начале пути, в начале большой работы».

body
body ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
09 октября 2016 в 09:54
Быстро переобулись... не так давно Захарова изрыгала слюной оскорбляя Эрдогана и всю страну, а теперь опять братья на век....
GGGringOOO
GGGringOOO
08 октября 2016 в 12:51
т.е. он не отрицает, что в случае выхода Украины в основной турнир, они могут отказаться принимать в нем участие? И он спокойно сможет сказать своим игрокам, что они хорошо играли, но мы решили, что вы пропустите самое крупное футбольное событие 4-х лет, т.к. мы не любим Россию.
Не должен тренер так рассуждать.
145532
145532
08 октября 2016 в 12:11
Приедете как зрители )
чубака
чубака ответ дантеs (раскрыть)
08 октября 2016 в 11:50
забыл тебя спросить что мне делать.
XoxolUA
XoxolUA
08 октября 2016 в 10:35
Да куда мы нафиг денемся!А где наша не пропадала,поедем и оторвемся на всю катушку!
В выходе из группы уверен на все 100%!
Kwinto555
Kwinto555
08 октября 2016 в 09:53
Рановато песни петь начал.
удав
удав
08 октября 2016 в 09:34
то есть с его слов получается, что ффу решает политические вопросы?за такое вообще то должны следовать серьезные санкции УЕФА и фифа ! а да я забыл, там же давно двойно-тройные стандарты)
Суеверный
Суеверный
08 октября 2016 в 09:30
Пока у ФФУ (аббревиатура, однако, веселая) голова не болит по этому поводу. Да и за оставшееся время все, что угодно, произойти может.
Танк Т34
Танк Т34
08 октября 2016 в 09:01
Да сборная и не выйдет… С такой игрок и отношением футболистов к сборной 4 место в группе, это максимум.
tssns
tssns
08 октября 2016 в 08:22
Будет возможность, приезжайте!
Было бы неплохо даже просто сыграть товарищеский матч.
С соседями все равно жить, а хорошо жить еще лучше!
dav727
dav727
08 октября 2016 в 08:15
только через стыковые матчи)
дантеs
дантеs ответ чубака (раскрыть)
08 октября 2016 в 07:36
Слушай... Валил бы ты не только из страны, но и с этого сайта. Вы, политиканы-"обозреватели" уже желчью всех достали! Вам ответ один - No pasarán!!!
чубака
чубака
08 октября 2016 в 07:11
люди не знает как свалить от сюда,а вы еще думаете ехать или не ехать в эту новую Северную Корею..
Санчо Панса
Санчо Панса
08 октября 2016 в 06:58
Ну еще бы! Именно ФФУ и решает подобные вопросы. Получится ли у жовто-блакитных отобраться на ЧМ? Если да, то со скрипом, да и то только через стыковые матчи)
kran113
kran113
08 октября 2016 в 04:43
По составу группы хохлам будет тяжело даже 2ое место взять ) а он о поездке)
Andrejka
Andrejka ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 02:27
Везде хватает скакунов идеотов, с патриотизмом в одном месте, в россии их не меньше, может тебе что бы этого не видеть, переселиться скажем в арктику? а чм без хохлов потеряет много, лучше пусть они чем турки, тем более в сочах похожих на турков очень много, а самый смак это игра хохлов с россией, вот это круто.
Andrejka
Andrejka ответ Gangnam_Style (раскрыть)
08 октября 2016 в 02:20
Не думал что есть люди которые видят реальные вещи, плюсую)))))))
неброско
неброско
08 октября 2016 в 02:00
вроде внутри страны спокойно можно ездить. странно что украинская область поднимает этот вопрос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gangnam_Style (раскрыть)
07 октября 2016 в 23:56
Он просто изображает независимость и собственную значимость. На самом деле он пешка. Если к тому времени бандеровцев не разгонят, то все будет как скажет Потрошенка, а если разгонят - то в зависимости от результата отбора.
Serg3.12
Serg3.12
07 октября 2016 в 23:37
Судя по соперникам в группе и по политическим соображениям дилеммы не будет.
массакрер
массакрер ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября 2016 в 23:33, ред.
с 37ками иначе нельзя борзеть начинают а бан мне пофигу))))
sir-5
sir-5 ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября 2016 в 23:31
Эта "жертва информационной блокады" не слышал,что Англия-рассадник футбольной коррупции и выпала из обоймы потенциальных претендентов. А за Большую Лужу он сам поедет,разнорабочим-сезонником.
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
07 октября 2016 в 23:23
Удачи тебе и твоим пацанам, Андрюха. Дай Бог, чтоб к 2018 таких вопросов вообще не стояло.
массакрер
массакрер ответ Белорусский партизан (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября 2016 в 23:18
сгинь с соккера черт помойный
sir-5
sir-5 ответ KAFA2525 (раскрыть)
07 октября 2016 в 23:08
Жить хоцца...Не посмотрят,что "ерой нации".
Gangnam_Style
Gangnam_Style
07 октября 2016 в 22:55
Шева - красава пацан! Славянин! Не лезет в эти бабские политические тёрки двух пейсатых коррупционеров Порошенки и Путина!
ЮЗИК
ЮЗИК
07 октября 2016 в 22:46
Вряд ли они туда попадут
Знатог
Знатог
07 октября 2016 в 22:43
Неужели сборная Украины выиграет право играть на ЧМ, а фуфу решит не ехать в Россию?
Levadia
Levadia
07 октября 2016 в 22:43
Дураку понятно,что запретят!
Хотя к тому времени много может поменяться!
P.S.Вот и Порошок ляпнул,что воевал в горячей точке,но наемамал.)
Свои уже 58ят!
KAFA2525
KAFA2525
07 октября 2016 в 22:33
Тоже вертлявый…
Гость
