Шевченко: «Решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко убежден в том, что в случае выхода национальной команды на ЧМ-2018 окончательное решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины. Ранее сообщалось, что команда не планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России.
«Эти решения принимают не тренеры, а ФФУ. Мы решаем не политические, а турнирные задачи. Мне бы очень хотелось стоять перед дилеммой: мы выиграли группу и решаем, ехать или не ехать в Россию! Но, поверьте, до этого еще очень далеко. Мы лишь в начале пути, в начале большой работы».
Не должен тренер так рассуждать.
Не должен тренер так рассуждать.
В выходе из группы уверен на все 100%!
В выходе из группы уверен на все 100%!
Было бы неплохо даже просто сыграть товарищеский матч.
С соседями все равно жить, а хорошо жить еще лучше!
Было бы неплохо даже просто сыграть товарищеский матч.
С соседями все равно жить, а хорошо жить еще лучше!
Хотя к тому времени много может поменяться!
P.S.Вот и Порошок ляпнул,что воевал в горячей точке,но наемамал.)
Свои уже 58ят!
Хотя к тому времени много может поменяться!
P.S.Вот и Порошок ляпнул,что воевал в горячей точке,но наемамал.)
Свои уже 58ят!