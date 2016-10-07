Шевченко: «Решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины»

1475867175

07 октября 2016, 22:06

Главный тренер сборной Украины убежден в том, что в случае выхода национальной команды на ЧМ-2018 окончательное решение о поездке в Россию будет принимать Федерация футбола Украины. Ранее сообщалось, что команда не планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России.

«Эти решения принимают не тренеры, а ФФУ. Мы решаем не политические, а турнирные задачи. Мне бы очень хотелось стоять перед дилеммой: мы выиграли группу и решаем, ехать или не ехать в Россию! Но, поверьте, до этого еще очень далеко. Мы лишь в начале пути, в начале большой работы».