Чугайнов: «Акинфеев в сборной России — номер один»

09 октября 2016, 14:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 4Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что несмотря на то, что вратарь Игорь Акинфеев будет отсутствовать на товарищеском матче против Коста-Рики, 30-летний футболист все равно является «номером один». Кроме того, он предположил, что Россия выиграет с отрывом в один мяч.

«Несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче Игоря Акинфеева, он все равно остается номером один. Не исключено, что по тайму проведут и Джанаев, и Крицюк. Сложно предположить, кто еще выйдет на поле в стартовом составе, все зависит от целей и задач, которые ставит Черчесов. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0».

Источник: sport-express.ru
sir_Alex
sir_Alex ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
09 октября 2016 в 19:30
1971-1991. Нам есть, на кого равняться, хе-хе!
Независимый_эксперт
Независимый_эксперт
09 октября 2016 в 18:11
Нуб высшей гильдии-под номером один!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября 2016 в 17:20
Это даже не обсуждается! Уже на протяжении нескольких лет Игорь не знает себе равных среди российских вратарей. Жаль, что Джанаев не сможет отстоять на ноль в матче против Коста-Рики....Три пропущенных мяча это много!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
09 октября 2016 в 17:18
ТЕПЕРЬ ЭТО ТАК
Воин666
Воин666
09 октября 2016 в 16:51
Трудно не согласиться. Без Игоря только за один тайм пропустили три мяча.
SanitarForest
SanitarForest ответ Иван Котовский (раскрыть)
09 октября 2016 в 16:02
ну ставят же))
SanitarForest
SanitarForest
09 октября 2016 в 16:00
Чугайнову надо это разослать в Лондон,Монако и Леверкузен... а то там не в курсе и страха не имеют
John Ust
John Ust
09 октября 2016 в 15:51
Наверно так и есть.
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
09 октября 2016 в 15:13
вот и посмотрим .ты болел цска.ты и будешь всегда трехтеть что акинфеев номер один.я что то не говорю что ребров лучший.хоть и топлю за спартак.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Dmitriy Sychev (раскрыть)
09 октября 2016 в 15:10
Про Рыжикова тоже в одно время говорили - да он лучше Конифея, поставьте его в рамку и т.д. Ну и что? Вышел пару раз в товарняках, обо.с.рался, накосячил и больше о нем никто не вспоминает. У ж кто кто, а Игорь именно в сборной страны действительно №1. Когда он в последний раз допускал грубые ошибки? На ЧМ? На ЧЕ единсвтенным был кто играл так, что не было стыдно. Джанаев действительно играет неплохо, пропускает немного, но тут скорее заслуга команды и стиля ее игры, а не конкретно вратаря. Впрочем, игра покажет
Легенда 43
Легенда 43
09 октября 2016 в 15:08
ЦСКА и Игарь. Бромонтанная команда чемпионов
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
09 октября 2016 в 15:05
б.....л!надо же как то маленького ребёнка успокоить .утешить.!его же сегодня не будет в калитке .как так без него рекордсмена .ну смешно правда
Иван Котовский
Иван Котовский
09 октября 2016 в 14:59
Акинфеев в Лиге Чемпионов №1 поскольку цифра ноль для него неприемлима...А для сборной России вратарей и получше хватает...Ну нельзя же за старые заслуги ставить...
serjinhо
serjinhо
09 октября 2016 в 14:56
господи, ну не заставляйте меня это делать снова... нет... а пох



ИИИИИИИИИИИИИИГААААААААААААААААРЬ!
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
09 октября 2016 в 14:55
б...л.!вам всем не надоело это говорить.что он номер один.да джанаев .беленов.на много лучше
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
09 октября 2016 в 14:53
А без номеров 1 можно обойтись?
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
09 октября 2016 в 14:53
ещё один размешил всю россию!!!
