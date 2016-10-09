Чугайнов: «Акинфеев в сборной России — номер один»

1476013952

09 октября 2016, 14:52

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что несмотря на то, что вратарь Игорь Акинфеев будет отсутствовать на товарищеском матче против Коста-Рики, 30-летний футболист все равно является «номером один». Кроме того, он предположил, что Россия выиграет с отрывом в один мяч.

«Несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче Игоря Акинфеева, он все равно остается номером один. Не исключено, что по тайму проведут и Джанаев, и Крицюк. Сложно предположить, кто еще выйдет на поле в стартовом составе, все зависит от целей и задач, которые ставит Черчесов. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0».