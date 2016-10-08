Давыдов: «То, что сейчас происходит в „Спартаке“ – это кайф»

1475944502

08 октября 2016, 19:35

Нападающий «Спартака-2» поделился впечатлениями от совместной работы на тренировках с главным тренером первой команды «красно-белых» :

«У нас был обстоятельный разговор с Каррерой, но его подробности останутся между нами. Все требования, которые тренер дает игрокам, понятны и ясны, ничего особенного нет, просто нужно их выполнять, и все будет так, как надо. Когда я каждый раз приезжаю на тренировки Карреры, я получаю огромное удовольствие. То, что сейчас происходит в „Спартаке“ – это кайф, Каррера – отличный мотиватор и тренер, мне все нравится, только выходи, играй и побеждай».