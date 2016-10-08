Top.Mail.Ru
Давыдов: «То, что сейчас происходит в „Спартаке“ – это кайф»

08 октября 2016, 19:35

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился впечатлениями от совместной работы на тренировках с главным тренером первой команды «красно-белых» Массимо Каррерой:

«У нас был обстоятельный разговор с Каррерой, но его подробности останутся между нами. Все требования, которые тренер дает игрокам, понятны и ясны, ничего особенного нет, просто нужно их выполнять, и все будет так, как надо. Когда я каждый раз приезжаю на тренировки Карреры, я получаю огромное удовольствие. То, что сейчас происходит в „Спартаке“ – это кайф, Каррера – отличный мотиватор и тренер, мне все нравится, только выходи, играй и побеждай».

Scorp689
Scorp689
10 октября 2016 в 07:46
"Каррера – отличный мотиватор и тренер, мне все нравится, только выходи, играй и проигрывай...».
Polilux
Polilux
09 октября 2016 в 20:41
Смотри не кончи - Всё временно !!!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября 2016 в 13:21
Есть подозрение, что он преувеличивает! Видать, со скамейки запасных ему виднее, чем всем нам) В Спартаке кайф? Да быть такого не может!
145532
145532
09 октября 2016 в 13:18
Только тебе место в Спартаке-2 .
Maгa05
Maгa05
09 октября 2016 в 09:37
Федун: «То, что последние 15 лет происходит в „Спартаке“ – это кайф»
Maгa05
Maгa05
09 октября 2016 в 09:36
последние 15 лет спартака - это чистый кайф
mentos-live
mentos-live
09 октября 2016 в 07:21
А забивать кто будет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября 2016 в 02:39
Кайфует Денисов...а наказывают Ерёменко.....где справедливость ?????
Ольга13
Ольга13
09 октября 2016 в 01:17
С кайфом поаккуратнее! ВАДА не дремлет!!!
Роман Романов
Роман Романов
09 октября 2016 в 00:18
Да уж...... кайф длинною в 15 лет.
Игорь Волков
Игорь Волков
08 октября 2016 в 23:25
Кони-петушки по вылазили...
Федырыч
Федырыч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:23
И никого вы не" отхлестали," а просто отскочили с помощью судьи. Это весь мир видел, за что Иванов и поплатился.
Федырыч
Федырыч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:21
Ну, здесь должен с вами не согласиться: сколько людей, столько и мнений. Заслуги Спартака никуда не делись, а их поболее будет, чем у зенита в несколько раз. Так штааа...все же Спартак велик.
Федырыч
Федырыч ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:11
Детка, где ты делся? или делась? Еще раз: назови , пожалуйста, свой любимый цвет.
Федырыч
Федырыч ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:07
Опять ответ неверный. Думай еще...посмотри в таблицу... пораскинь мозгами, ну в общем напрягись с мыслью, а тогда и отвечай.
Федырыч
Федырыч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:01, ред.
Не помню, чтобы я лично вам задавал этот вопрос. Ну, ладно.И все же Спартак ! Радует ваше познание о великом клубе. А пока ваше место второе и не о чем с вами разговаривать. Покурите и завидуйте молча.
Evilhuman
Evilhuman
08 октября 2016 в 22:59
а чего тарасовским остаётся, пусть кайфуют, не в футбол же им играть, не их это
Аквила
Аквила
08 октября 2016 в 22:41
Прочитал заголовок и сразу мысль пришла-ух тролли разгуляются...-даже читать не буду-обычно повторяются ребята в своих тролльных тезисах)
Федырыч
Федырыч ответ волгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:37
Сколь тебе годков, болезный? Судя по твоим перлам, не так много. Как ты можешь оценивать то, о чем не знаешь?
Федырыч
Федырыч ответ ТОС (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:34
ТОсно между прочим спартаковцы тренируют, если не в курсе.
kolpino79
kolpino79
08 октября 2016 в 22:27
То сейчас происходит в Спартаке - это бромантан! Кайф!
Федырыч
Федырыч ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:26
Кстати, детка, какие цвета вы предпочитаете? и почему? если не секрет.
Федырыч
Федырыч ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:18
Ответ неверный. Думайте...
Федырыч
Федырыч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:15
Много никчемных слов от глорья, но все же кто сегодня лидер чемпионата России по футболу? Ну, рожай....
Федырыч
Федырыч ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:12
Не раскрывай свои пристрастия, детка, и так все понятно.
Павел Амурский
Павел Амурский ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 22:11
И разгром Зенитом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 октября 2016 в 21:57
Там все кайфуют, уже 15 лет!
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
08 октября 2016 в 21:37
Русский месси ерунды не скажет. Кайфуй дальше, пацан!
Федырыч
Федырыч ответ makkie (раскрыть)
08 октября 2016 в 21:32
А Каррера не старик Хоттабыч: пришел, увидел и победил. Вот весной и посмотрим его результаты как тренера.
Федырыч
Федырыч ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 21:20
Насколько мне известно, сейчас кайфует Еременко целый месяц. Не так ли?
