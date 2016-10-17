Марио Суарес: «Симеоне — лучший тренер в моей карьере»

Полузащитник «Валенсии» Марио Суарес высоко ценит главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, под началом которого он в свое время выступал за мадридский клуб:
«Я считаю Симеоне лучшим тренером в своей карьере. Он многому научил меня, мне было приятно работать под его руководством.
У нас по-прежнему хорошие отношения с Симеоне. Когда я перешел в „Валенсию“, он одним из первых отправил мне сообщение с поздравлением».
