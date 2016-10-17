Top.Mail.Ru
Марио Суарес: «Симеоне — лучший тренер в моей карьере»

17 октября 2016, 15:48

Полузащитник «Валенсии» Марио Суарес высоко ценит главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, под началом которого он в свое время выступал за мадридский клуб:

«Я считаю Симеоне лучшим тренером в своей карьере. Он многому научил меня, мне было приятно работать под его руководством. 

У нас по-прежнему хорошие отношения с Симеоне. Когда я перешел в „Валенсию“, он одним из первых отправил мне сообщение с поздравлением».

Ранее с теплыми словами в адрес специалиста выступил защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд.

Real Betis Balompie
17 октября 2016 в 16:58
Симеоне вообще лучший!
Гость
