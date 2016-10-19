Top.Mail.Ru
Раньери: «АПЛ — приоритет „Лестера“»

19 октября 2016, 09:06
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после поединка Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). После 3-х туров у «лис» максимальный показатель — 9 очков.

«Это был очень тяжелый матч, мы этого и ожидали. „Копенгаген“ — хорошая команда, у них высокие игроки, которые опасны в воздухе. 

Мы провели хороший матч. Он полностью отличался от нашей последней игры в АПЛ. Но это нормально, ведь мы только дебютируем в Лиге чемпионов. 

С одной стороны, я очень горжусь своей командой. С другой, я очень голоден до побед в чемпионате. АПЛ остается нашим приоритетом. Что касается ЛЧ, то здесь мы в хорошем положении. Судьба „Лестера“ в его же руках».

Марк Драгунский
Марк Драгунский
19 октября 2016 в 16:26
Лестер сразу с треском вылетит ,когда весной попадет на любую из этих команд Юве,Бавария,Атл,Реал,барса!!! Апл в этом году ничего не светит в ЛЧ ,как впрочем и в ближ.годы
sany14
sany14 ответ Filosofo (раскрыть)
19 октября 2016 в 13:17
Вылетят с лч и весной наберут свои очки на 15ое место.
Filosofo
Filosofo
19 октября 2016 в 12:44
По мне Лестер вообще на вылет идёт
Sadjon
Sadjon
19 октября 2016 в 12:25
Молодцы Лестер.....удачи вам
Барабуля
Барабуля
19 октября 2016 в 11:16
Нам нужно набрать 40 очком)))
Санчо Панса
Санчо Панса
19 октября 2016 в 10:59
Но в этом сезоне это не сильно бросается в глаза! Быть может Лестеру немного сменить свои приоритеты? Скажем, хорошо выступить в ЛЧ или английских кубках. Ведь понятно, что чемпионами они не станут среди таких то конкурентов)
George-CFC
George-CFC ответ Artuom (раскрыть)
19 октября 2016 в 10:50
против Челси он не выпускает Мареза и Слимани.. приоритет очевиден.
Да и играли они не так как раньше, не умирали на поле.
Karkaz
Karkaz
19 октября 2016 в 10:28
Ну теперь то конечно приоритет АПЛ, когда в ЛЧ уже пол дела сделано и осталось набрать 3 очка в трех матчах, чтобы гарантировать себе плей оф.
Artuom
Artuom ответ George-CFC (раскрыть)
19 октября 2016 в 10:02
В ЛЧ у них слабая группа, поэтому кажется будто в АПЛ слабо играют, а в ЛЧ сильно. На самом деле одинаково.
Artuom
Artuom ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
19 октября 2016 в 10:01
Поднявшись как можно выше в АПЛ, Лестер заработает больше денег чем в ЛЧ.
Даже если дойдут скажем до 1/4 - это максимум 30 лямов.
Заняв например 6 место в АПЛ, Лестер получит больше чем если например займёт 10 в лиге и сыграет в 1/4 ЛЧ. Таковы сегодняшние реалии.
George-CFC
George-CFC
19 октября 2016 в 10:01
Раньери как всегда несёт чушь в разрез с тем, что происходит
Akatsuki72
Akatsuki72
19 октября 2016 в 09:40
Неизвестно, когда ещё Лестер попадёт в ЛЧ, может и через 50 лет, так что нужно сейчас все силы вложить в этот турнир, а в АПЛ они ещё успеют спастись!
Mia_san_Mia
Mia_san_Mia
19 октября 2016 в 09:13
В АПЛ Лестер выше 5 места не потянет. А в ЛЧ если повезет может и 1/8 пройдет
iBragim2102
iBragim2102
19 октября 2016 в 09:11
Лидс!
