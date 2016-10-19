Раньери: «АПЛ — приоритет „Лестера“»

1476857173

19 октября 2016, 09:06

Наставник «Лестера» поделился впечатлениями после поединка Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0). После 3-х туров у «лис» максимальный показатель — 9 очков.

«Это был очень тяжелый матч, мы этого и ожидали. „Копенгаген“ — хорошая команда, у них высокие игроки, которые опасны в воздухе.

Мы провели хороший матч. Он полностью отличался от нашей последней игры в АПЛ. Но это нормально, ведь мы только дебютируем в Лиге чемпионов.

С одной стороны, я очень горжусь своей командой. С другой, я очень голоден до побед в чемпионате. АПЛ остается нашим приоритетом. Что касается ЛЧ, то здесь мы в хорошем положении. Судьба „Лестера“ в его же руках».