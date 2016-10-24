Названа четвертая пятёрка претендентов на «Золотой мяч»

1477325869

24 октября 2016, 19:17

Стали известны очередные претенденты на награду «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

В четвертой пятерке футболистов, опубликованной изданием France Football, оказались вратарь «Тоттенхэма» , нападающий «Лестера» , нападающий «Барселоны» , полузащитник «Реала» и нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

В течение дня будут названы фамилии еще 10 футболистов, которые будут претендовать на получение престижной награды.

