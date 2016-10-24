Названа четвертая пятёрка претендентов на «Золотой мяч»

Стали известны очередные претенденты на награду «Золотой мяч» по итогам 2016 года.
В четвертой пятерке футболистов, опубликованной изданием France Football, оказались вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, нападающий «Лестера» Рияд Марез, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Реала» Лука Модрич и нападающий «Баварии» Томас Мюллер.
В течение дня будут названы фамилии еще 10 футболистов, которые будут претендовать на получение престижной награды.
А то тут реАльные пацаны и почитатели Рона все ветки от волнения исписали!)))))
Виват Король!!!
Зачем захламлять остальными.
Зачем захламлять остальными.