Названа четвертая пятёрка претендентов на «Золотой мяч»

24 октября 2016, 19:17

Стали известны очередные претенденты на награду «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

В четвертой пятерке футболистов, опубликованной изданием France Football, оказались вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, нападающий «Лестера» Рияд Марез, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Реала» Лука Модрич и нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

В течение дня будут названы фамилии еще 10 футболистов, которые будут претендовать на получение престижной награды.

Первую пятерку номинантов можете посмотреть тут.

Вторую пятерку номинантов можете посмотреть тут.

Третью пятерку номинантов можете посмотреть тут.

Эдуард_Анатольевич
Эдуард_Анатольевич ответ nba05 (раскрыть)
07 ноября 2016 в 21:03
Суаресу не за что абсолютно давать))
cannongun
cannongun ответ Die Roten (раскрыть)
25 октября 2016 в 10:09
Мюллер???
nahan
nahan
25 октября 2016 в 08:28
Классная пятерка.
oligarx vasia
oligarx vasia ответ Erik15 (раскрыть)
25 октября 2016 в 05:04
мне фиолетово, я не поклонник Барсы и Месси,просто все адекватные люди понимают,что Месси на голову выше Роналду по футбольным меркам)
Кlasse
Кlasse
24 октября 2016 в 23:06
До лета было 2 претендента: Месси и Роналду. Однако первый затеял какие то девчачьи игры с уходом из сборной и постоянно ныл, в то время как второй выиграл континентальное первенство. Интриги нет.
4ynuK
4ynuK
24 октября 2016 в 22:21, ред.
Надо отдать либо Марезу либо Варди...вот кто реально гениально провели сезон и совершили чудо)
Erik15
Erik15 ответ oligarx vasia (раскрыть)
24 октября 2016 в 22:12, ред.
Как я буду рад...когда Рон........опять втащет барсукам....................
abrek123
abrek123
24 октября 2016 в 20:36
ну тут модрич N1 остальных можно было и не сувать в эту группу)))
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
24 октября 2016 в 20:33
Льорис, ого))))
Cektor
Cektor
24 октября 2016 в 20:30
Вот и четверная пятерка . Всё верно, Боссы не опаздывают Боссы задерживаются. А в случае Месси приходят последними и забирают ЗМ, пока другие стоят в ряд и мечтают с КР во главе
drug01
drug01
24 октября 2016 в 20:14
будем ждать остальных....
Cektor
Cektor
24 октября 2016 в 20:13
вот он обладатель ПЯТИ Золотых мячей !
Санчо Панса
Санчо Панса
24 октября 2016 в 20:08
Месси, Мюллер и Модрич тут явные фавориты) Отмечу нахождение среди номинантов алжирца Мареза! Он по праву вошел в число соискателей этой награды.
Tott_Hot
Tott_Hot ответ MaxForCSKA (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:49
за 9 туров в АПЛ - 4 пропущенных мяча, лучший результат прошлого сезона - 35 мячей. Супер сэйв в матче с байером. еще вопросы?
Deoniks
Deoniks ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:47
Если в твоих постах наставить вместо букв точек............, а в конце "аха-ха", то они примерно такими же "веселыми" и "остроумными" будут.
Vladimir808
Vladimir808
24 октября 2016 в 19:46
Салют, Лео!!!
А то тут реАльные пацаны и почитатели Рона все ветки от волнения исписали!)))))
Виват Король!!!
inz87
inz87
24 октября 2016 в 19:46
пожалуй лучшая пятерка
oligarx vasia
oligarx vasia ответ ultima ratio (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:44
нет я так не думаю, просто эту пятерку имею виду)
oligarx vasia
oligarx vasia ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:39
да погоди еще десяти футболистов не назвали,я уверен,что он будет еще)))
ceret
ceret
24 октября 2016 в 19:38
все тут всем ясно.Отдайте ЗМ Месси
Kavaro
Kavaro
24 октября 2016 в 19:34
Лучший полузащитник мира и какие то 4 чувака!
gentoosiast
gentoosiast ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:33
При чем тут Люся?
vitaliy-valerievich
vitaliy-valerievich
24 октября 2016 в 19:31
У Месси конкурентов нет. Он выдает сейчас лучший старт сезона в карьере. Роналду худший.
moralesoul
moralesoul
24 октября 2016 в 19:31
Такие карточки мультиплеера короче)))
MaxForCSKA
MaxForCSKA
24 октября 2016 в 19:30
а Льорис каким боком тут, для массовки, что ли
renamed 06
renamed 06
24 октября 2016 в 19:29
А вот и белокурая бестия, встречайте!)
Гаджимурад Хайбулаев
Гаджимурад Хайбулаев ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:29
Боюсь тройки вообще не будет))
Гаджимурад Хайбулаев
Гаджимурад Хайбулаев
24 октября 2016 в 19:29
Могли бы сократить до тройки Месси-Суарес-Гризман.
Зачем захламлять остальными.
3lodeg0s
3lodeg0s
24 октября 2016 в 19:26
Что этот дрявый вратарь тут забыл.
sihafazatron
sihafazatron
24 октября 2016 в 19:24
вот был бы прикол, если бы марез выиграл, но это из разряда фантастики)
