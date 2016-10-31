Шляхтин: «Мы доверяли Веркаутерену, но всему есть предел»

31 октября 2016, 21:47

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин считает, что контракт с бывшим главным тренером команды Франком был расторгнут из-за «плохих результатов». По его мнению, 60-летнему специалисту руководство клуба доверяло достаточно долго, однако «всему есть предел».

«Веркаутерен был отправлен в отставку из-за плохих результатов. Человеку доверяли до последнего, потому что был определённый карт-бланш, ведь с этим специалистом мы работали не один год и доверяли. Но всему есть предел. По кандидатуре ничего пока сказать не могу, в ближайшие два дня всё будет известно».

