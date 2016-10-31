Шляхтин: «Мы доверяли Веркаутерену, но всему есть предел»

31 октября 2016, 21:47

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин считает, что контракт с бывшим главным тренером команды Франком Веркаутереном  был расторгнут из-за «плохих результатов». По его мнению, 60-летнему специалисту руководство клуба доверяло достаточно долго, однако «всему есть предел».

«Веркаутерен был отправлен в отставку из-за плохих результатов. Человеку доверяли до последнего, потому что был определённый карт-бланш, ведь с этим специалистом мы работали не один год и доверяли. Но всему есть предел. По кандидатуре ничего пока сказать не могу, в ближайшие два дня всё будет известно».
 

Miha
01 ноября 2016 в 05:36
Чаще всего тренеры не могут задать команде правильный настрой на работу. Вот вчера Крылышки проигрались матч, а в самолете по пути домой пивас хлестали.
Caniggia
01 ноября 2016 в 00:45
Вот ещё одна голова. Следующие Шпалыч и Лёня.
ermak6848
31 октября 2016 в 22:56
Не успел адаптироваться к русскому футболу и уже красная карточка...
Я_Андрей
31 октября 2016 в 21:58
нужен тренер - который немного в атаку КС научит играть
CTAPbIU
31 октября 2016 в 21:57
Удачи крылашкам. Главное чтоб на пользу пошло.
